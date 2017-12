Designierter Regierungschef stellt sich der SPD-Fraktion vor

Werter Dresden unter §1§ und §4§, die Summe aller Prozente ist 100%. Und wenn Sie diese 100% der Wahlberechtigten auf die einzelnen Wählergruppen aufteilen, so haben etwa 70% die AfD nicht gewählt. Das ist korrekt. In der Masse der 70% befinden sich CDU, SPD, Grüne, Linke und eine große Menge von Nichtwählern, die sich von keiner der 5 angetretenen Partein vertreten fühlen. Und in der Masse der 70% hat keine der angetretenen Partein mehr als die 30% der AfD erreicht. Und damit hat sie die Mehrheit. Wenn man im Kindergarten über 5 verschiedene Mittagessen abstimmt, dann gibt es für alle das Essen, was die meisten Stimmen erhalten hat. Und das können auch mal nur 20% sein. Oder soll dann dass essen bestellt werden, für dass nur 8% gestimmt haben? Wäre das Demokratie? MfG Andi 71