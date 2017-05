Der Wald wird gezählt Männer wie Schmid und Schulze sind zurzeit überall unterwegs in Sachsen. Sie gucken wie die Bäume wachsen, und erleben manche Überraschung.

Manchmal kommt es auf jeden Millimeter an: Sachbearbeiter Tommy Schulze (l.) und Inventurchef Michael Schmid prüfen in der Dresdner Heide, was in den letzten fünf Jahren gewachsen ist oder auch nicht. © Ronald Bonß

Beim letzten Mal stand die Fichte noch da. Sie wurde rund hundert Jahre alt. Jetzt ist bloß ein Stubben zu sehen. Regen tropft in das Moos. Der Rest ist Reisig. Genau mittendrin aber müsste der Bubbel stecken, den die Insider Pinocchio nennen, weil er aussieht wie eine spitze rote Nase. Da hätten die Forstleute beim Fichtefällen ruhig Rücksicht drauf nehmen können. Nehmen sie aber nicht. Nehmen sie nie. Forstleute sind ja sowieso die natürlichen Feinde des Wanderers. Sie zerfurchen die Wege und machen jede Kreuzung zum Tümpel, in dem Kleinkinder auf immer verloren gehen.

Die Gelegenheit ist gerade nicht günstig, das zu bereden. Einige Male lässt Tommy Schulze eine Art Geigerzähler über dem Waldboden kreisen. Je lauter der Wald piept, desto näher kommen die beiden Männer an den brisanten Punkt. In achtzig Zentimeter Tiefe steckt eine Spule, die auf das Gerät reagiert. Andere Bundesländer benutzen Metall, aber dann piept auch jeder alte Uniformknopf. Schulze schiebt Reisig zur Seite und schabt mit dem Schuh die Erde auf. Der Forstmann hat Glück. Unter den alten Ästen leuchtet es rot. „Es kommt schon mal vor, dass Wildschweine einen Messpunkt ausgraben“, sagt Michael Schmid. „Warum? Das müssen Sie die Wildschweine fragen.“ Aber gern doch.

Michael Schmid und Tommy Schulze arbeiten beim Staatsbetrieb Sachsenforst. Sie sind in den Wald gegangen, um Bäume zu zählen – und das auf 200 000 Hektar. In den Märchen sind es die Prinzen, die solche unmöglichen Aufgaben lösen müssen: mit dem Fingerhut einen Teich ausschöpfen oder einen Goldring aus dem Meer holen. Zum Lohn gibt es oft eine Prinzessin geschenkt. Das Geschenk fällt hier aus. Die beiden Männer machen nur ihren Job, und der heißt: Inventur. Die Landeswaldinventur findet alle zehn Jahre statt. Dazwischen gibt es die Bundeswaldinventur, die auch privates Eigentum und das der Kirchen erfasst. Daneben kümmert sich jeder Förster um sein eigenes Revier. Der Wald steht unter permanenter Beobachtung.

Obwohl es immer nur um Stichproben geht: Da wird nicht einfach blindlings drauflosgezählt und gemessen. Das hat Methode! Denn die Ergebnisse sollen von einem Mal zum anderen Mal vergleichbar sein. Deshalb wurde ein imaginäres Rasternetz über die Republik geworfen mit Tausenden Quadraten. Manchmal befindet sich ein Quadrat dort, wo gar kein Wald ist. Manchmal darf es auch nicht betreten werden, weil wer weiß was im Boden liegt. Manchmal hat sich ein Bach einen neuen Weg erschlängelt. Das ist dann schade.

In der Dresdner Heide aber läuft es perfekt. Die Pinocchio-Nase schaut am Eckpunkt B aus dem Boden des Quadrats, das waldmännisch Inventurtrakt heißt. Der nächste Eckpunkt liegt 150 Meter entfernt auf der anderen Seite des Wegs. Ein Buchfink fliegt schon mal vor. Bis so ein Punkt abgearbeitet ist, vergeht schnell eine Stunde. Wer in der zehnten Klasse in Geometrie aufgepasst hat, ist klar im Vorteil. Irgendwas war da mit Hypotenuse, oder?

Tommy Schulze ist IT-Spezialist und Forstmann zugleich, was an sich ein Widerspruch ist. Der eine sitzt lieber drin, der andere geht lieber raus. Bei der Inventur kann der 33-Jährige beides verbinden. Er steckt eine gelbe Dose in die Rinde einer Stieleiche, peilt sie mit Ultraschall aus etwa zwanzig Meter Entfernung an, dann die Krone und berechnet so die Höhe der Eiche. In der Heide wachsen die Bäume in den Himmel. Wohin denn sonst. Fledermäuse würde die Sache mit dem Ultraschall interessieren.

