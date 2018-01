Diagnose: Landarzt-Frust Der Protest des Hainewalder Mediziners Günter Krause hat Debatten angestoßen. Eine Analyse der Problemfelder.

zurück Bild 1 von 4 weiter In einer Minute ist die Mindestbehandlungszeit erreicht, dann kann ich spritzen und die Behandlung abrechnen... © Karikatur: Frank Richter In einer Minute ist die Mindestbehandlungszeit erreicht, dann kann ich spritzen und die Behandlung abrechnen...

Günter Krause Der Allgemeinmediziner aus Hainewalde hat die Debatte über Probleme im Arztalltag angestoßen.

Ute Taube ist Allgemeinmedizinerin in Berthelsdorf und Mitglied der Kreisärztekammer. Sie war bei den Beratungen in Dresden dabei.

Klaus Heckemann war als Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens in Dresden bei den Gesprächen dabei.

Landkreis. Was bringt einen Arzt eigentlich so weit, dass er ernsthaft erwägt, seine Kassenzulassung öffentlich zu verbrennen? Das haben sich nicht nur die Patienten des Hainewalder Allgemeinmediziners Dr. Günter Krause in den vergangenen Monaten gefragt. Am 30. Oktober hatte der 38-Jährige bundesweit mit seiner Ankündigung für Aufsehen gesorgt. Immerhin trafen sich in der Folge Vertreter des Sächsischen Sozialministeriums, zweier Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsens (KVS) mit Haus- und Fachärzten vor wenigen Tagen zu einer umfassenden Besprechung der Probleme. Was die Kritikpunkte der Ärzte waren und wie Günter Krause aus Hainewalde, seine Kollegin Ute Taube aus Berthelsdorf, das Sozialministerium und der Vorstandsvorsitzende der KVS, Klaus Heckemann, die Lage sehen, im Überblick:

Forderung: Budgets abschaffen

Das Wort Regress treibt Günter Krause, Ute Taube und ihren Kollegen Schweißperlen auf die Stirn. Denn es bedeutet, dass sie ein Budget überschritten haben und erklären müssen, wie es dazu gekommen ist. Können sie darlegen, dass dies nötig war, ist alles gut. Wenn nicht, kann es zu Rückforderungen größerer Geldsummen kommen, die im Extremfall eine Praxis in Schieflage bringen. Dabei gibt es zwei Arten von Regressforderungen – einmal bei Überschreitung des Zeitbudgets und einmal bei den Ausgaben für Arznei-, Heilmitteln und Sprechstundenbedarf. Den Vorschlag, diese Budgetbegrenzungen generell aufzuheben, haben die Ärzte in Dresden ins Spiel gebracht. „Das würde bedeuten, dass die Kosten um 20 bis 30 Prozent explodieren“, sagt KVS-Chef Dr. Klaus Heckemann. Am Ende müssten das Versicherte über ihre Beiträge mitbezahlen. Die Politik befürworte jedoch Beitragsstabilität.

Der Hainewalder Arzt Krause sieht das anders: „Beitragsstabilität ist ein politisches Argument. Was aber ist mit der Finanzierung des medizinischen Fortschrittes und einer Anpassung der Finanzierung an die Bedürfnisse der Bevölkerung?“ Ein Wille zu Veränderungen in diesem Punkt war nach den Gesprächen nicht in Sicht.

Zeitbudget: Vorgaben sind zu eng

Wenn Günter Krause einen Patienten behandelt, muss er anschließend in den Computer eingeben, was genau er geleistet hat. Je nachdem, ob er geimpft, eine Grippe diagnostiziert oder ein Gespräch zu einem psychosomatischen Problem geführt hat, ist eine Mindestbehandlungszeit vorgegeben. „Liegt die bei zehn Minuten und ich habe nur neun Minuten gebraucht, dürfte ich die Behandlung eigentlich nicht abrechnen“, verdeutlicht Krause das System. Nun kann es aber bei aller Sorgfalt passieren, dass man schneller vorankommt. Bei vollen Wartezimmern baut sich auf den Arzt ohnehin ein gewisser Druck auf. „Außerdem schaut man ja nicht ständig auf die Uhr“, sagt er.

Im Extremfall kommt es dann zu kuriosen Stundenzahlen, die ein Arzt am Quartalsende abrechnet. Wenn das unlogisch ist, wird von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) kontrolliert – allerdings nicht unbedingt zeitnah. Bis zu vier Jahre rückwirkend kann ein Arzt aufgefordert werden, diese zeitlichen Abweichungen zu erklären. Eindeutig zu lange, finden die Ärzte. „Das ist eine Kritik, der wir uns annehmen“, sagt auch KVS-Chef Heckemann. Man arbeite daran, dass Kontrollen rascher geschehen, damit sich keine hohen Summen auftürmen. Allerdings, so fügt er hinzu, sei in Sachsen die Zahl von 720 abrechenbaren Stunden pro Quartal schon höher als anderswo.

