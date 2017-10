„Der Westen Radebeuls braucht die Friedensburg“ Oberbürgermeister Bert Wendsche zum jüngsten Gerichtsstreit zwischen Besitzer und Stadt und möglichen Aussichten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Noch immer nichts klar um die Friedensburg. Dennoch, es gäbe Wege, deutet Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) an. © Norbert Millauer Noch immer nichts klar um die Friedensburg. Dennoch, es gäbe Wege, deutet Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) an.

Bert Wendsche, Oberbürgermeister von Radebeul. Seit über zehn Jahren kämpft er mit dem Stadtrat um eine Gaststätte in der Friedensburg.

Der Streit um die Friedensburg ist einer der längsten, der in der Stadt schwelt. Der Besitzer will sie nur als Wohnung nutzen, die Stadt will dort wieder Gaststättenbetrieb. Dabei war die Ausgangssituation gar nicht kompliziert: Das sanierungsbedürftige Gebäude wurde 2003, nachdem der bisherige Besitzer verstorben war, von einem Chemnitzer Unternehmer erworben und saniert. Die Stadt hatte einen Bebauungsplan aufgestellt, nachdem darin eine Gaststätte sein sollte. Der neue Besitzer beantragte das auch in seinem Bauantrag als Weingastronomie und bekam dies 2005 genehmigt. Doch dann kam alles anders – bis zum Streit vor den Richtern, der jetzt beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen liegt und immer noch nicht entschieden ist. Die SZ wollte von Radebeuls OB Bert Wendsche wissen, wie es jetzt weitergeht.

Herr Wendsche, das Gericht hat wieder keine wirkliche Entscheidung zum wesentlichen Punkt getroffen – nämlich, ob in der Friedensburg eine Gasstätte wirtschaftlich betrieben werden kann. Wie nun weiter?

Ja, das finde ich enttäuschend. Es muss doch innerhalb von zwei Jahren eine Grundsatzentscheidung möglich sein – darauf hatten wir in Verwaltung, im Stadtrat sowie sicher auch der Eigentümer gehofft.

Viele Bürger, der Stadtrat – immer einstimmig – und die Stadtverwaltung haben für den Bebauungsplan mit Gaststätte gestimmt. Warum diese Hartnäckigkeit?

Da muss ich etwas ausholen. Radebeul besteht aus zwei großen Teilen. Dem Osten mit der Oberlößnitz und dem eigentlichen alten Radebeul. Dieser Bereich der Stadt ist jetzt geordnet, neu belebt und funktioniert. Ganz oben das Spitzhaus, die Weinberge, die Villen. Unterhalb der Meißner die Einkaufsbereiche rund um die Hauptstraße mit dem Areal um den Bahnhof. Das haben wir in den letzten Jahren zum Funktionieren gebracht. Alles zusammen ergänzt sich – der Tourismus, die Weinberge, das Wohnen nahe den Weinbergen, Einkaufen und der Nahverkehr. Der Bahnhof im Süden, das Spitzhaus im Norden als öffentlich zugängliche Bereiche sind enorm wichtig für dieses Zusammenspiel.

Die Gegebenheiten im Westen mit Niederlößnitz und Kötzschenbroda sind sehr ähnlich. Unterhalb der Meißner Straße das Sanierungsgebiet West mit dem Bahnhof, oben auf den Weinbergen die Friedensburg am touristischen Hauptwanderweg. Beides wird für das Leben in diesem Gebiet dringend als öffentliche Begegnungsmöglichkeit gebraucht. Wenn der Bahnhof nicht öffentlich zugänglich sein wird, fehlt der Anker im Sanierungsgebiet West. Wenn die Friedensburg nur ein Wohnhaus ist, gibt es dort oben keinen Grund für den Touristen anzuhalten. Das wirkt sich auf die Weinberge und auch die Anwohnerschaft aus. Den Bahnhof haben wir als Stadt aus der Hand gegeben, um die Friedensburg kämpfen wir.

Im Stadtrat scheint die Front derer, die um die Friedensburg kämpfen wollen, zu bröckeln. Jedenfalls hat es bei Bürgerforum/Grüne und SPD den Anschein. Es sind zwar nur acht von 35 Räten – dennoch, wird dies das weitere Vorgehen beeinflussen?

