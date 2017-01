Der Überflieger Niko Kirste aus Meißen ist erst 15 und schon ein Computer-Ass. Seiner Schule hat er eine selbstprogrammierte App geschenkt, jetzt träumt er von einem Job bei Google.

zurück Bild 1 von 2 weiter Niko Kirste im Informatikraum seiner Schule, dem Meißner Gymnasium Franziskaneum: Wenn der Zehntklässler die Aufgaben aus dem Informatikunterricht in Rekordzeit geschafft hat, verbessert er danach noch seine eigenen Programme, oder hilft seinen Mitschülern. © Claudia Hübschmann Niko Kirste im Informatikraum seiner Schule, dem Meißner Gymnasium Franziskaneum: Wenn der Zehntklässler die Aufgaben aus dem Informatikunterricht in Rekordzeit geschafft hat, verbessert er danach noch seine eigenen Programme, oder hilft seinen Mitschülern.

Die Handy-Anwendung, die Niko Kirste für seine Mitschüler entwickelt hat, kann sich sehen lassen.

Wenn die gesamte Schule den Namen eines einzelnen Schüler kennt, bedeutet das oft nichts Gutes. Doch Niko Kirste ist nicht etwa ein Rowdy, der sich durch Aufmüpfigkeit einen Ruf erworben hat – im Gegenteil. Schulleiterin Heike Zimmer nennt ihn „ungewöhnlich begabt“, die Informatiklehrerin Martina Rätz will ihn beim Fototermin für die SZ im Informatikraum gleich für die AG „Schulhomepage“ abwerben. Er habe aber noch nie an einer Homepage gebaut, gibt Niko Kirste zu bedenken. Die Lehrerin will davon nichts wissen. Wenn es einer sofort kapiere, dann doch wohl der 15-Jährige.

Niko Kirstes Ruf als Computer-Ass kommt nicht von ungefähr: Für seine Mitschüler hat er in seiner Freizeit eine Handy-Anwendung programmiert, die sich alle gratis von der Schulhomepage herunterladen können. Mit dieser App sehen die Schüler nicht nur, welche Neuigkeiten es an ihrer Schule gibt, sondern werden auch automatisch über Änderungen im Vertretungsplan informiert. „Mich hat es selbst genervt, immer an den Plan schauen zu müssen“, sagt Niko Kirste. „Und ich kann programmieren, also habe ich gesagt: Wieso nicht einfach selbst eine App dafür schreiben?“

Programmieren, das konnte der Zehntklässler schon, als das für ihn noch lange nicht auf dem Lehrplan stand. Schon in der sechsten Klasse hat er angefangen, kleinere Computerspiele zu bauen, mit der Hilfe von Anleitungen aus dem Internet und Büchern zum Thema. „Aber die Bücher habe ich, um ehrlich zu sein, immer nur angelesen, dann habe ich schon direkt angefangen, am Computer etwas zu programmieren“, sagt Niko Kirste.

In der achten Klasse lag dann die erste Version seiner Schul-App vor – „ganz Standard“, wie der Schüler sagt, die Benachrichtigungen hätten noch nicht richtig funktioniert. Inzwischen sind die Kinderkrankheiten des Programms geheilt, Niko Kirste arbeitet aber trotzdem immer weiter an neuen Verbesserungen.

Zeit dazu hat er zum Beispiel im Informatikunterricht. Der ist natürlich keine Herausforderung mehr für den 15-Jährigen, dessen Lieblingsfächer sowieso eher Mathe und Physik sind. „Wir haben erst in diesem Jahr angefangen mit dem Programmieren, und das auf einem sehr niedrigen Niveau, damit es natürlich auch andere verstehen, die noch nicht so viel können wie ich.“ Wenn er mit den Programmieraufgaben in einer Unterrichtsstunde fertig ist – normalerweise als Erster – kann er sich größeren Projekten widmen, oder hilft seinen Mitschülern.

„Ich werde eigentlich bei jedem Informatikproblem angesprochen, auch von den Lehrern“, erzählt Niko Kirste und lächelt. Auch zu Hause ist er immer gefragt, wenn die Technik streikt.

Das Zimmer, das er sich mit seinem Bruder teilt, sei selbst voller Technik: Fernseher, Spielkonsole, Musikanlage, PC und Monitor. „Ohne meinen PC könnte ich fast gar nicht mehr leben“, sagt der Schüler.

An ihm löst er auch die Programmieraufgaben für den Bundeswettbewerb Informatik, an dem er gerade teilnimmt. Die erste Runde hat er schon geschafft, mit voller Punktzahl. „Aber das Bewertungssystem war auch ziemlich einfach“, sagt Niko Kirste bescheiden, „es wurden nur die drei besten Aufgaben gewertet und man konnte bis zu sieben einreichen“.

Zu gewinnen gibt es Geld- und Sachpreise – leider keine Reise in die USA, wo die ganz großen Computerfirmen sitzen. Denn einmal nach Kalifornien zu fliegen, würde Niko Kirste reizen. Dort sitzen seine Vorbilder: die Macher des Suchmaschinenkonzerns Google.

„Ich mag ihre Produkte und ihre Büros“, schwärmt der Schüler. Die Arbeitsatmosphäre bei dem Internetriesen ist legendär, es soll einen kostenlosen Bus-Fahrdienst für die Mitarbeiter geben, außerdem Gratis-Essen und fest angestellte Masseure. „Später dort einmal anzufangen, das ist ein großer Traum von mir“, sagt Niko Kirste.

Deshalb will er nach dem Abitur auch Informatik studieren, in Dresden oder Leipzig. „Aber ich würde auch gerne in die mathematische Richtung gehen.“ Auf jeden Fall will er bis dahin aber weiterprogrammieren und auch eine neue Handy-Anwendung will er noch einmal bauen. „Zum Beispiel ein Spiel, auf jeden Fall aber mal etwas richtig Großes.“

Vielleicht ja auch eine App, die einem das Lernen für den Französisch- oder Geschichtsunterricht erleichtert – diese beiden Fächer fallen dem Überflieger nämlich ausnahmsweise nicht ganz so leicht.