Die Berthelsdorfer Allgemeinmedizinerin Ute Taube findet vor allem, dass in diesem Feld Kollegen unterstützt werden sollten, die gerade erst angefangen haben zu praktizieren und sich einarbeiten müssen. „Es ist gut, dass die KVS zugesagt hat, bei Neueinsteigern gegebenenfalls schneller zu reagieren“, sagt sie. Generell sieht auch sie die Zeitvorgaben mit Skepsis, zumal die Patientendichte bei Landärzten zum Teil deutlich höher ist als in größeren Städten. Dieses Problem werde bleiben, da immer wieder Praxen schließen, aber Nachfolger nur schwer zu finden sind. „Die KVS und die Ärztekammer haben einiges angestoßen, um junge Mediziner für das Land zu begeistern, aber es dauert, bis man Erfolge sieht“, sagt Frau Taube.

Verordnungsbudget: Vergleiche hinken

Kontrolliert wird ein Arzt auch bei der Menge der Medikamente, die er verschreibt. „Dabei wird meine Praxis mit einer Kontrollgruppe verglichen, die ich gar nicht kenne“, sagt Krause. Er befürchtet zudem eine Kettenreaktion: Wenn Kollegen aus Angst vor Regressforderungen lieber weniger verschreiben, sinkt der Medikamentenverbrauch bei der Vergleichsgruppe immer weiter, befürchtet er.

Auch Ute Taube ist bei der allgemeinen Vergleichsgröße skeptisch, denn natürlich spielen ja auch Fallzahlen, Alter und genereller Gesundheitszustand der Praxispatienten eine Rolle. Auch sie ist von der Prüfstelle der Ärzte und Krankenkassen in Sachsen schon zu Erklärungen zu ihren Verordnungen aufgefordert worden. Die Beanstandungen ließen sich aber alle ausräumen: „Ein Grund ist beispielsweise, dass ich meine oft nicht mobilen Patienten für ein Rezept nicht jedes Mal 20 bis 30 Kilometer zum zuständigen Facharzt schicken kann. In solchen Fällen schreibe ich die nötigen Medikamente selbst auf“, erklärt die Berthelsdorfer Ärztin. Solche Fälle können das Budget rasch sprengen – und müssen stetig neu erklärt werden. Das kostet enorm viel Zeit. Zeit, die entweder bei der Behandlung der Patienten oder bei der eigenen Freizeit fehlt.

Bürokratie: Abschaffen ist kompliziert

Im Praxisalltag ist der Bürokratieberg ebenfalls stetig gewachsen, kritisiert Günter Krause. Allein einen Patienten gegen Grippe zu impfen, sei eine Wissenschaft für sich, sagt er und schlägt einen Hefter auf. Dort haben seine Mitarbeiterinnen genau aufgelistet, wer welchen Impfstoff bekommen muss und wie welche Krankenkasse das dann abrechnet. Einen solchen Fahrplan gibt es für jede Art von Impfung. „Ist das sinnvoll?“, fragt sich der Hainewalder.

Klaus Heckemann von der KVS kennt diese Art von Kritik. Er war selbst vor einigen Jahren in einer Kommission zum Abbau von Bürokratie. Damals habe er erlebt, dass hinter manchen Erschwernissen ganz andere Absichten steckten – zum Beispiel sind Hemmschwellen eingebaut worden, damit die Physiotherapieverordnungen nicht überhandnehmen. In vielen Fällen stecke aber auch ein Mehr an Information dahinter, denn mit bestimmten Kennziffern, sind Krankheitsbilder besser statistisch zu erfassen. Das ist in seinen Augen ein akzeptabler Grund, ein paar Ziffern mehr einzutippen, argumentiert er. Für Krause hingegen stehen Aufwand und Nutzen in einem fraglichen Verhältnis.

Ergebnis: Ärzte wollen dranbleiben

Konkret etwas ändern wird sich im Ergebnis der Dresdener Beratung nichts, da sind sich die Beteiligten einig. Noch stehen einige Zuarbeiten und Antworten auf Fragen aus. Aber ein neuer Termin ist nicht anberaumt. Das hat seinen Grund: Die meisten Probleme verortet das Sozialministerium auf der Ebene der Selbstverwaltung der Ärzte und teils auch bei der Bundespolitik. Das bestätigte eine Sprecherin. Günter Krause und Ute Taube sind sich nach dem Termin nun jedenfalls darüber im Klaren, dass sich die Ärzte noch mehr Gehör auf Bundesebene verschaffen müssen, wenn ein Teil der kritisierten Zustände geändert werden soll. Aufgeben will der Hainewalder nicht – vor allem nicht, weil es durch seinen Protest gelungen ist, dass Fachärzte und Allgemeinmediziner an einem Strang ziehen. In seinen Augen tauschen sich die Mediziner der Region zu wenig aus.

zur Startseite