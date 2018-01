„Die Fehler der verlorenen Jahre reparieren“ Innenminister Roland Wöller (CDU) über sein altes und sein neues Amt, Sicherheit im Land und das neue Polizeigesetz.

Die Erfahrung habe ihn gelehrt, dass es gut ist, zu seinen Auffassungen zu stehen und Rückgrat zu zeigen – auch wenn es schmerzhaft wird, sagt der neue Innenminister Roland Wöller (CDU). © Ronald Bonß

Herr Wöller, als Innenminister stehen Sie künftig unter Personenschutz. Haben Sie sich schon an die beiden ständigen Begleiter gewöhnt?

Die Begleitung ist gewöhnungsbedürftig, keine Frage, aber das bringt das Amt mit sich. Ich konzentriere mich auf meine fachlichen Aufgaben. Für die Sicherheit Sachsens bin ich zuständig, um meine eigene Sicherheit kümmern sich andere.

Sie waren Umwelt- und danach Kultusminister. Sie haben bereits damals auf den drohenden Lehrermangel hingewiesen und sind 2012 im Streit mit dem Finanzminister zurückgetreten. Welche Lehre nehmen Sie aus dieser Zeit mit?

Ich bin gelassener geworden. Die Erfahrung hat mich darin bestärkt, dass es gut ist, zu seinen Auffassungen zu stehen und Rückgrat zu zeigen. Das gilt vor allem, wenn das eingetreten ist, was absehbar war. Wir befinden uns ja leider in einer Situation, in der die Auswirkungen der demografischen Entwicklung nicht nur im Kultusbereich, sondern in vielen anderen Bereichen sichtbar werden. Das hieß für mich, sich vorzubereiten auf altersbedingte Abgänge und sich darum zu bemühen, junge Sachsen im Land zu halten. Das ist lange nicht geschehen. Es sind in diesem Sinne verlorene Jahre. Wir müssen die Fehler unter großem Aufwand reparieren und stellen fest, dass wir mit Geld vieles, aber nicht alles erreichen können.

Sie kehren gewissermaßen als Sieger an den Kabinettstisch zurück?

Nein, überhaupt nicht, das ist keine Kategorie für mich. Aber das größte Kapital in der Politik ist Glaubwürdigkeit. Ein Politiker muss zu dem stehen, was er sagt und das Gesagte muss mit dem Handeln übereinstimmen. Das kann manchmal schmerzhaft sein. Meiner Ansicht nach muss sich der Blickwinkel in der Politik ändern. Ich bin geschult darin, langfristig zu denken. Insbesondere seitdem ich einen Sohn habe, bemühe ich mich, stärker die nächste Generation in den Blick zu nehmen. Es geht also darum, nicht nur an morgen zu denken, sondern die Antworten auf die Frage zu finden, was in fünf, zehn oder 15 Jahren wichtig sein könnte.

Was heißt das für den Innenminister?

Ich will mich auf Lagen einstellen, die in Zukunft auf uns zukommen. Im Bereich der Inneren Sicherheit heißt das, wir können nicht davon ausgehen, dass die Bedrohungslage so bleibt, wie sie sich in den vergangenen zehn Jahren dargestellt hat. Kriminalität ist kein nationales, sondern ein internationales oder gar globales Phänomen. Durch die Digitalisierung gibt es faktisch keine Grenzen mehr. Einige wenige Personen können, wie wir bei großen Attentaten und Terroranschlägen gesehen haben, großen Schaden anrichten. Darauf muss sich der Staat einstellen.

Sie haben auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit bisher wenig Erfahrung. Was wollen Sie anders oder gar besser machen als Ihr Vorgänger Markus Ulbig?

Die Sicherheit der Menschen ist eine der größten Herausforderungen, der wir uns stellen müssen. Sie bewegt die Bürger und wir haben noch nicht überall die richtigen Antworten gefunden. Ich habe mir vorgenommen, Sachsen sicherer zu machen. Aber es ist nicht nur das. Es muss gelingen, den Rechtsstaat durchzusetzen. Er gerät durch Bedrohungen wie Terrorismus und Extremismus in Gefahr. Denken Sie beispielsweise an das Gebaren der Reichsbürger, die unseren Staat und unsere Behörden nicht anerkennen. Das werden wir nicht hinnehmen. Es gibt keine rechtsfreien Räume in Sachsen.

Es gibt Berichte, dass sich die Reichsbürger in Ostdeutschland inzwischen bewaffnet haben und als Miliz agieren?

