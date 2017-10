Der Mann im Moos Was so unscheinbar aussieht, ist in Sachsen extrem gefährdet – der Biologe Frank Müller aus Dresden hat sich auf Moosarten spezialisiert. Es sind echte Zauberkünstler darunter.

„Auf die Kleinen achtet niemand“, sagt der Biologe Frank Müller und achtet umso mehr drauf. Im Müglitztal nimmt er das Glockenhutmoos unter die Lupe. © Thomas Kretschel

Wehe, wer eine Hufeisennase stört oder dem Juchtenkäfer auf die Zehen tritt! Gleich ist das Geschrei groß. Wer aber schreit wegen Moos? Niemand. Moos ist klein und grün und sieht nach nichts aus. Es stört, wenn es über Gräber und Schlossmauern kriecht. Einen greifbaren ökonomischen Nutzen muss man sehr suchen. Die Altvorderen nahmen das Material, um Betten, Särge und Babywindeln damit zu polstern. Es ist weich und erfreulich saugfähig. Modelleisenbahner verwenden es zur Dekoration und stellen Männel hinein. Das löst selten stürmischen Beifall aus und auch nicht das Ah! und Oh! wie beim Flug einer Fledermaus in der Dämmerung.

Frank Müller muss das ganz anders sehen. Wer einmal mit ihm unterwegs war, kann es verstehen. Plötzlich zeigt sich das Irgendwie-Grün in zahllosen Varianten. Der Biologe führt ein Talent zur Differenzierung vor, wie man sie jedem Politiker wünscht. Wenn er die Lupe ansetzt, öffnet sich eine Miniwelt der Nuancen. Ohne Lupe geht der 51-Jährige nicht aus dem Haus. Sie vergrößert das Moos aufs Zwanzigfache. Im Lichtstrahl erscheinen die Zähnchen, Härchen und Läppchen als Märchenlandschaft. Tautropfen glitzern wie Kristallsplitter in der Sonne. Rücksichtslos trampelt ein Käfer durch das Kristall wie Gulliver bei den Zwergen. Zielstrebig marschiert er wer weiß wohin. Es gibt ein Leben jenseits des Offensichtlichen. Wer hätte daran gezweifelt.

Doch auch das Offensichtliche verbirgt sich mitunter. Frank Müller muss erst einmal störrische Brombeerranken beiseiteräumen. Vorsichtig sammelt er rot und gelb gefleckte Ahornblätter aus einer Felsenritze. Der Felsen steht im Müglitztal in der Nähe von Weesenstein. Sonne streift die Wipfel der Bäume. Im Tal bleibt es feucht und kühl, für Moos ein günstiger Ort. Es mag diese Jahreszeit. Kalkschiefer steigt in die Höhe – hier und nur hier in dieser schattigen Ritze wächst ein besonderes Bärtchenmoos, nirgendwo sonst in Sachsen wurde es bislang gefunden. Sieben Quadratzentimeter Fussel. Es sieht für einen Laien wie jedes andere Fusselzeug aus. Vielleicht etwas glitschiger?

Für Müller ist es eine Sensation. Er hat die Rarität 2011 entdeckt, deshalb steht sie noch nicht in der Roten Liste gefährdeter Organismen in Sachsen. Die Liste von 2008 müsste längst aktualisiert werden. Dort gehört das Bärtchen hin. Denn sieben Quadratzentimeter, wie schnell sind die weg. Es wäre nicht das erste Mal. Im Gegenteil. Das Moos ist bedroht, extrem bedroht. Eine neue Studie nennt 329 Moosarten, die in Sachsen ausgestorben sind oder akut gefährdet – das sind 45,3 Prozent der einheimischen Arten. Fast die Hälfte! 56 Arten sind bereits ganz verschollen. Sie sind unauffindbar. Fort. Und keiner schreit auf. Dabei hat das Verschwinden doch Gründe.

Keiner schreit, bis auf Frank Müller. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden und kennt sich mit Moosen aus wie nur wenige hier im Freistaat. Er hat die neue Studie verfasst, Spezialisten aus der Region trugen zur Bestandsanalyse bei. Manche trifft Müller im Verein Sächsischer Heimatschutz. Regelmäßig schauen sie nach, wie Moos in Steinbrüchen, Wäldern oder Böschungen überlebt und helfen dabei. Das Erzgebirge ist besser erforscht als die Lausitz. Gut möglich, dass dort auf einer Friedhofsmauer ein würfelzuckergroßes Polster hockt, das niemand kennt. Es müsste einer mal nachgucken. Aber Mooskenner gibt es nicht allzu viele. Der Glamourfaktor ist halt gering. Glamour ist das, was Müller am wenigsten interessiert. Er trägt Jeans, Karohemd und Fleecejacke, das dunkle Haar bis in den Nacken. Die Schuhe taugen für jedes Wetter. Moos mag es feucht. Manches lebt immer unter Wasser im Bach.

