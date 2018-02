Die Biedenkopfs ziehen nach Dresden

Die Rückkehr von Prof. Biedenkopf nach Sachsen finde ich gut. Mit seiner gesellschaftswissenschaftlichen Kompetenz und seinen gesellschaftspolitischen Visionen, die ein ganzes Stueck über die bestehenden Verhältnisse hinausgehen, kann er sich trotz seines hohen Alters noch in den gesellschaftlichen Disput zum "Wohin in Sachsen" einbringen. Insbesondere seine Gedanken zur gesellschaftlichen Erneuerung von unten verdienen noch tiefere und breitere Beachtung, vor allem in der Zivilgesellschaft.