Das kann ich nicht bestätigen. Richtig ist, dass das Gefährdungspotenzial größer geworden ist. Ihre Zahl ist landesweit von rund 700 auf über 1 200 gestiegen. Es gibt dieses Phänomen der Reichsbürger schon seit den 1980er-Jahren. Neu ist, dass sie sich durch die digitalen Medien vernetzen können und sich gegenseitig darin bestärken, sie seien im Recht und könnten ihre Interessen mit Gewalt durchsetzen.

Wie reagieren Sie auf die alarmierende Entwicklung?

Ich habe den Auftrag erteilt, zu prüfen, inwieweit nicht nur die Polizei und der Verfassungsschutz tätig werden, sondern auch die Steuerbehörden ihre Möglichkeiten nutzen. Der berüchtigte Al Capone ist bekanntlich auch nicht wegen der Kapitalverbrechen, sondern wegen Steuerhinterziehung gefasst worden. Ich will das natürlich nicht eins zu eins übertragen, aber klar ist, wir müssen dafür sorgen, dass das Recht entschlossener durchgesetzt wird.

Recht durchzusetzen wollen die Innenminister auch gegenüber Flüchtlingen, die keinen Anspruch auf Asyl haben und ausreisen müssten. Rund 10 000 dieser Fälle gibt es in Sachsen. Trotz aller Gesetzesverschärfungen stoßen die Behörden in der Praxis an Grenzen. Wie gehen Sie damit um?

Wir haben bereits viel getan, aber in den entscheidenden Bereichen fehlen uns die Möglichkeiten, die Entscheidungen umzusetzen. Was die Inder betrifft – es leben etwa 1 600 ausreisepflichtige Inder in Sachsen – handelt es sich überwiegend um Menschen, die mit einem Visum eingereist sind. In Deutschland verbrennen sie ihre Papiere und beantragen Asyl. Wir benötigen unbedingt einen Abgleich der Visa-Daten in der EU. Bekanntermaßen kooperieren auch nicht alle Herkunftsländer bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber. Es ist Sache des Bundes, auf diese Länder stärker einzuwirken. Er hat ihnen die unkontrollierte Einreise ermöglicht und muss nun auch dafür sorgen, dass sie nach Prüfung des Asylantrages wieder ausreisen. Für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist es notwendig, die Menschen, die bleiben dürfen, hier bestmöglich zu integrieren und die anderen möglichst rasch zurückzuführen. Man kann ohne Papiere nach Deutschland kommen, aber darf das Land nicht ohne Papiere wieder verlassen. Das verstehen viele nicht. Der Anstieg der Kriminalität ist auch auf unkontrollierte Zuwanderung zurückzuführen. Dass nur eine kleine Gruppe dafür verantwortlich ist, ist schwer zu vermitteln. Der Kontrollverlust, den wir 2015 erlebt haben, hat erhebliche Folgen, mit denen wir heute noch zu kämpfen haben.

Die Polizei in Sachsen hat schwierige Zeiten hinter sich. Wie beurteilen Sie die Motivation der Beamten?

Ich habe von Beginn an Kontakt zu Polizisten gesucht, nicht nur mit den Chefs, sondern auch mit Streifenpolizisten.

Tauchen Sie auch unangemeldet auf Polizeiwachen auf?

Ich will niemandem drohen, aber ein wirkliches Lagebild bekomme ich nicht nur durch organisierte Besuche. Ich spreche deshalb durchaus außerhalb des Protokolls mit Polizisten in ihren Streifenwagen, wenn es sich ergibt. Das ist ganz erfrischend. Ich erfahre Dinge, mit denen ich die Polizeiführung konfrontieren kann.

Um welche Themen geht es bei diesen Gesprächen?

Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal um die Uniformen, aber auch um die Personalstärke und die technischen Mittel der sächsischen Polizei.

Darum soll es im neuen Polizeigesetz gehen. Wann legen Sie es vor?

Wir planen, es Mitte des Jahres in den Landtag einzubringen. Sachsen hatte einst eines der modernsten Polizeigesetze. Jetzt sind wir gegenüber anderen Ländern weit zurückgefallen. Zwei zentrale Befugnisse, die wir benötigen, sind die sogenannte Quellen-TKÜ und die Onlinedurchsuchung. Dabei geht es um die richterlich angeordnete Installierung einer Überwachungssoftware auf Computern und Handys zum Beispiel von Gefährdern. Das ist keine Forderung, die sich außerhalb des Datenschutzes bewegt. Die Gespräche mit dem Koalitionspartner SPD verlaufen sehr konstruktiv und vertrauensvoll. Es geht um Einzelfälle und nicht um flächendeckende Überwachung. Warum sollen unsere Beamten weniger dürfen, als die im SPD-regierten Rheinland-Pfalz?

