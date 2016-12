Der Wolf beschäftigt den sächsischen Landtag Nach ihrer Wiederansiedlung haben sich die Tiere kräftig vermehrt. Wie stark müssen sie geschützt werden?

Der Unmut von Landwirten und deren Proteste wirken sich auch auf die Landespolitik aus. CDU und SPD haben einen Antrag auf die Tagesordnung gesetzt, der den Schutz der Wölfe zumindest in Teilen hinterfragt, wenn auch die Formulierungen vorsichtig gewählt sind.

Wird der Antrag am Dienstag erwartungsgemäß beschlossen, muss die Regierung einen umfassenden Bericht zu Wolfsrissen, Schutzmaßnahmen, aber auch zu Kosten für Schutz und Entschädigung vorlegen. Zudem verlangen – und das ist das Spannende – die Koalitionsfraktionen Vorschläge, wie „das Wolfsmanagement ... in Sachsen zu dem Zeitpunkt gestaltet werden soll, wenn der günstige Erhaltungszustand der Mitteleuropäischen Tieflandspopulation erreicht ist“.

Anders gesagt: Die Regierungspartner werfen die Frage auf, was passieren soll, wenn es in Deutschland so viele Wölfe gibt, dass die Spezies nicht mehr vom Aussterben bedroht ist. CDU-Fraktionschef Frank Kupfer, der mehrere Jahre Agrar- und Umweltminister war, rechnet vor, dass sich seit der Wiederansiedlung des Wolfes in Deutschland vor 16 Jahren die Zahl der Tiere erhöht habe. Experten gehen von 114 Rudeln beziehungsweise Paaren aus. Das entspricht, sagt Kupfer, mehr als 250 Tieren. So viele gelten als relevant für den Erhalt des Wolfes in Deutschland.

„Wir müssen überlegen, wie wir mit dem Wolf weiter umgehen“, sagt Kupfer. Der Fraktionschef verweist dabei auf den niedrigeren Schutzstatus, den die Tiere in Polen haben. Änderungen seien aber durch Sachsen allein nicht machbar. Zurückhaltender gibt sich die SPD. Die parlamentarische Geschäftsführerin Dagmar Neukirch sagt, das Thema werde in der Koalition „nicht ganz konfliktfrei“ behandelt. Es gehe zunächst um eine Datengrundlage. Die AfD-Fraktion hat ebenfalls einen Antrag eingebracht, wie Vorsitzende Frauke Petry sagt. Die Abgeordneten befürworten Obergrenzen und die „Einführung effektiver Regulierungsmaßnahmen“. Unter bestimmten Bedingungen soll es Ausnahmegenehmigungen für den Abschuss einzelner Tiere geben. Die Grünen wenden sich gegen eine Herabsetzung des Schutzes. (SZ/ale)