„Es gibt schöne Tage, da macht man das gern“, sagt Michael Schmid. Er stammt aus Baden-Württemberg und kam 1993 nach Sachsen. Als Referent gehört er zur Geschäftsleitung im Sachsenforst. Er koordiniert die großräumige Inventur. So schön ist dieser Tag nicht, es tröpfelt leicht auf den Laptop, den Schmid aufgeklappt vorm Bauch trägt wie früher die Hausierer ihr Angebot von Schnürsenkeln und Nähgarn. Der Laptop steckt voller Tabellen und der Akku dazu im Rucksack. Eine Brombeerranke hakt sich am Hosenbein fest.

Exakt auf dem roten Punkt wird das Messgerät aufgestellt und einmal um die eigene Achse gedreht. Alle Bäume, die beim Durchschauen in einem bestimmten Winkel breiter erscheinen als etwa ein Daumen, werden gezählt. Und das alle fünf Jahre wieder. Nur so lässt sich ermitteln, wie sich Eiche, Fichte und Ahorn verändert haben, wie viele Neulinge hinzugekommen sind und ob mehr oder weniger Totholz herumliegt. Das hat Konsequenzen wie bei jeder Warenwirtschaft. Aus den Datenmengen können die Forstleute erkennen, was sie künftig zu tun haben.

Die Landeswaldinventur lässt sich der Freistaat rund 100 000 Euro kosten. Da ist noch kein Buchenfrischling bezahlt und noch keine neue Maschine, die aber nun notwendig wird. Die kräftige Nachkriegsgeneration wird reif. „Seit Mitte der Neunzigerjahre rechnen wir zwar mit einem Zuwachs – doch das Ergebnis hat alle Erwartungen übertroffen, es hat uns überrascht“, sagt Michael Schmid. „Die Bäume werden auch viel schneller dick als früher.“ Das liegt hier aber nicht an Chips und Cola. Es liegt unter anderem an der besseren Luft. Irgendeinen Vorteil muss der Industrieabbau im Osten ja haben. Manche Bäume kommen mit den wärmeren Wintern besser zurecht als befürchtet.

Die Stieleiche in der Dresdner Heide hat zugelegt. Gemessen wird in Brusthöhe, wessen auch immer. Der dünne weiße Kreidestrich bei etwa ein Meter dreißig ist kaum zu erkennen. Tommy Schulze legt der Eiche ein Maßband um, das den Durchmesser gleich mitberechnet. Und bitte auf den Millimeter genau. So geht es von Baum zu Baum. Bei der Landeswaldinventur wird an 1 000 roten Pinocchio-Nasenecken gezählt und gemessen. Am Wegrand zittern einige blasse Veilchen im Wind.

In den nächsten Wochen und Monaten sind zwei Inventurtrupps in Sachsen unterwegs, meist freischaffende Experten, die auch mal die Rollen von Gehilfe und Leiter tauschen. Dann trägt der andere Rucksack und Laptop. Wer demnächst ein Duo mit langen rot-weiß gestreiften Stäben an unwegsamen Stellen im Wald stehen sieht: Das sind sie. Da ist Vorsicht geboten, denn wie leicht wecken sie eine Rotte Wildschwein.

An diesem Stück in der Dresdner Heide war der Trupp schon und hat als Zeichen ein unauffälliges blaues Band an einem Zweig hinterlassen. Schmid und Schulze kontrollieren jetzt das Ergebnis. Sie zählen und messen alles noch mal. Obwohl sie mindestens einmal die Woche rausfahren, schaffen sie eine solche Kontrolle bei höchstens fünf Prozent aller Messpunkte. Vertrauen ist gut.

Tommy Schulze lässt den rot-weißen Stab kreisen und zählt die neuen Bäumchen, die in diesem Kreis wachsen. Schau an, etwas Roteiche ist hinzugekommen. Der Ahorn hat sich vermehrt. Später wird das Totholz vermessen, jedes Stück, das einen Durchmesser von mindestens zehn Zentimetern hat. Schulze zerrt einen dicken Ast aus dem Reisighaufen. Schmid überprüft die Angaben dazu in seinem Laptop. Auch der Grad der Verwitterung wird genau festgehalten. Das verwundert nun gar nicht mehr. Aus sämtlichen Daten ermittelt der Bund den Kohlenstoffvorrat der deutschen Wälder. So kann er beim nächsten Kyoto-Protokoll zeigen, wie die Treibhausgasbilanz aussieht.

Forstleute tun viel für den Klimaschutz, für die Gesundheit und also das Wohl auch der Wanderer. Da macht es dann nichts, dass die Rückfahrt auf einem ramponierten Weg über Stock und Stein geht. Außerdem werden alle Wege sowieso wieder ausgebessert, sagen die Forstleute. Naturgemäß planen sie in längeren Zeiträumen.

