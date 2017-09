„Die blaue Plakette ist nichts anderes als ein Fahrverbot“ Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig setzt auf den Ausbau des Nahverkehrs und fordert realistische Grenzwerte für Stickoxide.

Herr Dulig, fahren Sie privat Diesel und wenn ja, machen Sie sich Gedanken über mögliche Fahrverbote?

Ich persönlich habe den Vorteil, dass ich aufgrund meines Amtes sehr viel im Land unterwegs bin und dafür einen Dienstwagen nutzen kann. Das ist ein Hybridfahrzeug. Ich fahre also schon mit einem Antrieb, welcher hoffentlich bald mehr das Straßenbild bestimmt. Mein privater Wagen ist ein Diesel, allerdings befürchte ich keine Fahrverbote in Moritzburg. Aber als Verbraucher bin ich sehr wohl sauer, dass die Automobilindustrie uns bei den Grenzwerten belogen hat und uns Zusicherungen gegeben hat, die sich als falsch herausgestellt haben.

Dresdner Verkehrswissenschaftler halten die EU-Grenzwerte für Stickoxide als zu hoch. Sollten sie gesenkt werden?

Ich sehe das differenziert. Zum einen halte ich es für richtig, dass wir nicht ständig an der Standardisierungsschraube drehen, um theoretische Werte zu erreichen und uns nicht darum kümmern, ob die überhaupt technisch erreichbar sind. Da bin ich auch für mehr Realismus. Zum anderen kann es nicht sein, dass die Standards so weit abgesenkt werden, bis die vorhandene technische Lösung passt. Uns wurden andere Dinge versichert und diverse Hersteller können ja die Grenzwerte auch einhalten. Ehrgeizige Ziele sind notwendig, um Innovationen zu entwickeln. Es wird keinen sauberen Autoantrieb geben, wenn uns nicht Klimaschutzziele und Grenzwerte für Luftqualität dazu zwingen.

In Sachsen sind 550 000 Dieselfahrzeuge zugelassen. Gibt es Schätzungen, wie viele davon ausgetauscht werden müssten, um eine blaue Plakette für die Einfuhr in die Innenstädte zu bekommen?

Nein, da kann ich keine Zahl benennen. Außerdem bin ich sehr vorsichtig, was die blaue Plakette betrifft.

Warum, lehnen Sie sie ab?

Weil das auch eine soziale Dimension hat. Die Plakette ist ja nichts anderes als ein Fahrverbot. Unser Ziel muss es sein, Fahrverbote zu verhindern. Deshalb haben wir auf der Verkehrsministerkonferenz die Plakette auch nicht beschlossen, weil wir alle die gleiche Sorge haben: Es ist nicht das geeignete Instrument und es würde die treffen – Pendler, Handwerker und Menschen mit kleinerem Einkommen –, die auf ihr Auto angewiesen sind. Zudem würde ein Fahrverbot die Feinstaubbelastung nicht verschwinden lassen. Ein Großteil des Feinstaubs entsteht nicht dadurch, was aus dem Auspuff kommt, sondern durch den Abrieb der Reifen. Deshalb muss unser Ziel sein, andere Lösungen zu finden. Ich bleibe bei meiner Forderung an die Automobilindustrie, eine technische Umrüstung anzubieten. Auch wenn diese für ältere Fahrzeuge wirtschaftlich nicht mehr lohnt, haben wir immer noch 320 000 Euro-5- und Euro- 6-Fahrzeuge in Sachsen, für die das sinnvoll sein könnte.

Mit welcher Strategie will Sachsen ein Fahrverbot vermeiden?

Wir brauchen neben der technischen Umrüstung einen Innovationsschub, der über den ÖPNV kommen muss. Dazu müsste es uns gelingen, den Individualverkehr zu reduzieren – durch attraktivere Carsharingangebote, besseren ÖPNV und mehr Radverkehr. Wir brauchen auch im ÖPNV eine stärkere Hinwendung zu alternativen Antrieben. Da ist viel passiert, etwa in Dresden und Leipzig. Es fahren immer mehr Hybrid- und Elektrobusse, was wir als Land kräftig fördern.

Ist der Freistaat bereit, den ÖPNV stärker zu fördern?

Wir haben in den vergangenen zwei Jahren unseren Schwerpunkt bei der Förderung auf den Umbau des ÖPNV gelegt. Allein dieses Jahr stellen wir 130 Millionen Euro Fördermittel dafür in Sachsen zur Verfügung, welche Verkehrsbetriebe wie DVB und LVB bereits vorbildlich nutzen. Über das EFRE-Programm stehen bis 2020 weitere 130 Millionen Euro zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im ÖPNV zur Verfügung. Sachsen hat sich entschieden, sich am Bundesprogramm zu beteiligen und keine weiteren Sonderprogramme zu machen. Stattdessen übernehmen wir die notwendigen Grundlagen für die Projekte aus diesem Programm, wie Gutachten und Planungsaufgaben.