Der Biologe hat jeden lateinischen Namen parat. „Die meisten Moose kann man schon im Gelände ansprechen.“ Nicht, dass Wissenschaftler mit Pflanzen plaudern. Es geht ums Bestimmen der Art. Der 51-Jährige unterrichtet Pflanzenbestimmung an der Uni im Grundstudium. Er gibt Kurse in Botanik und Vegetationskunde, hält Vorlesungen über Pflanzenvorkommen auf der Erde, fährt mit Studenten zur Exkursion in die Alpen oder die Hohe Tatra. Einen Mooskurs bietet er natürlich auch. Beim letzten Mal, sagt Frank Müller, kamen an die zwanzig Interessenten. Für die Bücher aus dem Dresdner Berg- und Naturverlag Rölke liefert er gelegentlich Texte.

Am Stein im Müglitztal glänzt ein gold-grüner Fleck mit fein gefiederten winzigen Wedeln. Das Weiche Kamm-Moos trägt den Titel „Moos des Jahres 2017“ zu Recht, meint Müller. Wenn er ein anderes zartes Zähnchen mit bloßem Auge betrachtet, schiebt er die Brille in die Stirn und hält es mit Daumen und Zeigefinger dicht vors Gesicht. Er erklärt, wie die Zähne wachsen, wie die Flügel von Windrädern nämlich: alle in eine Richtung. Doch, das kann man mit ein bisschen gutem Willen erkennen.

"Solchen Reichtum auf kleinster



Fläche gibt es bei keiner



anderen Pflanze."

Dr. Frank Müller, Biologe

Eine Wasseramsel wippt trillernd über die Müglitz. Frank Müller braucht nicht hinzusehen, er hört es. Sein Blick geht hinauf bis zur Felsenspitze. Wer weiß, was da oben wächst. Einmal, erzählt er, ist er bei der Moossuche abgestürzt. Zwei Monate Krankenhaus haben ihm den Rest der Armeezeit erspart. Die Begeisterung wird seitdem nur größer. Allein die Namen hören sich an wie aus dem Notizbuch der Dichter. Raustieliges Kleinschnabeldeckelmoos. Das muss einem erst mal einfallen.



Das Felsstück ist ein poetischer Mehrteiler – mit über hundert Moosarten. „Solchen Reichtum auf kleinster Fläche gibt es bei keiner anderen Pflanze. Wir entdecken immer noch neue. Manchmal stimmen die Details nicht exakt überein, dann werden aus einer Art zwei. Die Genetik liefert den letzten Beweis.“ Müller hat schon etlichen Entdeckungen einen Namen gegeben. Mancher liegt nahe: Wenn winzige Blätter muzeln beim Drüberstreifen, muss es sich um Muzelmoos handeln. Es wächst in der Sächsischen Schweiz. Und ja, im Kollegenkreis fällt auch mal der Name des Waldgeistes aus Reinhard Lakomys Geschichtenliedern. Der Biologe lächelt. Es gibt schlimmere Spitznamen als Moosmutzel.



Frank Müller lehnt bäuchlings am Fels, zupft etwas Grün ab und steckt die Probe in einen Briefumschlag in seinem Rucksack. Das will er unterm Mikroskop doch genauer betrachten. In seinem Büro stapeln sich Kisten voll solcher weiß beschrifteten Tüten. Zwischen Küchenpapier liegen Krümel, die aussehen wie das, was bärtige Männer in Pfeifen rauchen. Frank Müller ist zuständig für das Herbarium der Botaniker. Er sagt, dass er Moosarten auch im getrockneten Zustand erkennen kann. Notfalls werden sie gewässert – und gewinnen ihre Form zurück.



Kein Wunder, dass der Biologe für diese Zauberkünstler schwärmt. Einige überwintern jahrhundertelang unter Gletschern, erholen sich nach einer Hitze von 70Grad und können sogar das Einfrieren in flüssigem Stickstoff klaglos ertragen. Moose basteln hoch komplexe Moleküle aus einfachsten chemischen Bausteinen. Denn sie haben Erfahrung. Sie sind alt genug. Vor mehr als 400 Millionen Jahren entwickelten sie sich aus Grünalgen. Bis heute vertragen sie sich miteinander. So ist das, wenn die Verwandtschaft weit genug weg ist. Die Folge sind reizende Farbspiele. In der Nähe des Kalkschiefers haben Algen einen Baumstamm kräftig orange gefärbt und dem Krückenförmigen Kurzbüchsenmoos zuvorkommend einen Sitzplatz geboten.



