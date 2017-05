Die Chemiker kommen zurück Der Leipziger Traditionsverein kann bald aufsteigen – in Liga vier. Auch die Politik befasst sich mit dem Klub.

Rund 1 600 Zuschauer besuchen den Leipziger Alfred-Kunze-Sportpark, wenn Chemie spielt. Nach dem Aufstieg dürften es mehr werden. © Imago Sport

Es kommt nicht allzu oft vor, dass sich Landtagsabgeordnete beruflich mit Fußball befassen. Wenn sie es tun, geht es meist um Gewalt und Polizeieinsätze. Das ist bei den aktuellen Recherchen des Grünen-Politikers Valentin Lippmann auch so – und doch liegt der Fall etwas anders.

Bis zum vergangenen Herbst untersucht die sächsische Justiz drei Jahre, ob es in Leipzig eine kriminelle Vereinigung in der linken Szene gibt. 16-mal waren Rechtsextreme angegriffen oder verbal beleidigt worden. Von 14 Verdächtigen – offenbar sind die meisten Fans des Fußballvereins Chemie Leipzig – überwachen Ermittler die Telefone. Auch Unbeteiligte geraten dabei ins Visier, Anhaltspunkte für eine kriminelle Vereinigung ergeben sich allerdings nicht. Die Verfahren werden aus Beweismangel eingestellt.

Lippmann hat nun per Anfrage an die Landesregierung herausgefunden, dass auch die Telekommunikation von mindestens einem Rechtsanwalt und zwei Journalisten überwacht wurde. Sie gelten nicht als verdächtig, doch zählen zu jenen, mit denen die 14 Überprüften Kontakt hatten. Die Aufzeichnungen werden zwar rasch gelöscht, wie das Justizministerium betont. Für den Innenexperten Lippmann ist es dennoch ein Skandal: „Sächsische Ermittler schrecken in ihrem Verfolgungseifer nicht einmal mehr vor Berufsgeheimnisträgern zurück.“ Der Grüne rechnet mit noch größeren Dimensionen. „Ich vermute, dass dies nur die Spitze des Eisberges ist.“ Lippmann glaubt, dass weitere Juristen, andere Geheimnisträger sowie womöglich Sozialarbeiter in die Lauschaktion geraten sein könnten.

Das alles ist auch Ausdruck der harten Politisierung im Leipziger Fußball. Die BSG Chemie Leipzig, der Vorgängerverein, war zweimal DDR-Meister, gilt als Klub, der eher linke Fans anzieht. Beim Stadtrivalen Lok Leipzig ist es anders. Der Traditionsverein, der in der DDR mehrfach den FDGB-Pokal gewann, hat neben der Mehrzahl der friedlichen Fußballfans hartnäckige Anhänger aus der Leipziger Neonazi- und Kampfsportszene – trotz des Engagements des Vereins gegen Rechtsaußen.

Am Sonnabend wollen die Chemie-Fans jubeln. Mit einem Sieg gegen Schott Jena können die Grün-Weißen den zweiten Aufstieg binnen Jahresfrist feiern. Abhängig von den Resultaten der Konkurrenz reicht sogar eine Niederlage, um nach nur einer Saison aus der fünftklassigen Oberliga in die viertklassige Regionalliga aufzusteigen.

Damit wäre Chemie ganz nah dran am Profifußball, der in der dritten Liga beginnt. Es gäbe mehr Fernsehpräsenz und noch größeres öffentliches Interesse. „Wir rechnen mit voller Hütte und einer knisternden Atmosphäre“, teilt der Verein aus dem Stadtteil Leutzsch mit.

Sollte der Aufstieg im kultigen Alfred-Kunze-Sportpark gelingen, wäre das der Höhepunkt der jüngeren Vereinsgeschichte. Die Historie ist ohnehin turbulent. 1964 gewinnt die Mannschaft überraschend die DDR-Meisterschaft. Als „Rest von Leipzig“ lockt das Team von Trainer Kunze im Schnitt mehr als 20 000 Zuschauer an. Die Formel rührt daher, dass Chemie nur mit „nicht förderwürdigen“ Spielern aufläuft.

Lust aufs Derby

Die vermeintlich talentierteren spielen für den Lokalrivalen SC Leipzig, dem Vorläufer von Lok. Bis heute sind die Anhänger der Klubs keine Freunde. Zu DDR-Zeiten war man in Leipzig entweder Chemiker oder Fan der Loksche, wie der Verein liebevoll von seinem Publikum bezeichnet wird. Die mehr oder weniger gepflegte Abneigung hält an, obwohl Chemie und Lok große Gemeinsamkeiten haben. Beide stürzen nach der Wende ab, beide rappeln sich auch dank enthusiastischer Fans wieder auf. Im Zuge der Wendewirren können die Trägerbetriebe VEB Lacke & Farben und VEB Elguwa Chemie nicht mehr unterstützen. 1990 benennt sich der Verein um, schließlich firmiert er als Sachsen Leipzig. Sportlich geht es bis in die Fünftklassigkeit, es gibt Probleme mit Lizenzen und Finanzen. 2011 ist Schluss, der Klub insolvent.

Schluss ist genauer gesagt mit Sachsen Leipzig. Bereits Jahre vor der Pleite gründen Anhänger die BSG Chemie Leipzig wieder, zunächst, um die Tradition und auch das Logo zu bewahren. Der Schachzug entpuppt sich als clever. 2008 nimmt der Verein den Spielbetrieb auf und bringt es bis in die Stadtklasse. Schließlich übernimmt Chemie eine andere Mannschaft und spielt ab 2011 in der Sachsen-Liga, als – wie es der Verein sieht – legitimer Nachfolger der alten Betriebssportgemeinschaft.

Gemeinsam ist Chemie und Lok, die über Jahre Leipziger Fußballgeschichte prägen, auch die Ablehnung von RB Leipzig. Doch die finanzstarken Bullen mit österreichischem Sponsor sind bereits vor Jahren vorbeigezogen. Steigt Chemie auf, trifft der Verein auf die Lokomotive aus Probstheida, die bereits seit einer Spielzeit viertklassig ist. Polizei-Hundertschaften werden nötig sein wie im vergangenen Jahr beim Sachsen-Pokal. Der Präsident des sächsischen Fußballverbandes, Hermann Winkler, formuliert in der „Bild“ treffend: ein Derby wäre „von der Tradition her eine Lust, sicherheitstechnisch eine Last“.

