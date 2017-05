DGB fordert mehr soziale Sicherheit

Am Tag der Arbeit haben nach DGB-Angaben 23 000 Menschen an den Maikundgebungen der Gewerkschaften in Sachsen teilgenommen - deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Unter dem Motto „Wir sind viele, wir sind eins“ unterstrichen die Gewerkschaften dabei knapp fünf Monate vor der Bundestagswahl ihre Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt.

Die sozialen Abstiegsängste vieler Menschen müssten ernst genommen und entschlossen dagegen vorgegangen werden, sagte die Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Iris Kloppich, bei einer Kundgebung in Dresden. „Die Spaltung in arm und reich wird immer offensichtlicher. Eine neue Steuerpolitik ist nötig, die niedrige und mittlere Einkommen entlastet.“ Sie forderte eine Stabilisierung der Renten. „Altersarmut darf es in einem reichen Land wie Deutschland nicht geben.“

In Leipzig forderte der Bezirksleiter der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen, Olivier Höbel, guten Lohn für gute Arbeit. „Tarifverträge schützen und nutzen nicht nur den Arbeitnehmern, sondern schaffen für die Arbeitgeber klare Wettbewerbsregeln.“ Er forderte die Politik auf, die Tarifautonomie zu stärken. „Wir werden uns im Wahlkampf zur Bundestagswahl sehr genau ansehen, welche Parteien für arbeitnehmerfreundliche Positionen stehen und welche nicht.“

Sachsens DGB-Vize Markus Schlimbach mahnte eine Stärkung der Arbeitslosenversicherung an. „Es darf nicht sein, dass ein Viertel der Arbeitslosen direkt in das Hartz IV-System abrutscht“, sagte er in Freiberg. Die Arbeitslosenversicherung müsse die Menschen beim Strukturwandel begleiten.

Insgesamt hatte der DGB am Montag zu 14 Maikundgebungen in Sachsen aufgerufen. Im vergangenen Jahr hatten im Freistaat nach DGB-Angaben rund 18 000 Menschen an den Kundgebungen teilgenommen.

In Bautzen stellte sich nach einer DGB-Veranstaltung ein breites Bündnis mit einer Menschenkette einer Kundgebung der rechtsextremen NPD entgegen. Die Polizei war mit einem starken Aufgebot vertreten. Zu größeren Zwischenfällen kam es nicht. „Es war aus polizeilicher Sicht ein entspannter Einsatz“, sagte ein Sprecher. Während sich in der Menschenkette bis zu 700 Teilnehmer die Hände gereicht hätten, seien bei den Rechtsextremisten rund 120 Teilnehmer zusammengekommen. (dpa)

