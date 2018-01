Der Sturm über Sachsen In einem breiten Korridor fegte „Friederike“ übers Land und verursachte in rund vier Stunden mit ihren Orkan-Böen etliche Schäden. Gegen Abend kam die Entwarnung, doch die stürmische Stunden blieben bis Mitternacht.

Ein Feuerwehrmann zersägt in Gelenau einen Baum, der quer auf der Fahrbahn liegt. © dpa

Dresden. „Friederike“ hat im Westen und der Mitte Deutschlands schon für einige größere Schäden und Beeinträchtigungen gesorgt. Am Nachmittag stufte der Deutsche Wetterdienst (DWD) das Tief zum Orkan hoch und bekam dessen Wüten in der Außenstelle in Leipzig selbst zu spüren: Vor dem Dienstgebäude sei ein Baum umgefallen und habe die Stromversorgung gekappt, sagte Meteorologe Thomas Hain. "Wir arbeiten jetzt mit Notstrom", berichtete er. "Friederike" ist mit Spitzengeschwindigkeiten unterwegs. Auf dem Brocken wurden am Nachmittag 203 Kilometer pro Stunde gemessen. "Das ist ein Extremorkan", sagte Hain. Der allerdings gegen 20 Uhr an Kraft einbüßte. Zu dem Zeitpunkt schickte der DWD die Entwarnung, degradierte die Orkan-Böen wieder zu Sturm-Böen.

Denn so lautete auch die bis Mitternacht gültige DWD-Prognose: Sie sagte Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h (Bft 10) voraus, .die örtlich auch Werte um die 110 km/h bis 120 km/h (bis Bft 12) erreichten. Auf dem Fichtelberg rechnete man mit heftigen Windstößen von bis zu 140 km/h (Bft 12). Ähnliche Vorhersagen traf auch der private Anbieter Kachelmannwetter.com.

In der der Integrierten Regionalleitstelle Dresden gingen während der stürmischen Phase über 1 000 Notrufe ein, meldete die Feuerwehr. Die 35 Mitarbeiter der 112-Hotline seien wie ihre Kollegen draußen auch im Dauereinsatz gewesen.

Hintergrund: Wind - Sturm - Orkan zurück 1 von 5 weiter Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis BEAUFORT (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan). Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen. Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände. Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm. Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an. (dpa)

In Mittelsachsen reagierten Schulen frühzeitig auf die Wetter-Warnungen: Vielerorts fiel der Unterricht am Nachmittag aus, Kinder wurden eher nach Hause geschickt. Der Forstbezirk Dresden warnte davor, die Wälder während des Sturms zu betreten. Es bestehe Lebensgefahr durch umstürzende Bäume oder herabstürzende Äste. Im Landkreis Görlitz schlossen die Ämter vorzeitig.

Im Bus- und Bahnverkehr kommt es wie in vielen anderen Regionen Deutschlands auch in Sachsen zu massiven Einschränkungen. Die Deutsche Bahn stellt den Fernbetrieb komplett ein: Aufgrund der massiven Auswirkungen des Orkans Friederike starten im nationalen Fernverkehr keine Züge mehr, teilte das Unternehmen am Nachmittag mit. Bereits gestartete ICs und ICEs würden noch so weit wie möglich fahren und dann im Bahnhof pausieren. In Dresden und Leipzig stehen für die wartenden Passagiere besondere Aufenthaltszüge bereit.

Ausgenommen vom Fahr-Stopp sei in Sachsen die internationale Verbindung der Züge der Linie 27 (Prag - Dresden - Berlin - Hamburg). Sie verkehren ab Dresden in Richtung Tschechien und aus Richtung Tschechien bis nach Dresden. Die Einschränkungen sollten voraussichtlich bis etwa 19.00 Uhr andauern.

Die Vogtlandbahn hat ihren Zugverkehr in Sachsen und Thüringen weitgehend eingestellt. Wegen der Schäden durch Orkantief „Friederike“ fahren auf den meisten Strecken keine Züge mehr, teilte das Unternehmen mit. Wegen umgestürzter Bäume seien die Trassen gesperrt. Die Züge würden auf den Unterwegsbahnhöfen bleiben. Lediglich auf der Strecke zwischen Adorf-Plauen und Zwickau werde noch gefahren. In Ostsachen und dem Oberland haben auch die Trilex-Züge den Verkehr eingestellt. (fsc/SZ)

