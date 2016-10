Der Mann mit der Lok im Garten Gerd Baumann ist einer von vielen mit verrückten Ideen fürs Zuhause. In einer neuen Serie stellt die SZ sie vor.

Gerd Baumann vor der Steinbruchbahn in seinem Garten. Sie ist ein Hingucker an der Ecke Hauptstraße/August-Bebel-Straße in Demitz. Auch die ausgeschilderte Granitdorfroute führt hier vorbei.

Granitpflastersteine aus Demitz waren einst deutschlandweit gefragt. Daran erinnert diese Lore im Garten von Gerd Baumann. Jetzt kommt ein Großteil des Granits, der im Land verarbeitet wird, aus Polen oder China.

Von einer eigenen Eisenbahn träumen viele. Gerd Baumann hat sich diesen Traum erfüllt. Auch wenn er längst kein kleiner Junge mehr ist und seine Eisenbahn so gar kein Spielzeug.

Im Garten des Demitz-Thumitzers steht ein echter Zug. Eine Lok mit fünf Hängern. Sie gehörten zu den 20 Loks und etwa 1000 Hängern, die früher auf den zehn Kilometer langen Gleisen im größten Steinbruch von Demitz-Thumitz unterwegs waren. Er sei schon ein bisschen eisenbahnverrückt, sagt der 66-Jährige. Er sammelt auch schon lange Modellbahnen der Spuren H0 bis Z. Bei der Bahn habe er aber nie gearbeitet. Wohl wegen seines Hobbys kam der Wunsch, einen echten Zug zu besitzen.

„Es fing ganz harmlos an“, erzählt der Demitzer, der die Kindheit bei seiner Oma verbrachte, und deren Bruder war Steinarbeiter. Gerd Baumanns Frau Christine war 16 Jahre Betriebsschwester im Steinbruch, der Schwiegervater dort Zimmermann und auch die halbe Verwandtschaft dort beschäftigt. Mehr als 20 Steinbrüche gab es in Demitz-Thumitz. Bei einem der Spaziergänge mit seiner Frau entdeckte Gerd Baumann vor Jahren eine total verbogene Pritschenlore. Da ging sein Faible für altes Zeug mi ihm durch. Also fragte er, ob er den Wagen haben könne. Er konnte.

Mit dem Eisen verbunden

Der Demitzer hat bei Fortschritt in Neustadt Maschinenbauer gelernt. Das kam ihm bei der Restaurierung zugute. Ebenso seine langjährigen Erfahrungen als Meister für technische Anlagen in der Instandhaltung bei Fortschritt in Bischofswerda. „Da ist man dem Eisen verbunden“, sagt er. Weil das mit dem Restaurieren so gut klappte, holte er sich noch Kipper und Tafelwagen, die auch nur noch Schrott waren. Die Gemeindeverwaltung unterstützte ihn mit der Erlaubnis, einen ganzen Zug in seinen Garten stellen zu dürfen. Sie half sogar bei Schotterarbeiten für das Verlegen des Gleises. Mitglieder des damaligen Jugendklubs schachteten mit, Handwerker aus dem Dorf spendeten Geld. Die Gemeinde unterstützte ihn auch bei den Verhandlungen mit der Basalt AG. Das Unternehmen überließ ihm 1999 eine der letzten Loks als Dauerleihgabe. Die NS 2F ist aus dem Jahr 1955, gebaut im Volkseigenen Betrieb (VEB) Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg. „Man würde das Museumsstück sogar fahrbereit kriegen“, sagt Gerd Baumann sicher. Gern würde der Demitzer die 20 Meter Gleis zu einer Runde verlängern, um mit dem Zug durch den Garten zu fahren. Aus Kostengründen hat er sich von dieser Idee getrennt. Jetzt fährt er Motorrad.

In 300 Stunden seiner Freizeit richtete Gerd Baumann die Lok her. Die beiden Puppenköpfe, die aus dem Fenster schauen, entdeckte er auf einem Trödelmarkt. „Sieht aus, als fährt jemand mit“, findet er. Auf der Kipplore liegen Pflastersteine, auf dem Pritschenwagen Steine der Größe 50 mal 20 Zentimeter. Die wurden früher in reiner Handarbeit aus dem Granit gebrochen. Eine Schinderei. Auf einem der Wagen liegen bearbeitete Sandsteine. Die haben zwar nichts mit Granit zu tun, die Leihgabe der Steinmetzschule macht sich aber optisch ganz gut. Über 80 Jahre alt sind die Hänger aus Eisen. Gerd Baumann erinnert sich, wie sie als Kinder damit im Steinbruch gefahren sind. Erlaubt war das nicht. Auch sonst hätten sie „so einigen Blödsinn getrieben“, sagt er. – Die Steinbruchbahn ist eine Attraktion auf dem Lehrpfad durch das Granitdorf. Auf einer Tafel am Zaun an der August-Bebel-Straße 21 kann man sich über den Zug und die Bedeutung der Technik von einst informieren.

Über die Energie des Mannes gefreut

„Wenn er sich einmal etwas in den Kopf setzt, muss es werden“, sagt Frau Baumann. Für verrückt habe ihn mancher damals erklärt, später aber keiner mehr über seine Idee gelacht. Auch sie habe seinen Ehrgeiz seinerzeit nicht verstanden, sagt Christine Baumann. Heute freue sie sich darüber, mit wie viel Energie sich ihr Mann in das Vorhaben hineingekniet hat.

Seit sechs Jahren ist Gerd Baumann im Ruhestand. Aber Zeit habe er nie. An seinem Zug gebe es immer etwas zu putzen oder zu streichen und auch im Führerstand der Lok zu tun. Wenn das gerade nicht der Fall ist, stöbert er auf Trödelmärkten nach alten Postkarten. Im Winter malt er die dann ab, mit Acryl auf Leinwand. 43 Bilder zur Ortsgeschichte von Demitz-Thumitz besitzt er auf diese Weise schon. Sein Interesse für Geschichte wuchs in den 13 Jahren, in denen er als Friedhofsmeister in der Gemeinde tätig war. Ein bisschen stolz ist Gerd Baumann auch darauf, dass sich in seiner Modellbahnsammlung ein Zug befindet, der genauso aussieht, wie die Steinbruchbahn in seinem Garten.

