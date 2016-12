Der Minister hört zu In Coswig wollte Thomas de Maizière wissen, wo es bei der Integration noch hapert. Er bekam ehrliche Antworten.

Rollentausch: Gerlinde Franke von der Diakonie Riesa-Großenhain führte als Moderatorin durch die Gesprächsrunde mit dem Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Freitag in Coswig. Der hatte eine Reihe von konkreten Fragen aus Berlin mitgebracht – und nahm selbst kein Blatt vor den Mund. © Arvid Müller

Der Gemeindesaal der Pfarrei „Heilig Kreuz“ in Coswig. Rund 30 Menschen – alle direkt oder indirekt an der Integration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft beteiligt – sitzen an zu einem Viereck zusammengestellten Tischen und schauen in dieselbe Richtung: zu ihm, Thomas de Maizière, dem Bundesinnenminister (CDU), der unter ihnen sitzt, den ans Kreuz geschlagenen Christus im Rücken und eine kleine Flasche Pepsi vor sich auf dem Tisch.

Heute gebe es eine Art Platzwechsel, sagt de Maizière gleich zu Beginn: „Sie reden, ich frage.“ Um Integration soll es an diesem Freitagnachmittag zwei Stunden lang gehen, und zwar um „Integration ganz praktisch“, so der Name der Veranstaltung, zu welcher der Minister in seinem Wahlkreis eingeladen hat. 500 000 bis 600 000 Menschen, die in den vergangenen zwei Jahren zu uns gekommen sind, erklärt er, hätten eine gute Bleibeperspektive. „Wir haben eine Integrationsaufgabe, die wir in dieser Dimension noch nie hatten.“ Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sei inzwischen so schnell wie nie, habe allein im November 86 000 Entscheidungen getroffen. Ein Integrationsgesetz wurde verabschiedet, die Vergütung für Deutschlehrer erhöht und noch Vieles mehr. Jetzt will der Minister wissen, was davon wie in der Praxis ankommt, was klappt und was nicht.

De Maizière fragt direkt, manchmal fast etwas scharf: Warum ist das so? Warum klappt das nicht? Was ist denn Ihr Vorschlag? Und er nimmt kein Blatt vor den Mund, auf die übertriebene Political Correctness, die Politikern gerne vorgeworfen wird, pfeift er. „Die Männer gehen zum Integrationskurs, die Frauen bleiben zu Hause und müssen die Paschas bekochen – stimmt das?“, fragt er geradeheraus. Wenn er bei einem Thema selbst keinen Ausweg kennt, dann sagt er das: „Wir haben halt hohe Hürden in der Arbeitswelt. Da weiß ich auch keine Lösung.“

Und weil de Maizière so ehrlich und geradeheraus fragt, bekommt er auch ehrliche Antworten. Zum Beispiel, dass für die Deutsch- und Integrationskurse einfach Lehrer fehlen, vor allem auf dem Land. Genau wie die Flüchtlinge wollen die Lehrer nämlich lieber nach Dresden. „Dresden ist die schlechteste Variante“, sagt de Maizière im Hinblick auf die Asylbewerber. „Wir wollen ja gerade nicht, dass es sich in den Städten ballt“. Er selbst sei „ein strikter Anhänger der Wohnsitzauflage“, die es in Sachsen bisher noch nicht gibt.

Ob die Pflicht zur Teilnahme an Integrationskursen, die ab Januar gelten wird, sinnvoll ist, fragt de Maizière. Ja, antwortet Robert Schmidt von der Volkshochschule. Es gebe auch Asylsuchende, die nicht so motiviert seien, die Kurse zu besuchen. Gerade Syrer seien jedoch hoch belastet und traumatisiert, gibt Jana Henker vom Bündnis Buntes Meißen zu bedenken, vor allem, da sie um ihre Familien bangen müssen, die noch in dem Bürgerkriegsland sind. Da falle es ihnen eben schwer, jetzt Deutsch zu lernen. „Also ein Plädoyer für mehr Familiennachzug“, vermerkt de Maizière, der sich auch von persönlichen Schicksalen nicht aus der Reserve locken lässt.

Bei der Gesprächsrunde wird ein Gegensatz immer wieder deutlich: Auf der einen Seite stehen Menschen, die sich mit Herzblut für die Integration von Flüchtlingen einsetzen, sich mit ihnen angefreundet haben und nun für ihre individuellen Schicksale kämpfen. Auf der anderen Seite steht ein Minister, stellvertretend für die gesamte Politik, der über das Schicksal von Hunderttausenden entscheiden muss. Als es um die Erstattung von Fahrtkosten geht, meldet sich ein Bundesfreiwilligendienstler: Als Bufdi bekäme man gar nichts erstattet. „Da gibt es wieder ein Gerechtigkeitsproblem“, stimmt ihm de Maizière zu. Heimplätze für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge seien enorm teuer, gibt der Minister an anderer Stelle zu. „Wenn sie länger bleiben, wollen das andere auch.“

Was de Maizière selbst will, sagt er auch: Dass wir niemanden mehr aufnehmen, der mit Schleppern zu uns kommt – denn dann entscheiden nur die Kriminellen und das Portemonnaie des Flüchtlings –, sondern diejenigen, die unsere Hilfe am meisten brauchen.

