Die Einfamilienhaus-Bande Die Staatsanwaltschaft Dresden macht sechs Georgier für eine der größten Einbruchserien im vergangenen Jahr verantwortlich. Sie waren offenbar nicht nur in Sachsen aktiv.

Prozessauftakt am Landgericht Dresden: Zwei der sechs Angeklagten sitzen neben ihren Verteidigern Michael Sturm (l.) und Carsten Collini (r.), in der Mitte einer von vier Dolmetschern. © Alexander Schneider

Es hat ein paar Wochen gedauert, ehe den Ermittlern der Dresdner Kriminalpolizei klar war, womit sie es zu tun hatten. Ende vergangenen Jahres häuften sich Einbrüche in Einfamilienhäuser in Dresden und Umgebung. Die Täter kamen tagsüber, drangen durch Fenster oder Terrassentüren in die Häuser ein, hatten es gezielt auf Schmuck, Bargeld und Technik abgesehen.

Eine erste heiße Spur hatten die Beamten, als Anliegern in Weinböhla ein VW Polo mit Herfurter Kennzeichen aufgefallen war. Im März dieses Jahres meldeten die Beamten dann einen Erfolg. Fünf Männer aus Georgien wurden verhaftet und für rund 30 Einbrüche verantwortlich gemacht. Die Täter hatten sogar eine Wohnung in Dresden-Seidnitz angemietet, in der sie lebten. In Essen und Dortmund seien ähnliche Taten bekannt geworden, die auf das Konto dieser Bande gehen könnten.

Am Montag hat der Prozess gegen diese fünf Männer und einen mutmaßlichen Mittäter am Landgericht Dresden begonnen. Sie müssen sich wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und schweren Bandendiebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von 28 bis 40 Jahren jedoch nur sechs Einbrüche in Dresden, Weinböhla und Freiberg vor.

Zwischen Oktober 2015 und Februar 2016 sollen sie in unterschiedlichen Beteiligungen gehandelt haben. Meist waren zwei Männer in den Häusern, während ein bis zwei weitere Schmiere standen und ein Fluchtfahrzeug bereithielten, heißt es in der Anklage. Aus einem Haus in Freiberg sollen sie einen Laptop und Schmuck im Wert von 24 000 Euro erbeutet haben. In ein Haus in Dresden-Gönnsdorf sollen die Angeklagten im Februar innerhalb einer Woche zweimal eingestiegen sein. Zunächst erbeuteten sie 160 Euro und wurden von einer Bewohnerin verschreckt, sieben Tage später von einer zwischenzeitlich installierten Alarmanlage. Dennoch stahlen die Diebe historische Notgeldscheine im Wert von 330 Euro.

Die Angeklagten schwiegen am ersten Prozesstag. Das Gericht führte ein mehrstündiges Rechtsgespräch. Zu einer Verfahrensabsprache – Geständnisse gegen abgestimmte Strafobergrenzen – kam es zunächst nicht. Die Strafvorstellungen des Gerichts lägen zu weit von den Vorstellungen der Verteidiger entfernt, sagte einer der sieben Anwälte. Die 3. Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Joachim Kubista hat vorerst zwölf Verhandlungstage bis zum 20. Dezember eingeplant.

zur Startseite