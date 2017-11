Die Ernte des Sturms Im Osterzgebirge hat der Herbststurm Herwart ganze Schneisen in den Wald geschlagen. Am stärksten betroffen sind die Fichten.

Revierförster Maik Stachowiak (li.) besieht mit Waldarbeiter Thomas Jäger die Schäden im Töpferwald bei Hermsdorf. Die Folgen von Herwart werden die Männer noch lange beschäftigen.

Wie Streichhölzer geknickt liegen die Fichten am Boden. Im Gimmlitztal zwischen Rehefeld und Seyde wütete der Sturm Herwart so wie vielerorts im Osterzgebirge.

Die Fichte, immer wieder die Fichte. Sie ist das wohl schwächste Glied in der grünen Wipfelkette des Osterzgebirges, der dünnhäutigste Baum, wenn der große Sturm aufzieht. Links vom Weg liegen ein paar Fichten, abgeknickt wie Streichhölzer. Rechts hat es sie gleich ganz herausgerissen. Wie urige zottelige Riesenwesen liegen sie mit dem Schopf aus Wurzeln, Erde und Laub am Boden. Große „Kaventsmänner“, wie der Sachse sagt, die bis zum Wochenende noch ihr stolzes Haupt im Wind wiegten.

Kreuz und quer haben sich Stämme, Äste und Nadelkleid auf vielen Flächen im Revier Holzhau miteinander verhakt. In den Nachbarrevieren sieht es nicht besser aus. Teile einer Lärchen-Schonung im Rehefelder Wald sind zerstört, riesige Flächen im Gimmlitztal und auf dem benachbarten Bergrücken.

Herwart hat die mächtigen alten und die zarten jungen Bäume zu Fall gebracht. Entlang des Erzgebirgskamms nahe der tschechischen Grenze wütete der Herbststurm, den die Schweden Ingolf getauft haben, wohl am schlimmsten. Der Staatsbetrieb Sachsenforst geht für den Freistaat von 650 000 Kubikmetern Holz aus, die durch den Sturm zu Fall gebracht wurden.

Allein im Forstbezirk Bärenfels, der von der tschechischen Grenze bis vor die Tore Dresdens reicht, sind bis zu 80 000 Kubikmeter betroffen. Mehr als die Hälfte dessen, was dort normalerweise pro Jahr „geerntet„ wird. Zum Bezirk gehört auch Holzhau, Maik Stachowiaks Revier. Eigentlich hätte der Förster jetzt anderes zu tun gehabt. Die nächste Saison vorbereiten, tagelang durch den Wald streifen, Bäume markieren, die im nächsten Jahr fallen sollen oder die Neuanpflanzungen planen. Auf die Jagd wollten er und seine Kollegen gehen. „Nun müssen wir uns um das Sturmholz kümmern“, sagt der 42-Jährige und deutet auf die kahlen Flächen, die an seinem Autofenster vorbeifliegen.

Sturmholz, eine freundliche Umschreibung für das Chaos, das gerade im Unterholz herrscht. Stellenweise sind nicht einmal die Waldwege passierbar. Zwei Straßen sind gesperrt, weil umgekippte Bäume den Asphalt unter sich begraben haben. Stachowiak erkämpft sich am Donnerstag mit einem Suzuki-Geländewagen den Weg zu den Verwüstungen. Etwa im über 1 000 Hektar großen Töpferwald zwischen Hermsdorf und Holzhau. Die letzten Meter des Schotterwegs muss der Revierförster zu Fuß gehen. Entwurzelte Fichten liegen quer über dem Weg. Ineinander verschlungen bilden die Kronen und Äste mit den Nadeln einen grünen Teppich über die Böschung hinweg.

Maik Stachowiak, Dreitagebart, Brille, Thermojacke, läuft schnell, guckt dabei immer wieder nach links und rechts, um ja keinen Schaden an „seinem“ Wald zu übersehen. „Dort hängt noch eine Fichte in einem anderen Baum“, sagt er. „Da sollte man nicht hingehen, das ist kreuzgefährlich.“ In die Nachbarkrone gekippt, kann sie jeden Moment umfallen. Das gelte Tage nach dem schweren Sturm auch für Bäume, die noch einen stabileren Eindruck machen. „Selbst wenn die Wege wieder begehbar sind, haben wir daneben immer noch einen Gefahrenbereich, vor allem bei Sturmböen“, sagt Stachowiak. „Der Wald sollte in den nächsten Wochen gemieden werden.“ Eine Warnung an Spaziergänger und Wanderer. Keiner sollte sehenden Auges ins Verderben rennen.