Es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern zusätzliche Busspuren und neue Straßenbahnlinien bedeuten, dem Autoverkehr etwas wegzunehmen. Sind die Sachsen dazu bereit?

In der Vergangenheit wurde die Verkehrspolitik immer nach der jeweiligen Windschutzscheibe definiert, also immer unter der Frage, bin ich ein Autofahrer, ÖPNV-Nutzer oder Radfahrer? In Sachsen wurde jahrelange primär nur durch die Windschutzscheibe eines Autos geblickt. Davon müssen wir wegkommen. Ich habe so manche kommunale Entscheidung nicht verstanden, die zur Verengung von Hauptachsen oder Ausfallstraßen geführt hat. Das bedeutete auch weniger Platz für Busse. Ich glaube nicht, dass mehr ÖPNV zulasten der Autofahrer geht, es entlastet sie viel mehr.

Das erfordert, dass er so attraktiv ist in Taktung und Schnelligkeit, dass man vom Auto in den Bus umsteigt?

Bislang wurde hierzulande ÖPNV nur als notwendiger Teil des Verkehrs definiert. Welche Innovationskraft im ÖPNV steckt, sieht man in anderen Ländern: etwa in Skandinavien. Wir brauchen einen ÖPNV-Boom. Vor allem in den Ballungszentren Leipzig und Dresden. Da, wo die Bevölkerung stark zunimmt. Bis 2015 haben wir von der Hand in den Mund gelebt, weil die ÖPNV-Finanzierung sehr unsicher war. Deshalb ist es ein riesengroßer Erfolg, dass wir jetzt – nach der Neuverteilung der Regionalisierungsmittel – bis 2032 Planungssicherheit haben. Das reicht aber nicht aus, die Innovationskraft des ÖPNV zu entfalten. Wir haben auch dafür die ÖPNV-Strategiekommission gegründet und erwarten zum Jahresende konkrete Vorschläge.

Für 2019/2020 versprechen die Autobauer ein Aufgebot völlig neuer E-Autos. Wie stellen Sie sicher, dass dann auch die Infrastruktur dafür steht?

Bei der Infrastruktur in den Innenstädten setze ich auf die Stadtwerke als wichtige Partner. Für sie könnte die Elektromobilität ein neues Geschäftsmodell sein, da sie ja über die Leitungsnetze in den Kommunen verfügen. Jetzt, da das Angebot an E-Fahrzeugen langsam steigt, kommt auch der Aufbau von Ladesäulen in Gang. Neue Förderprogramme, auch wenn sie immer wieder gefordert werden, sind derzeit nicht notwendig. Der Bund hat ein Programm für den Aufbau eines Stromlade-netzes in Höhe von 500 Millionen Euro aufgelegt, das die Kommunen aber zu wenig nutzen.

Die Dieseldebatte verunsichert die Beschäftigten in der Autoindustrie. Wie viele Jobs hängen in Sachsen davon ab?

Ich will nicht, dass der Diesel als Technologie oder die Automobilindustrie schlechtgeredet wird, nur weil einige in den Konzernzentralen zu große Dollarzeichen in den Augen hatten. Der Diesel wird, wenn er weiterentwickelt wird, noch lange im Auto zu finden sein – allein schon, weil wir nicht in allen Teilen der Welt die gleichen Voraussetzungen für E-Mobilität haben. Sachsen baut keine Dieselfahrzeuge, aber wir haben Zulieferer, die für Dieselautos produzieren. In der Automobilbranche arbeiten bei uns etwa 95 000 Menschen – direkt oder indirekt. Die machen alle einen guten Job! Darunter sind auch die Mitarbeiter, die in Dresden den e-Golf oder in Leipzig den BMW i3 bauen. Die gesamte Automobilindustrie befindet sich in einem Transformationsprozess. Der Zulieferanteil an der Wertschöpfungskette wird größer werden. Wir appellieren natürlich an die großen Autobauer, die Zulieferer in diesem Prozess mitzunehmen. VW hat das verstanden: In der Gläsernen Manufaktur gibt es einen Inkubator, wo junge, kreative Firmen sich einbringen können. Und wir stehen als Freistaat mit unseren Instrumenten für den Wandel bereit.

Das Gespräch führte Nora Miethke.

