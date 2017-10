Deutscher prügelt jungen Afghanen krankenhausreif

Ein 31 Jahre alter Deutscher hat im sächsischen Vogtland einen jungen Afghanen krankenhausreif geprügelt. Zuvor habe er den 15-Jährigen und zwei syrische Begleiter am Samstagabend in einem Zug beleidigt und dabei den Hitlergruß gezeigt, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die Ermittler stuften die Tat als fremdenfeindlichen Angriff ein.

Der 31-Jährige kam mit dem Zug aus Tschechien, später stiegen der Afghane und die Syrer zu. Noch im Zug habe der Angreifer dem 15-Jährigen Zeugen zufolge einen Fausthieb zugefügt. Die drei Ausländer stiegen am Haltepunkt Jocketa in der Nähe von Plauen aus. Der 31-Jährige folgte ihnen und prügelte weiter auf den Afghanen ein. Nachdem dieser hingefallen war, habe er mehrfach den Kopf des Jugendlichen auf den Boden gestoßen.

Der 15-Jährige sei mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie schwer die Verletzungen sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Gegen den Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bei dem Mann wurden 1,9 Promille Alkohol gemessen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Angriff im Zug oder auf dem Bahnsteig gesehen haben. Hinweise nimmt die Bundespolizei in Klingenthal entgegen. (dpa)

