Deshalb „schaffe“ die das besser als wir In einer Studie über sozialen Zusammenhalt landet Sachsen auf dem letzten Platz. Auf Platz eins: das Saarland. Was ist da los? Ein Saarländer erklärt es uns.

„Unn?“ Der Saarländer guckt gerne mal übern Zaun. © Plainpicture/Jasmin Sander

Wie sehr ein Thema emotional aufgeladen ist, wird auch daran deutlich, welche Beispiele in der öffentlichen Diskussion gerne verwendet werden. Wenn es um saarländische Identifikation geht oder darum, was das Saarland ausmacht, lautet der Standard-Spruch: „Jeder kennt jemand, der wiederum jemanden kennt, der dir helfen kann.“ Fast immer wird der Satz gewürzt mit dem hiesigen Dialekt – und klingt gleich doppelt so herzlich. Er ist eine Einladung an jeden Neuen, und er beschreibt ein Lebensgefühl, einen Anker in einer schnelllebigen Zeit.

Dieses diffuse, subjektive Gefühl von „gesellschaftlichem Zusammenhalt“ hat kürzlich die Bertelsmannstiftung wissenschaftlich untersucht, für jedes Bundesland. Neun Einzeldimensionen wie das soziale Netz, das Vertrauen in Mitmenschen oder die Identifikation prüfte die Stiftung. Das Gesamtergebnis: Das Saarland liegt auf dem ersten Platz, mit 63 Punkten von insgesamt 100 möglichen. Sachsen landet auf dem letzten Platz, mit 57 Punkten.

Als ich die Studie las, war ich skeptisch. Saarland auf Platz eins? Kann das denn stimmen? Immerhin sind wir ein armes Bundesland, die Zeit der Hochöfen und Kohlebergwerke ist lange vorbei, Investitionen stocken, viele junge Leute zieht es weg. In einer anderen Studie über „Lebenszufriedenheit“ landete das Saarland gerade auf dem vorletzten Platz. Vielleicht sollte man solchen Studien grundsätzlich misstrauen. Und doch: An der Sache mit dem Zusammenhalt könnte was dran sein.

Ich erinnere mich an eine Szene aus diesem Sommer, an voriges Jahr, an so viele Sommer in meiner Kindheit. Eine Flamme flackert unter tropfenden, fein gereihten Fleischstücken. Der Rost ist schwarz und dreht sich, gehalten von einem Dreibein, an Ketten über dem Feuer baumelnd. Hierzulande heißt das Arbeitsgerät: Schwenker. So nennt sich auch das Fleisch, aber auch derjenige, der den Rost am Drehen hält. Der Schwenker schwenkt den Schwenker. Plötzlich wird die Flamme kleiner, die Schwenker sind aber noch nicht durch. Unser Nachbar, gleichzeitig mein Onkel, springt auf, überquert den Rasen, holt Holz aus seinem Schuppen. Problem gelöst.

Ja, es stimmt. Ich habe oft Kontakt zu meinen Nachbarn: Wenn sie verreist sind, holt man die Post aus dem Briefkasten. Gießt die Pflanzen. Irgendwann wussten meine Eltern genau, welcher Nachbar darin gut ist oder wer sogar die Kunstpflanzen bewässert, weil er offensichtlich keinen grünen Daumen hat. Klar, das kennt man auch in Dresden oder München. Aber im Saarland kommt mir Nachbarschaftshilfe irgendwie selbstverständlicher vor. Da macht man keine große Sache draus. Meistens wird das im saarländischen Smalltalk gelöst, auf der Straße, während der Gartenarbeit: „Unn?“, fragt mein Vater. „Jo. Bei dir?“. „Jo.“ „Wir fahre in Urlaub, kannschd du die Pflanze gieße?“. „Eijo“, lautet die Antwort. Dann ist das Gespräch auch schon vorbei. Nicht, weil man sich nicht mag. Nein. Man will seinen Nachbarn nicht von der Arbeit abhalten. Saarländer sind keine großen Redner, hier „Schwätzer“ genannt. Saarländer packen gern an, im Haus, im Garten, irgendwas ist immer zu tun. „Schaffe“, sagt man hier.

Genauso selbstverständlich wie Nachbarschaftshilfe: Nachbarn oder Freunde kommen an einem lauen Abend zum Schwenken in den Garten, bringen Salate oder den neu erworbenen Schnaps aus dem letzten Urlaub mit. Dann redet man, scherzt, lacht, quatscht über Leute, die man meistens irgendwoher kennt – über die Arbeit, Freunde, Verwandte. Die Wege sind kurz. Nachbarn sind hier Freunde, manchmal sogar ein Teil der Familie. Meine Mutter sperrte sich mal aus. Norbert von gegenüber, der irgendwie immer in seiner Garage rumhantiert oder mit Leuten auf der Straße redet, kam direkt rüber. Mit einer Kamera, die an einem Stab befestigt war, suchte er den Schlüssel auf der anderen Türseite. Er schob sie unter dem Türschlitz hindurch. Erfolglos. Dann versuchte er sich als Türknacker mit kleinen Metalldrähten. Auch erfolglos. Am Ende musste doch der Schlüsseldienst kommen. Aber erst mal war Norbert da. Typisch Saarland.

Wie klein die Welt ist! Nirgends ist das Sprichwort so angebracht wie hier bei uns. Rohre verstopft? „Isch kenn’ da jemand. Mein Cousin, de Wirtz Klaus, kann das mache. Ich ruf’ ’ne morje an.“ Ganz normal im Saarland: Der Nachname wird vor dem Vornamen genannt. Der Spengler Erich. Der Bender Heinz. Das macht man im Erzgebirge auch so, hab ich gehört. Sind halt beides eigenwillige Völkchen.

