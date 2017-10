„Die CDU steckt in einer Krise und nicht wir“ Sachsens SPD-Chef Martin Dulig fordert vom Koalitionspartner ein Umdenken und vom Finanzminister mehr Geld.

Er will mit dem designierten CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer über eine neue Politik für Sachsen sprechen: Der SPD-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Martin Dulig. © Arvid Müller

Herr Dulig, muss Sachsens SPD jetzt Angst vor einem Generationswechsel bei der CDU und einer möglichen Ära Kretschmer haben?

Ich habe keine Angst, denn jetzt steht etwas ganz anderes auf der Agenda. Es geht um inhaltliche Konsequenzen. Nicht nur solche aus der Bundestagswahl. Unserem Land geht es doch eigentlich gut. Die Stimmung ist aber schlecht. Es geht daher um die Frage, was in unserem Land falsch läuft. Und ein Wechsel an der Spitze der CDU sagt nichts darüber aus, ob sie nun auch grundsätzlich anders an Themen und Probleme herangeht.

Sie wollen erst über Themen und danach über Personalien wie den CDU-Vorschlag Michael Kretschmer reden. Welche Themen sind wichtiger?

Ich werde zu den Gesprächen mit Herrn Kretschmer und der CDU nicht mit einem Forderungskatalog aufbrechen und die Abarbeitung von Themen einfordern. Stattdessen müssen wir uns über die auf dem Tisch liegenden Probleme beugen und uns darauf verständigen, was eigentlich die Herausforderungen sind. Dann muss man über Lösungen diskutieren.

Wer muss also in der Sachsen-Koalition jetzt an welche Baustellen ran?

Die großen Probleme sind nicht von einzelnen Ministerien zu lösen, das geht nur gemeinsam. Auch kann man im Kampf mit dem Finanzminister nicht im Klein-Klein bestehen. Der Lehrermangel ist deshalb genauso umfassend zu bearbeiten wie Defizite bei der Infrastruktur und der Breitbandversorgung. Auch der Bereich Soziales ist ein zentrales Thema für alle, genauso wie eine Stärkung der Kommunen. Denn gerade in Städten und Gemeinden sind die tatsächlichen Auswirkungen von Politik am direktesten. Konsequenterweise muss das dann alles zu einer anderen Finanzpolitik im Land führen.

Michael Kretschmer will als künftiger Ministerpräsident auf „deutsche Werte“ und einen starken Staat setzen. Geht da die SPD als Regierungspartner mit?

Das sind für mich erst einmal nur Floskeln. Was heißt das eigentlich? Was genau sind deutsche Werte? Ich finde es gut, wenn wir über Werte reden. Aber das hat für mich vor allem mit Respekt und Anerkennung zu tun. Zum Beispiel, indem wir die Lebensleistungen von Menschen wieder mehr in den Mittelpunkt rücken, wie das unsere Ministerin Petra Köpping gerade für ältere Ostdeutsche immer wieder fordert. Es geht generell um einen anderen Stil in der Politik. Da brauche ich aber keine Floskeln, sondern da muss konkret gehandelt und viel verändert werden. Ich freue mich, dass die CDU jetzt offenbar verstanden hat, dass wir einen handlungsfähigen Staat benötigen. Der radikale Staatsabbau, den die CDU in den vergangenen 25 Jahren zu verantworten hat, fällt uns jetzt auf die Füße, weil zu wenige Lehrer und Polizisten da sind und der öffentliche Dienst ausdorrt.

Als SPD-Landesvorsitzender haben Sie Michael Kretschmer aufgefordert die „Chaostage in der CDU“ zügig zu beenden. Wann wäre das Ihrer Meinung nach geschafft und Sie könnten Kretschmers Wahl zum Regierungschef im Landtag unterstützen?

Die Personalie hat erst einmal nichts mit den Aufräumarbeiten in der CDU zu tun. Die CDU muss vielmehr klären, wer eigentlich verantwortlich ist, mit uns Themen zu besprechen. Da muss eine Ordnung her. Ich muss jetzt nicht die Reihen beim Koalitionspartner schließen. Ich will damit sagen, das CDU-Problem ist kein SPD-Problem. Die CDU steckt in einer tiefen Krise.

Trotzdem, wann und unter welchen Bedingungen wird die SPD der Wahl Kretschmers offiziell zustimmen oder sie ablehnen?

Da bitte ich um Verständnis. Die Entscheidung der CDU, ihn für das Ministerpräsidentenamt vorzuschlagen, ist wenige Stunden alt. Es existiert da weder ein fertiger Fahrplan noch ein eindeutiges Verhandlungsziel. Es gab ein erstes Treffen zwischen mir und Herrn Kretschmer. Und das war ein gutes Gespräch. Für ein fertiges Konzept reicht es aber noch lange nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich rechne aber demnächst fest mit konkreten Vereinbarungen.

Bei der Bundestagswahl hat die AfD in Sachsen nicht nur die CDU, sondern auch die SPD überholt. Warum gibt es in Ihrer Partei keine Personaldebatte?

Wir werten sehr wohl unser Wahlergebnis aus und das auch sehr kritisch. Zum Beispiel auf unserem Landesparteitag am Wochenende. Wir können nicht nur auf andere zeigen, sondern müssen uns selbst fragen, welche Konsequenzen wir aus diesem Ergebnis ziehen. Die wichtigste Frage ist, warum wir auch in Sachsen nicht überzeugen konnten. Unser Kurs der vergangenen Jahre, die Leute im Land direkt auf ihre Probleme anzusprechen, ist grundsätzlich richtig. Das zeigen die vielen Gespräche und Reaktionen etwa an meinem Küchentisch, mit dem wir seit drei Jahren in ganz Sachsen unterwegs sind. Ich hoffe, dass wir so bis zur Landtagswahl 2019 mehr Bürger überzeugen können, uns zu wählen. Weil wir die Alternative zur CDU sind.

Das Gespräch führte Gunnar Saft.

