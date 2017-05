Der Trabi kehrt heim Das Trabantfahrer-Treffen findet zum ersten Mal dort statt, wo 1958 alles begann: im Zwickauer Sachsenring Werk II.

Der Trabi hat die Straßen der DDR dominiert und noch heute sehr beleibt. © dpa

Zurück zum Ursprung: Die Bänder im ehemaligen Sachsenring Werk II haben lange stillgestanden. Doch zum 19. Internationalen Trabantfahrer-Treffen (ITT) kommt wieder Bewegung in die Wiege des Trabis. Erstmals treffen sich Fans des DDR-Kultautos vom 16. bis 18. Juni am einstigen Geburtsort der „Pappe“ in Zwickau. Damit wolle man einen authentischen Ort bieten und Erinnerungen wecken, sagte Thomas Stebich, Geschäftsführer des August-Horch-Museums, am Donnerstag.

Dieses hatte die Veranstaltung 2011 gemeinsam mit drei Vereinen in die Hände genommen, nachdem das ITT zwei Jahre zuvor in finanzielle Not geraten und zunächst ersatzlos gestrichen worden war. Seitdem fand es im Zweijahresrhythmus auf einem großen Platz in Zentrumsnähe statt. Bei bundesweit etwa 60 Trabi-Treffen wolle man sich mit dem geschichtsträchtigen Ort nun aber bewusst abheben. Auch in diesem Jahr wird es die traditionelle Fahrzeugbewertung in elf Kategorien geben. Neben Trabifahrern aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet rechnen die Organisatoren auch wieder mit Teilnehmern aus den Niederlanden, Polen, Tschechien oder Ungarn.

Der 26 PS starke Trabi hatte die Straßen der DDR dominiert. Der knatternde Zweitakter wurde ab 1958 in Zwickau produziert. Am 30. April 1991 rollte der letzte Trabant vom Band. (dpa)

