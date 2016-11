Der Mann, der den Tod warten lässt Gunter Anton kennt sich mit der Einbalsamierung Verstorbener aus. Für viele Hinterbliebene ist seine Arbeit wichtig zum Abschiednehmen.

Bestatter Gunter Anton (47) in Neustadt hat die Lizenz zum Einbalsamieren. Die Praxis der Thanatologie, der befristeten Leichenkonservierung, hat er in England gelernt. Das Verfahren macht es möglich, Verstorbene für einen würdevollen und ästhetisch ansprechenden Abschied aufzubahren. © Marko Förster

Edelstahlwerkzeug auf einem Edelstahltisch, die OP-Kittel am Kleiderhaken. Es sind Kittel, wie sie die Ärzte im Krankenhaus tragen. Wenn Gunter Anton so einen Kittel überzieht, haben Ärzte nichts mehr zu tun. Der Tod ist da. Der Tod hat es eilig, und er sieht oft nicht schön aus. Gunter Antons OP kann ihn anhalten und ansehnlich machen, jedenfalls für eine gute Weile, denn er beherrscht das rare Handwerk des Einbalsamierers.

Gunter Anton, 47, ist Bestattungsunternehmer. Die Firma hat er in seinem Elternhaus in Neustadt installiert. Im Keller, wo einst die Hobelspäne der großväterlichen Tischlerei lagerten, steht heute die Kühlzelle mit den Verstorbenen, steht der Leichentisch, steht der Rollwagen mit Cremes, Rasierpinsel, Deoflaschen und Föhn. Aber es steht auch ein Edelstahlapparat dort, der mit seinen Druckmanometern und Plasteschläuchen an einen Bierkühler erinnert. Ein Zettel mit Formeln hängt an der Wand. Gunter Antons Spickzettel. Er lächelt entschuldigend. So häufig ist das Einbalsamieren nicht, sagt er, dass man die Dosierung der Zutaten im Kopf hat. Und jeder Körper braucht seine eigene Mixtur.

Wichtig für die Lebenden

Gunter Anton weiß, was der Begriff Einbalsamierung bei den meisten auslöst. Sie denken an ägyptische Mumien und an den Genossen Lenin. „Modern Embalming“, so der Fachausdruck, will Tote nicht für die Ewigkeit konservieren, sondern für eine begrenzte Zeit, maximal sechs bis acht Wochen. „Danach geht der Verwesungsprozess ganz normal weiter“, sagt Anton. Er hat schon Friedhofsverwalter beruhigen müssen, die dachten, Einbalsamierte könnten für immer in den Gräbern liegen.

Der Tod ist ein Naturgesetz. Gunter Anton weiß das am besten, weil er jeden Tag mit ihm zu tun hat. Für die Toten kann er im Grunde wenig tun. Ihm geht es vor allem um die Lebenden. Vielen hilft es, den Tod zu begreifen, sagt er, wenn sie dem Verstorbenen noch einmal ins Gesicht sehen oder seine Hand halten können. Doch das ist manchmal schwierig. Sei es, weil die zerstreute Familie viel Zeit zum Anreisen braucht, oder weil die Aufbahrung aus ästhetischer Sicht nicht machbar erscheint. „Hier kann der Einbalsamierer viel bewirken“, sagt Gunter Anton.

Um zu erklären, was er meint, zeigt er Fotos. Ein alter Herr stirbt abends vor dem Fernseher. Den Kopf abwärts, liegt er so bis zum Morgen da. Sein Gesicht ist ein einziger lila Totenfleck. Aufgebahrt sieht das Antlitz völlig natürlich aus. Ein anderer Leichnam ist am ganzen Körper quittegelb. Gallenfarbstoff, Symptom einer kaputten Leber. Nachher: Kein Gelb mehr zu sehen. Würdevoll liegt der Tote in seinem Anzug.

Dann ein junger Mann. Der Kopf blutüberströmt, die Nase verschoben, die Augenpartie eingedrückt. Ein Autounfall. An diesen Auftrag erinnert sich Gunter Anton gut. Die Eltern hatten das zerstörte Auto gesehen, machten sich schlimme Vorstellungen davon, wie ihr Sohn aussieht. Nach Antons Behandlung konnten sie von ihm ohne Grauen Abschied nehmen.

Die Bilder lassen fast an Zauberei glauben. Gunter Anton lächelt sacht. „Wir können viel“, sagt er, „aber zaubern können wir nicht.“ Einbalsamierer nutzen das Blutgefäßsystem. Durch eine große Arterie – Herr Anton fasst sich zur Demonstration unter den weißen Hemdkragen – wird eine Chemikalienlösung in den Körper hineingepumpt. Als wichtigsten Bestandteil enthält sie Formalin. Über die weit verzweigten Blutbahnen dringt der Stoff in den gesamten Körper ein. Die Selbstauflösung der Zellen, mit der die Verwesung eigentlich anfängt, wird gestoppt.

Um die OP auszuführen, braucht Gunter Anton das chirurgische Besteck. Skalpelle zum Öffnen von Haut und Blutgefäßen, Klemmen, um Adern zu verschließen und damit die Fließrichtung der Lösung zu bestimmen, Nadeln und Pathologengarn zum Nähen der Einschnitte. Besonders wichtig: Die Kanülen. Durch sie wird der Chemikaliencocktail mithilfe der Pumpe, jenes Apparats, der doch kein Ausschankgerät für Bier ist, in den Körper gedrückt.

Manche Kanülen sind dick wie ein Bleistift, andere grazil. Einbalsamierer müssen für verschiedene Blutgefäßgrößen ausgerüstet sein, denn nicht immer gelingt der Zugang zum ganzen Körper über eine einzige Schlagader. Wurde der Leichnam obduziert, sind viele Blutbahnen durchtrennt, sagt Gunter Anton. „Dann muss man sich das suchen, was noch übrig ist.“

Der Austausch von Blut gegen Chemie dauert zwei bis drei Stunden. In dieser Zeit ist Gunter Anton meist allein im Keller mit dem Toten und dem Gebrumm der Kühlzelle. Ein Radio hat er nicht, auch sonst keinerlei Ablenkung. Er muss Obacht geben, den rechten Zeitpunkt abpassen, an dem der Körper genug Fluidum aufgenommen hat. Injiziert man zu viel davon, kann es zu Verformungen kommen, die zu korrigieren kaum noch möglich ist.

Zwei bis dreimal im Jahr führt Gunter Anton Einbalsamierungen aus. Eine Randnotiz im Geschäft. Hauptsächlich bestattet er regulär, etwa 200 Menschen jährlich. Wie verdaut er all die Trauer in seinem Leben? Er fühlt mit, sagt er, aber er leidet nicht mit. Nachdenklich stimmen ihn Tote, die in seinem Alter sind. Dann steht ihm die eigene Vergänglichkeit deutlich vor Augen. Vielleicht ist das ein Vorteil des Bestatters, wenn es darum geht, das Dasein wertzuschätzen. „Wer auf den Tod schaut“, sagt Gunter Anton, „blickt auf das Leben.“

zur Startseite