„Moos schadet den Bäumen nicht“, sagt Müller, „es schadet auch Mauern nicht, es wirkt sogar konservierend.“ Umso mehr ärgert es ihn, dass bei der Sanierung der Rochsburg eine Rarität aus seiner Sammlung gleich mit wegsaniert wurde. Die Verwaltung der Sächsischen Schlösser und Gärten hat vieles im Blick, doch Moos gehört nicht dazu. Selbst Förster und Nationalparkverwalter achten zu wenig darauf, meint Frank Müller. Er achtet immer und gibt es zu: Sogar im Urlaub hat er diesen gespannten Moosblick. Der Sohn kennt es nicht anders, und die Ehefrau hat auch Biologie studiert. Da kann man auf Verständnis hoffen, egal, wohin die Reise geht.



„Etwas findet man überall.“ Im Trebnitzgrund bei Schlottwitz zum Beispiel das Eichhörnchenschwänzelmoos. Wie eine grüne Herde lagern große runde Steine am Hang. Müller folgt einer Wildschweinspur durch den Blättermatsch. Morsche Stämme mit grünen Pelzen liegen kreuz und quer. Immer mal wieder hält er ein gebogenes Blättchen hoch und murmelt vielsagend ein „Aha!“. Er ist hier zu Hause. Es ist seine Kindheitsgegend. Müller erzählt, wie er als Schüler bei einem Schlottwitzer Heimatfreund die ersten botanischen Regeln lernte und dann nach Dresden fuhr zur Fachgruppe Geobotanik im Kulturbund. Aufs Moos, sagt Müller, kam er im Winter. Sonst wächst ja nicht viel. Damals fühlte er sich im Trebnitzgrund wie im Schlaraffenland. Der Moostisch war reich gedeckt.



Manche Art verschwand in der DDR und kam wieder, als die DDR ging. Irgendeinen Vorteil sollte das Industriesterben haben. Den Moosen bekam es, sie leben von Luft und Liebe und etwas Wasser. Eben das macht sie aber auch angreifbar. Während ein Grünspecht keckernd vorbeifliegt, erklärt Frank Müller, warum Sachsens Moosvolk so arg in Bedrängnis kommt. Die Lebensräume verändern sich. Auf Wiesen machen sich Büsche breit, alte Obstbäume zerfallen, Wassertümpel versickern, Moore schrumpfen, und die Bauern, die Fischer und Forstleute haben oft nur eines im Blick: den wirtschaftlichen Ertrag. Bei dieser Intensität kann ein Zackenmützenmoos leicht unter die Räder kommen.



Müller klettert über einen Stamm, lobt im Vorbeigehen ein Nest aus dunkelgrünen rundlichen Blättern, „Milzkraut“, sagt er, „blüht im Frühjahr“. Es blüht auf beiden Seiten des Trebnitzgrundes. Doch nur eine Seite steht unter Naturschutz. Die moosbewachsenen Steine am Hang gehören nicht dazu. Der Biologe kämpft für mehr Schutzgebiete. In seiner Studie macht er viele Vorschläge, damit wertvolle Restbestände nicht auch noch verloren gehen. Einmal weniger Mauerputz wäre schon hilfreich.



Denn Moose, sagt Frank Müller, zeigen an, wie es der Umwelt geht. Sie reagieren, sobald die Luft schmutziger wird oder Wasser fehlt. Mit ihrem Wachsen oder Verschwinden senden sie sehr genaue Alarmsignale. Und noch etwas können Moose außerordentlich gut. Mit der Luft nehmen sie Feinstaub auf. Sie ziehen ihn geradezu an, „wie ein Mikrofaser-Staubtuch“, sagt Müller. Das ist nun endlich die Stelle für die berühmte Redewendung: Ohne Moos nix los. Wer wollte da widersprechen.

Weitere Reportagen von SZ-Chefreporterin Karin Großmann:

Ich höre mich schreien

In bösen Stunden hilft Cornelia Köhler das Rad. Beim Fahren verschwinden die Gedanken, die ihre Seele krank machen.





Herr Wilhelm und der Märzenbecher

Das Polenztal ist jetzt das beliebteste Ausflugsziel in Sachsen und für einen Biologen doppelt wichtig.





Körbeweise Eingaben für Ingrid II.

Wie Kurt Biedenkopf in einem Volkshochschul-Vortrag die Demokratie erklärt und Ministerpräsident Stanislaw Tillich keinen Rat gibt.





Gehören die Sachsen auf die Couch?

Seit Wochen kriegen wir Sachsen überall und von allen Seiten ordentlich was auf den Deckel. Aber wie sollen wir damit umgehen, ohne in Minderwertigkeitsgefühlen zu ertrinken? Eine Handreichung.

zur Startseite