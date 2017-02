Die etwas andere Schule Die Schkola in Ebersbach ist Sachsens einziger Kandidat für den Deutschen Schulpreis. Jetzt war die Jury da – und ist beeindruckt.

Wie war das, als Ritter und Räuber auf Burgen und in Wäldern lebten: An der Schkola in Ebersbach lernen Kinder das ganz plastisch, wie hier Elsa Löwe. Die Lernbegleiter Melanie und Peter Rice machen das Mittelalterprojekt für die Jahrgangsstufe 4 bis 6 besonders interessant. © Thomas Eichler

Wenn Schulen Noten bekommen, ist das wohl oft eine traurige Angelegenheit. „Die Regel ist didaktisch inszenierte Langeweile“, seufzt Kurt Reusser. Der Pädagogik-Professor aus Zürich beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Frage, wie Kinder gut und gerne lernen. „Oft ist es so, dass die Motivation von hundert Prozent in der ersten Klasse auf zehn Prozent in der zehnten Klasse sinkt“, sagt er und hebt zum Aber an: „Heute habe ich etwas ganz anderes erlebt.“

Kurt Reusser ist ein geradezu zierlicher Mann mit lichtem weißem Haar, grauem Vollbart und weisen Augen hinter einer kleinen Brille. Er sitzt im Kreis mit anderen Schul-Kennern und Schul-Machern im großzügigen „Raum der Wissenschaften und Lebewesen“ in der Schulstraße 13 in Neugersdorf. Mehrere Stunden hat er sich mit seinen Fachkollegen aus verschiedenen Regionen Deutschlands in diesem alten, ehrwürdigen Schulhaus umgetan und Erstaunliches beobachtet: „Auch nach der sechsten Stunde habe ich noch Jugendliche getroffen, die mir freundlich und ganz positiv ihre Schule vorgestellt haben.“ Und er hat Schülergruppen erlebt, die dem Lehrer in einer Vertretungsstunde ganz bereitwillig gesagt haben, was für sie gerade dran ist.

Wenn das passiert, huscht ein Lächeln über das Gesicht des Lern-Forschers, der schon viel Elend gesehen haben muss.

Das Schulhaus in Ebersbach ist über 100 Jahre alt, macht aber einen ganz frischen und vitalen Eindruck. Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Sekretärin tragen schwarze Shirts mit einem Schriftzug auf dem Rücken: „Miteinander leben, voneinander lernen“. Das ist das Motto der Schkola, der freien Schule im Dreiländereck. Und mit diesem Motto und mittlerweile 22 Jahren Erfahrung als eine der ersten freien Schulen in Sachsen hat sich die Schule um eine sehr angesehene bundesweite Auszeichnung beworben: den Deutschen Schulpreis, der seit 2006 von der Heidehof-Stiftung und der Robert-Bosch-Stiftung vergeben wird. Wenn alles gut geht, können Schulleiterin Ute Wunderlich und der Kaufmännische Leiter Christian Zimmer am 29. Mai nach Berlin reisen und von Bundeskanzlerin Angela Merkel mindestens angelächelt werden. Vielleicht aber überreicht sie ihnen auch einen Scheck über 100 000 Euro; oder einen von vier Schecks in Höhe von je 25 000 Euro.

Die erste Hürde hat der Schkola-Schulverbund mit seinen 500 Schülern und 120 Mitarbeitern an fünf Standorten im südöstlichen Zipfel Sachsens schon geschafft. Denn insgesamt haben sich im Oktober 80 deutsche Schulen um die hohe Auszeichnung beworben. Dass der Schweizer Professor Kurt Reusser mit einer hochkarätigen Jury jetzt die Schule und ihr gesellschaftliches Umfeld eineinhalb Tage lang besucht, beobachtet und befragt haben, ist bereits eine Auszeichnung. Die Schkola gehört damit schon zu den 20 besten Schulen. Sie ist damit eine von nur zweien im Osten Deutschlands und die einzige aus Sachsen. Das heißt aber nicht, dass Schulen in Sachsen oder den anderen „neuen“ Bundesländern schlechter sind als in Westdeutschland, betont Michael Brenner, der Geschäftsführer der Heidehof-Stiftung. Gute Schulen gebe es überall. Allerdings fehle guten Schulen im Osten manchmal das Selbstbewusstsein, bei so einem prominenten Wettstreit mitzumischen. „So ein Preis kann auch ein Fluch sein, weil man plötzlich bundesweit im Blickfeld steht.“

Die Schkola hat es 2010 schon einmal gewagt, aber nicht ganz geschafft. Im vorigen Jahr, nachdem der erste Schkola-Jahrgang das Abitur geschafft hat, wagte es Schulleiterin Ute Wunderlich noch mal und motivierte ihre Kollegen, noch mal die Ärmel hochzukrempeln. Auf 14 Seiten konzentriert die eigenen Stärken herauszuarbeiten, ist ein gutes Stück Arbeit. Ende März entscheidet die Jury, ob die Schkola zu den 15 besten Schulen zählt, die im Mai zur Verleihung des Preises nach Berlin reisen dürfen. Dort werden dann die insgesamt fünf Gewinner gekürt.