Stachowiak ist auf dem Weg zu seinen Waldarbeitern, die bis zum Abend den Schlüsselweg im Töpferwald freischneiden wollen. Zwei Mann, zwei Motorsägen, ein Treckerfahrer. Gut 100 Meter des Weges blockieren die umgestürzten Fichten. Thomas Jäger ist gelernter Forstwirt und seit fast 30 Jahren im Wald unterwegs. Konzentriert setzt er die benzingetriebene Säge an und schneidet drei große Äste auf einmal durch. Mit dem Maßband geht er dann den Baum ab. Alle vier Meter markiert er den Stamm und sägt ihn dort ab.

Das Sturmholz ist wertvoll und kann für Möbel, Baulatten oder als Brennholz verwendet werden. „Gott sei Dank ist das jetzt passiert und nicht im Frühjahr“, sagt Jäger. „Über den Winter können die zugeschnittenen Stämme erst einmal liegen bleiben.“ Weil von den Schädlingen Borkenkäfer und Nutzholzbohrer keine Gefahr droht. Wegschaffen könnte die gigantische Menge Holz derzeit ohnehin niemand. Der Trecker ist nur dabei, um große Stämme aus dem Weg zu ziehen, damit die Männer arbeiten können. So viele kaputte Bäume und zerstörte Wildzäune, das Schlimmste, das Förstern und Waldarbeitern passieren kann, die in Jahrhunderten und Generationen denken. Anders als die Profiteure solcher Naturereignisse, die laut dem Revierförster schon fünf Stunden nach Herwarts Abflauen anriefen, um nach Brennholz zu fragen.

Der jüngste Sturm hat Erinnerungen an den Orkan Kyrill geweckt, der im Januar 2007 wütete. Damals fegte die schnellste Bö mit 137 Kilometern pro Stunde über die Kämme des Erzgebirges, Herwart brachte es „nur“ auf Tempo 116. „Trotzdem war er schlimmer als Kyrill, viel intensiver“, sagt Waldarbeiter Jäger. Vielleicht auch deshalb, weil die Waldböden durch tagelangen Regen aufgeweicht waren. Fichten wurzeln oft flach in der Oberfläche, vor allem im Osterzgebirge, wo viele Böden noch vom sauren Regen der letzten Jahrzehnte geschädigt sind. Ein Resultat der Luftverschmutzung unter anderem durch tschechische Braunkohlekraftwerke und Hausheizungen, die ihre dreckigen Abgase einst über das Erzgebirge hinwegbliesen. 30 000 Hektar Wald fielen dieser Umweltkatastrophe zum Opfer.

Dass gut die Hälfte der Bäume im sächsischen Staatswald Fichten sind, ist eine Folge der flächendeckenden Abholzung seit dem Mittelalter. Bis Anfang des 15. Jahrhunderts war das Osterzgebirge noch fast vollständig von dichtem Mischwald bedeckt, geprägt von Buchen und Eichen. Der aufstrebende Bergbau, die Landwirtschaft und der Brennholzbedarf der Bevölkerung ließen diesen Urwald nahezu verschwinden. Die Fichte, aber auch die Kiefer wurden dann ersatzweise angepflanzt, weil sie schnell wachsen und als Brotbäume der Holzindustrie gelten.

Mit dieser Hypothek leben die Förster bis heute, versuchen behutsam den Wald umzugestalten. Zum Beispiel mit Weißtanne und Bergahorn, sagt Revierförster Stachowiak. Die müssen über 15 Jahre lang besonders gesichert werden, mit 1,80 Meter hohen Wildschutzzäunen, damit Rehe nicht an den Trieben knabbern können. „Die Tanne ist der Pudding des Rotwilds, die Delikatesse“, sagt der dreifache Familienvater. Fichten sind nicht so begehrt. Zu gewöhnlich. Nach Herwart beginnt nun ein Wettlauf gegen die Fresslüste der Tiere und die Zeit. Neue Zäune müssen gebaut werden und 20 Hochsitze, die in Trümmern liegen.

Der Herbststurm wird den Kalender von Förster Stachowiak noch eine ganze Weile durcheinander bringen. Schon in normalen Zeiten kommt er kaum in jede Ecke seines 1 700 Hektar großen Reviers mit bis zu 30 Kilometern Waldwegen. Eine von Herwart geschaffene Lichtung fährt Stachowiak noch an, bevor er zurück zu den Waldarbeitern muss. Eine Adresse, wie er das nennt. Was in der Stadt Straße und Hausnummer sind, heißt hier Abteilung 3, Unterabteilung a2. Es ist eine Fläche neben dem Gimmlitztalweg, gut 100 Meter breit und drei Mal so lang.

„Allein hier liegen jetzt 1 500 Kubikmeter Holz herum, die ich lieber stehen sehen würde“, sagt der Förster. Vielleicht wachsen dort irgendwann festere Bäume, die ein Herwart nicht mehr einfach wie Streichhölzer umknicken kann.