Ich bin überrascht. Da diese klare Ablehnung bisher nicht artikuliert wurde. Überrascht auch, weil noch nicht einmal wir als Verwaltung das Urteil mit unseren Anwälten beraten haben und schon gar nicht mit den Fraktionen darüber diskutieren konnten. Wenn es wirklich diese ablehnende Haltung zum bisherigen Vorgehen zur Friedensburg geben sollte, laufen wir Gefahr, dass ähnlich wie beim Bahnhof in Radebeul-West auch die Friedensburg endgültig der öffentlichen Nutzung verloren geht. Wir sind jetzt dabei, Radebeul-West mit dem Sanierungsgebiet zum Funktionieren zu bringen – ohne Bahnhof und ohne Friedensburg gibt es ein großes Fragezeichen, ob uns das gelingen wird.

Gibt es schon eine Meinung der Verwaltung, wie auf das Urteil vom Gericht, welches den B-Plan wegen fehlender Parkplätze an der Friedensburg für unwirksam erklärte, reagiert werden soll. Wird der B-Plan erneut nachgebessert und ausgelegt?

Wir haben mit unseren Anwälten noch nicht zusammengesessen. Das muss auch wohl überlegt sein und mit den Gremien der Stadträte diskutiert werden.

Haben Sie eine persönliche Meinung, wie zu handeln sein sollte?

Aus der juristischen Bewertung habe ich noch keine Meinung treffen können. Ideell kann man die Rolle der Friedensburg als öffentliche gastronomische Einrichtung nicht hoch genug einschätzen, als Fixpunkt des Weintourismus.

Zuletzt tauchte die Zahl 200 000 Euro auf, welche die Stadt im Kampf um die Friedensburg bisher aufwenden musste. Warum ist das so teuer?

Es geht ja um mehrere Verfahren im Komplex Friedensburg. Es ging um die Bebauungspläne, um das Vorkaufsrechtsverfahren für den Vorplatz zur Friedensburg, der zwar privater Grund, aber rechtlich öffentlich nutzbar ist und derzeit widerrechtlich eingezäunt wird. Es geht um das Zwangsversteigerungsverfahren und baurechtliche Nutzungsuntersagungen. Diese Verfahren haben wir nicht angestrengt, sondern wir als Stadt wurden beklagt. Darauf mussten wir reagieren, wenn wir das vom Stadtrat beschlossene und von der Bürgerschaft weitgehend mitgetragene öffentliche Interesse durchsetzen wollten.

Hätte die Stadt schon beim Umbau vom ersten Besitzer nicht schärfer kontrollieren sollen, ob er wirklich Gastronomie einrichtet?

Wir haben kontrolliert. Der Eigentümer konnte damals unsere Zweifel ausräumen, indem er sagte, er will für dieses Objekt eine Art Erlebnisgastronomie mit Küche in der Mitte einrichten. Wir haben dazu angemerkt, dass das aber gegen die Baugenehmigung verstößt. Daraufhin hat er eine neue Baugenehmigung eingereicht, mit 24 Plätzen statt bisher 60. Gegen diese Sondergastronomie konnten wir nicht vorgehen, wir mussten das genehmigen.

Den Gedanken gibt es jetzt ja wieder. Der neue Besitzer hat geäußert, eine Erlebnisgastronomie mit dem Dresdner Promi-Wirt Gerd Kastenmeier einrichten zu wollen. Könnten Stadt und Stadtrat da mitgehen?

Wir können nur das öffentliche Interesse nach Gastronomie durchsetzen. Welche Form der Gastronomie, das muss der Eigentümer selbst verantworten. Er trägt ja auch das wirtschaftliche Risiko. Wir würden mit jeder gastronomischen Einrichtung leben. Wünschenswert wäre freilich eine ähnliche touristische Gaststätte, wie es das Spitzhaus ist, das offensichtlich wirtschaftlich auch gut funktioniert. Aber vorschreiben können wir das nicht.

Die Stadt hat eine schöne Treppe in den Weinberg unter der Friedensburg gebaut. Sie endet im Nichts. Wie könnte das Vorhaben vollendet werden?

Diese Treppe hat nur Sinn, wenn sie gerade nach oben führt. Irgendwelche Wege quer durch die Weinberge würden dort den Weinanbau gefährden, weil Terrassen stillgelegt werden müssten. Wir haben das Vorkaufsrecht für Verkehrsflächen an der Friedensburg rechtswirksam ausgeübt, daran werden wir auf jeden Fall festhalten.

Könnten Sie sich ein Vier-Augen-Gespräch mit dem neuen Besitzer vorstellen?

Ja, auch dies. Reden war noch nie verkehrt, auch wenn man in einer Sackgasse zu stecken scheint.

Interview: Peter Redlich

zur Startseite