Das soziale Netz und das Vertrauen in die Mitmenschen ist stark, sagt die Studie. Ja, so bin ich aufgewachsen, so kenne ich es. Die hohe Kneipendichte ist legendär, der Saarländer geht gerne unter Leute. Zugleich stärkt es auch die Identifikation mit dem eigenen Bundesland. Jetzt zu Weihnachten ist es mir und vielen anderen Saarländern wichtig, nach Hause zu kommen ins Saarland. Ist doch normal und nichts speziell Saarländisches, könnte man einwenden. Stimmt. Die Art und Weise aber, wie wir das tun, ist es schon. Im Radio gibt es „Rückrufaktionen für Saarländer“. Darin erklären „Exilanten“, warum sie zu Weihnachten wieder ins Saarland kommen werden. Der Sender organisiert Familienzusammenführungen hier im Saarland von Saarländern. Um das Pathos perfekt zu machen, gibt es dafür eine eigene Saarlandhymne – gesungen vom saarländischen Rapper EstA: „Hier fließt saarländisches Blut durch die Adern.“ Eine Art niedlicher Patriotismus.

Vielleicht liegt die Wurzel unseres Lokalpatriotismus auch darin, dass wir keine große Fläche, wenige Einwohner haben. Wir leiden deswegen aber nicht an einem Napoleon-Komplex. Eher werden wir als Exoten wahrgenommen, als eine seltene Spezies, von der die meisten Deutschen schon mal irgendwas gehört haben, sie in freier Wildbahn aber noch nicht beobachten durften. Das geht mir oft so, wenn ich in anderen Städten bin. Auch in Dresden. Jeden Morgen besuchte ich die gleiche Bäckerei. Die Verkäuferin und ich waren uns inzwischen so vertraut, dass sie direkt wusste, was ich wollte. Ohne Worte von mir. Bald ergaben sich auch mal Gespräche, fernab von Brötchen und Zimtschnecken. Das brauchte aber alles seine Zeit. Im Saarland hätte mich die Verkäuferin vielleicht schon am ersten Tag geduzt. Man redet einfach drauflos. Das ist wohl auch ein Unterschied zwischen Sachsen und Saarländern: die Offenheit. Erst mal musste die Verkäuferin bei meiner Herkunft überlegen. „Das liegt doch irgendwo bei Frankreich?“, meinte sie. Schnell ein paar Fragen zur unbekannten Kultur der Saarländer. Essen? Dialekt? „Man lernt jeden Tag dazu. Bis morgen!“ Sie lernte einige Brocken Saarländisch von mir, ich einige Brocken Sächsisch von ihr. Sie lernte wesentlich schneller als ich.

Neue Dinge kennenlernen, entdecken, aneignen. Das mussten wir Saarländer schon immer, machen es bis heute. Mal zu Frankreich gehört, dann wieder zu Deutschland, eigenständig. Es gab Spiele zwischen der saarländischen Nationalmannschaft gegen die deutsche nach dem Zweiten Weltkrieg. Mein Großonkel erzählt noch immer von dieser Zeit, so anschaulich und begeistert, als wäre es erst ein paar Wochen her.

Die Saarländer haben heute eine enge Bindung zu Frankreich. Von Saarbrücken sind es gerade mal zehn Minuten über die Grenze. TGV oder ICE brauchen von hier aus 2,5 Stunden nach Paris. Aber nein! Wir sind keine Franzosen. Das ist wichtig. „Ostfranzose“ ist ein böses Schimpfwort. Exquisit shoppen in Luxemburg, Wein, Käse und Baguette verkosten in Frankreich, leben im Saarland – das gehört zusammen. Die europäische Idee mit offenen Grenzen und kulturellem Austausch, in unserem Dreiländereck wird sie wirklich gelebt, und man ist stolz darauf. Europa ist hier mehr als schnell mal billig tanken in Polen oder Tschechien.

In der Bertelsmann-Studie lese ich, 43 Prozent der Sachsen hätten ungern einen ausländischen Nachbarn. Krass. Im Saarland sind es 21 Prozent. Auch höher, als ich gedacht hätte. Wirkliche Abneigung haben die Saarländer nämlich sonst nur gegen einen Nachbarn, und zwar gegen den Pfälzer. Natürlich ist es Hassliebe mit Augenzwinkern. Aber dort wohnen oder mit einem Pfälzer verwandt sein, das will nun wirklich kein Saarländer.

Wie sang der Rapper EstA, „hier fließt saarländisches Blut durch die Adern“? Keiner macht sich hierzulande über solche Worte Gedanken. Lokalpatriotismus, ganz cool. Würden Sachsen diese Zeile auf sich umtexten, hagelte es wahrscheinlich Beschimpfungen und Kritik in allen Netzwerken. Saarländern wird diese Tonalität zugestanden, warum auch immer. Vielleicht auch ein Unterschied zwischen Sachsen und Saarländern: der unverkrampfte Umgang mit Heimat. Auch deshalb, weil keiner mit dem Finger auf uns zeigt. Und ja, das Saarland ist für mich Heimat. Ein Lebensgefühl, das ich vermisse, wenn ich unterwegs bin. In der Welt zu Hause, aber im Saarland daheim.

Unser Autor Marco Karp, geboren 1995 in Saarbrücken, hat ein Praktikum bei der Sächsischen Zeitung absolviert.

