Die Bastei leuchtet wie Las Vegas Die Internetseite sightsmap.com zeigt ein Ranking der weltweit beliebtesten Fotomotive. Die Bastei landet weit vorn. Es gibt aber auch Überraschungen.

Die Basteiaussicht ist die perfekte Selfie-Kulisse. Doch auch andere Touristenmagnete in der Sächsischen Schweiz werden oft geknipst.

Die Grafik zeigt, wo in der Region die meisten Fotos gemacht werden. Je heller die Farbe, desto mehr Blitzlicht.

Das hat sich Liu Jie aus China schon vor seinem Aufbruch zur Bastei in der Sächsischen Schweiz vorgenommen: Von der Aussicht wird ein schönes Erinnerungsfoto gemacht. Mit dem will er dann daheim von der Schönheit der Landschaft hier berichten. Wer sich schon vor seiner Reise informieren will, was man unbedingt gesehen haben muss, der sollte mal auf die Internetseite panoramio.com gucken. Dort haben Millionen Menschen weltweit Landschaftsfotos hochgeladen und teilen sie mit anderen. Zum Beispiel hat Helmut Fisch ein Foto vom Aufstieg zum Zirkelstein eingestellt, Norbert Kais ein Winterfoto von der Gautschgrotte bei Hohnstein.

Aus allen hochgeladenen Fotos hat Panoramio ein Ranking der populärsten Fotomotive der Welt erstellt, die auf der Internetseitesightsmap.com dokumentiert sind. Absoluter Spitzenreiter ist Manhattan in New York. Städte und die Landschaft werden in einzelne Quadratkilometer gerastert. Populärster Ort in Deutschland ist Berlins City und liegt auf Platz 40 weltweit. Auf Rang 396 wird die Bastei geführt. Der bedeutendste Fotopunkt in der Sächsischen Schweiz belegt damit Platz drei in Sachsen nach den Innenstädten von Dresden und Leipzig. Erstaunlich ist auch, wie populär Fotomotive in der Böhmischen Schweiz sind, etwa die Kamnitzklamm oder das Hohenleipaer Raubschloss.

Darauf hatte der Bad Schandauer Stadtrat Rolf Böhm (CDU) auch schon bei einem Tourismus-Treff im Haus des Gastes hingewiesen. Er sieht die Fotoseite und das Ranking als eine einfache Möglichkeit des Marketings für die Region an. „Da kann sich jeder beteiligen, der den Tourismus voranbringen oder auf bestimmte Orte in der Region hinweisen will“, erklärte Böhm. Schließlich sind die beliebtesten Fotos in höheren Zoomstufen sichtbar und somit zuerst zu sehen.

Besser als Yosemite Nationalpark

Diese Idee der günstigen Werbung ist zwar prinzipiell richtig. Allerdings heißt es auf der Website: „Wir werden die genaue Formel für die Popularität nicht offen legen, um Versuche durch Manipulation zur Erhöhung der Popularität zu vermeiden.“ Die Bewertung der Popularität eines Fotos werde durch eine Kombination von mehr als 20 Variablen bestimmt. Dazu gehören unter anderem die Anzahl der Aufrufe des Fotos, wie oft andere Benutzer das Foto als Favorit markieren, die erhaltenen Kommentare und auch die Fotoauflösung in Pixeln. „Der beste Weg, Ihre Fotos sichtbar zu machen ist: großartige Aufnahmen hochladen!“, heißt es auf der Website.

„Da leuchtet die Bastei wie Las Vegas“, rief Böhm seinen Zuhörern in Bad Schandau zu. Das liegt aber nur daran, dass es auf der Internetseite lediglich vier Farbabstufungen bei dem Ranking gibt. Der Las Vegas Strip liegt mit Platz 26 wenig überraschend weit vor der Bastei.

Im Vergleich mit anderen Nationalparks liegt der beliebteste Aussichtspunkt der Sächsischen Schweiz aber mit an der Spitze, lässt dabei so berühmte Orte hinter sich wie den Yosemite Nationalpark in Kalifornien (Platz 411), die Victoria Wasserfälle (697) in Simbabwe oder Monument Valley/Utah (682). Der Landstrich wurde immerhin wegen vieler Western mit John Wayne oder „Forest Gump“ weltberühmt. In dem Film beendet Tom Hanks seinen Lauf vor dieser einzigartigen Natur-Kulisse mit ihren aus der Steppe ragenden bizarren Tafelbergen.

Etwas besser als die Bastei rangiert wenig überraschend der Grand Canyon Nationalpark in Arizona mit Platz 247. Damit ist dieser aber immer noch nicht der attraktivste Nationalpark als Fotomotiv. Der liegt in Kroatien. Die dortigen Plitvicer Seen stehen überraschend auf Rang 123 weltweit.

In ihrer Gesamtheit beeindruckt die Sächsisch-Böhmische Schweiz aber dennoch mit der großen Anzahl an attraktiven Fotomotiven, die gelb markiert sind. Sogar das Cunnersdorfer Waldbad oder der Bahnhof Lohsdorf stechen als rote Punkte aus der Umgebung heraus.

