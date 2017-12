Die Dreierbande ist zurück Vor dreizehn Jahren fordern junge CDU-Politiker mehr Macht und wettern gegen den früheren sächsischen Ministerpräsidenten Georg Milbradt. Jetzt stehen sie alle gemeinsam ganz oben.

Man kennt sich gut und lange: Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (rechts) hat Christian Piwarz (links unten) und Roland Wöller (links oben) ihre Ministerurkunden übergeben. Im Blickpunkt standen die drei CDU-Politiker bereits im Jahr 2004. © Sebastian Kahnert/Robert Michael/SZ

Die Einladung hat etwas Konspiratives. Die drei jungen sächsischen CDU-Politiker, die Anfang November 2004 unbedingt an die Öffentlichkeit gehen wollen, treffen sich mit den Journalisten diesmal nicht in ihren Büros, nicht in der Parteizentrale oder dem Landtag, sondern in einem Kaffeehaus auf der Prager Straße in Dresden. Ganz hinten in der Ecke, dort, wo man ungestört ist.



Und dann legen sie gemeinsam los. Die Sachsen-CDU unter dem damaligen Ministerpräsidenten Georg Milbradt hat gerade eine Landtagswahl mit einem Stimmenminus von fast 16 Prozent abgeschlossen und in der Partei gärt es heftig. „Man kann das Land nicht weiter führen wie ein Statistisches Landesamt“, wettern sie eine Stunde lang unisono gegen den eigenen Chef Milbradt, der vor seiner Zeit als Premier viele Jahre Finanzminister war und diese Rolle nach Auffassung des empörten Parteinachwuchses immer noch nicht abgelegt hat. Ein Umstand, den sie für das katastrophale Wahlergebnis verantwortlich machen.



Und sie setzen Milbradt nun gehörig unter Druck. Nur einen Tag, bevor ein CDU-Sonderparteitag über das Desaster beraten will, geben sie die jungen Wilden. Sie legen ein 19-seitiges Thesenpapier auf den Tisch, bei dem sich jeder einzelne Kritikpunkt wie ein neuer Hieb liest. Ein Papier, mit dem sie sich außerhalb der sächsischen Union nun erstmals einen Namen machen werden – Michael Kretschmer, gerade 29 Jahre alt und in seiner ersten Legislaturperiode als Bundestagsabgeordneter, Roland Wöller, 34 und Abgeordneter in Sachsens Landtag, sowie Christian Piwarz, auch 29 und zu dem Zeitpunkt Landeschef der Jungen Union Sachsen und Niederschlesien.

Fast genau nach dreizehn Jahren treffen sich die drei an diesem Montag wieder. Nicht in einem Kaffeehaus, sondern in der Dresdner Staatskanzlei. Kretschmer steht in der Mitte, Wöller und Piwarz zu dessen linker und rechter Seite. Vor sich wieder Journalisten. Und jede Menge Fotografen. Die halten fest, wie Kretschmer erst feierlich die Namen seiner Mitstreiter von einst aufruft und ihnen eine Urkunde übergibt. Allesamt haben sie nun neue Posten und Funktionen: Der eine ist Ministerpräsident, die beiden anderen fungieren jetzt als Innenminister und Kultusminister. Man kann auch sagen, alle drei sind mit ihren politischen Karrieren weit gekommen.

An diesem kalten und trüben Novembertag im Jahr 2004 ist daran aber nicht zu denken. Noch lange nicht. Denn der Vorstoß der drei sorgt zunächst nur für verhaltenen Beifall. Lauter sind die Kritiker in der CDU, die sich an diesem Vorgehen reiben und in den üblichen Kungelrunden ihrem Ärger Luft machen. Die jungen Schnösel, so ist man sich dort einig, sollen es nicht übertreiben. Ein wütender Altvorderer spricht gar von der „Dreierbande“. Ein Name, der sich lange halten soll.

Was nämlich nicht eintritt, ist deren politisches Aus, im Gegenteil. Der attackierte Milbradt entscheidet sich – notgedrungen, um sich den Rücken freizuhalten – für eine andere Option: die lähmende Umarmung. Tatsächlich geht es mit der Dreierbande allmählich bergauf. Kretschmer wird nur kurze Zeit später neuer CDU-Generalsekretär in Sachsen und damit offiziell der erste Vertrauensmann neben Partei- und Regierungschef Milbradt. Ein Amt, das er mehr als zwölf Jahre lang behalten wird.

Roland Wöller muss noch ein wenig warten. Aber Georg Milbradt vergisst auch ihn nicht. 2007 wird Wöller Minister. Mit 37 Jahren übernimmt er das Umwelt- und Landwirtschaftsministerium. Kein Jahr später ist er unter Milbradt-Nachfolger Stanislaw Tillich Kultusminister und bleibt das bis zum Rücktritt 2012 – die schwere Krise des sächsischen Bildungssystems wirft ihre Schatten voraus. Nur will Wöllers Rufe nach mehr Geld für mehr Lehrer noch niemand hören. Auf den Ex-Minister warten deshalb erst einmal fünf Jahre auf den hinteren politischen Bänken, bevor er diese Woche wieder eine Urkunde überreicht bekommt. Wichtig: Den Kontakt zu den anderen beiden verliert er in dieser Zeit nie.

Am längsten dauert der Anlauf für Christian Piwarz. Der arbeitet zunächst weiter als Rechtsanwalt in einer Dresdner Anwaltskanzlei, bevor auch ihn ein Ruf erreicht. Zunächst nur als Referent in die Staatskanzlei, wo er unter anderem Reden schreiben wird. Aber schon 2006 läuft es besser. Als Nachrücker für einen ausscheidenden CDU-Abgeordneten zieht er nun selbst in den Landtag ein. Dann folgen noch drei Parlamentsjahre bis zum ersten Achtungserfolg.

Der Jurist wird 2009 überraschend parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Fraktion. Ein Vertrauensposten und eine Schlüsselstellung im harten politischen Tagesgeschäft. Doch Piwarz setzt sich durch. In relativ kurzer Zeit gilt er als ausgewiesener Fachmann für das stille Organisieren und Befrieden im Hintergrund. Noch wichtiger: Endlich ist auch er auf Augenhöhe mit den anderen Thesenautoren aus dem Kaffeehaus. Der Kreis kann sich schließen. Das tut er am Montag kurz vor zwölf Uhr. Sachsens neue Staatsregierung stellt sich zum Gruppenfoto auf. Die Dreierbande ist mittendrin.

