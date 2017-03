Der linke Routinier Rico Gebhardt bleibt Sachsens Linkenchef. An zentraler Stelle hat er eine überraschende Personalie durchgesetzt.

Rico Gebhardt ist Fraktionschef der Linken. Das dürfte er bis zur nächsten Wahl auch bleiben. Damit hat er auch das Zugriffsrecht auf die Spitzenkandidatur. © Matthias Rietschel

Die zweite Hälfte, sagt Rico Gebhardt, wird spannend. Der Fraktions- und Landeschef der sächsischen Linken meint damit die Zeit bis zur Landtagswahl 2019. Die erste Hälfte der Legislatur ist vorbei, und an einer zentralen Stelle des Parlamentsbetriebs hat die Linke am Dienstag einen überraschenden Wechsel vollzogen.

Die Fraktion wählte die 34-jährige Sarah Buddeberg zur parlamentarischen Geschäftsführerin. Damit sitzt die junge Frau, die 2014 in den Landtag gewählt worden war, an einer Schaltstelle. Sie verhandelt mit anderen Fraktionen, platziert Themen, versucht die Tagesordnung zu prägen. Als Geschäftsführerin hat Buddeberg, die 2002 zum Studium aus Nordrhein-Westfalen nach Leipzig kam, bereits für die Dresdner Rathauslinke gearbeitet. Als gleichstellungspolitische Fraktionssprecherin bearbeitet sie ein Feld, das nicht zum Kerngebiet der Landespolitik zählt. Doch Buddeberg, die nach innen moderieren, nach außen selbstbewusst linke Politik vertreten will, wurde von Gebhardt vorgeschlagen. Zwei dienstältere Abgeordnete bewegte er zum Verzicht. Der Fraktionschef hat seine Kandidatin durchgebracht, 15 von 25 Abgeordneten gaben ihr ihre Stimme. Und das dürfte Gebhardt stärken. Am 25. April will er sich bei der Wahl des Fraktionsvorstandes erneut als Vorsitzender bewerben.

Wird Gebhardt erwartungsgemäß bestätigt, wäre er bis zur Landtagswahl Fraktionschef – und hätte damit Zugriff auf die Spitzenkandidatur für die Partei. Dass der Landespolitiker der Vorstandswahl gelassen entgegensehen kann, dürfte auch daran liegen, dass ein anderer ambitionierter Linker das Parlament verlassen hat. Sarah Buddeberg ist als parlamentarische Geschäftsführerin Nachfolgerin von Sebastian Scheel. Er hatte in der Vergangenheit mit der Spitzenkandidatur geliebäugelt, ist nun aber Staatssekretär in Berlin.

In der Linken Sachsens sind mehrere Strömungen gebündelt – von Ex-SED-Politikern bis zu jungen, pragmatischen Kräften. Der 53-jährige Gebhardt hat mittlerweile eine Souveränität im Umgang mit diesen Lagern. Er gilt als ausgleichender Routinier. Um die Partei zu profilieren, will er verstärkt auf Ost-Themen setzen. „Wir haben Ostdeutschland vernachlässigt“, sagt er.

