Der Höhenflug der Drohne Die Zahl der Anträge zur Nutzung der Multikopter steigt. Hobbyflieger müssen sich bisher nicht registrieren.

Die Zahl der Anträge zur Drohnennutzung steigt auch in Sachsen stark. © dpa

Erst fliegt sie eine Weile über die Köpfe der Menschen hinweg, dann stürzt sie ab – vor den Füßen von Bundeskanzlerin Merkel und dem damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière. Dieser Vorfall ist fast dreieinhalb Jahre her. Am 15. September 2013 ließ Kay Ködel von der Piratenpartei seinen Quadrocopter beim CDU-Wahlkampf auf dem Dresdner Neumarkt steigen. Die mögliche Gefahr, die von den Fluggeräten ausgeht, ist damit in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Doch neben der Terrorgefahr sind sie vor allem eine Gefahr für die Flugsicherheit.

Schon bald werden noch viel mehr Propeller am Himmel schwirren, prophezeite der Geschäftsführer der Deutschen Flugsicherung (DFS), Klaus-Dieter Scheurle, in einem Zeitungsinterview Mitte Dezember. Er rechne mit 100 000 zu Weihnachten verschenkten Drohnen. Vorherige Schätzungen der Flugsicherung eingerechnet sind demnach aktuell eine halbe Million Drohnen in Deutschland unterwegs. Überprüfen lässt sich das nicht. Die DFS schätzt auf der Basis von Zahlen aus den USA, wo Drohnen registriert werden müssen.

Fest steht, dass die Zahl der Anträge zur Drohnennutzung auch in Sachsen stark steigt. Eine solche Erlaubnis braucht aber nur, wer die Drohne beispielsweise zu gewerblichen Zwecken nutzt. Auch öffentliche Einrichtungen wie Behörden und Forschungseinrichtungen brauchen eine Erlaubnis. Wer in seiner Freizeit Drohnen bis fünf Kilogramm fliegt, darf das einfach so tun – in bestimmten Grenzen.

Im vergangenen Jahr wurden wesentlich mehr Anträge zur Drohnennutzung genehmigt als noch 2015. Bis zum 6. Oktober wurden 381 Erlaubnisse ausgestellt, mehr als im Vorjahr insgesamt. Seitdem gilt in Sachsen eine Allgemeinverfügung. Das bedeutet, dass Nutzer lediglich eine Erklärung mit festgelegtem Inhalt abgeben müssen, woraufhin die Erlaubnis als erteilt gilt. Bis Anfang Januar wurden 122 solcher Erklärungen abgegeben. Insgesamt wurden 2016 mehr als anderthalbmal so viele Flugerlaubnisse erteilt wie 2015. Und jede davon ist in der Regel zwei Jahre gültig.

Eine statistische Übersicht, wofür die Drohnen genutzt werden, gibt es nicht. Laut Landesdirektion Sachsen, wo die Anträge und Erklärungen eingehen, werden Drohnen genutzt, um kartografische und Werbeaufnahmen zu machen. Auch die Landwirtschaft setze vermehrt Drohnen ein. Mit Drohnen ließen sich beispielsweise Ertragsschäden nach Stürmen sichtbar machen, so Andreas Jahnel, Referent des sächsischen Landesbauernverbandes. Langfristig könnten aus der Luft auch Düngemaßnahmen und Schädlingsbefall dokumentiert werden. „Die Entwicklung steckt aber noch in den Kinderschuhen“, sagt Jahnel. Landwirte schaffen sich in der Regel nicht selber die dafür nötigen mehrere Tausend Euro teuren Multicopter an, sondern engagieren spezialisierte Firmen wie die 2012 gegründete Apus Systems in Dresden.

Wer für die gewerbliche Drohnennutzung eine Erlaubnis einholt, verpflichtet sich in der dafür notwendigen Erklärung, bestimmte Regeln einzuhalten. Ohne zusätzliche Erlaubnis dürfen die kleinen Propellermaschinen nicht über Menschenansammlungen fliegen, bestimmte Orte wie Gefängnisse, Industrieanlagen und militärische Anlagen sind tabu. Es darf nicht höher als 100 Meter und nicht näher als 1,5 Kilometer zur Begrenzung eines Flughafens geflogen werden. Für Hobbyflieger gelten diese Regeln im Allgemeinen auch, doch viele kennen sie nicht.

Mit der Zahl der Drohnen nimmt deshalb auch die Zahl der Probleme in Form von Unfällen, unerlaubten Flügen und Verstößen gegen Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte zu. Die Flugsicherung zählte im vergangenen Jahr bis Weihnachten 63 Drohnensichtungen an Flughäfen in Deutschland, zwei davon in Leipzig. Darunter fallen allerdings auch erlaubte Flüge. So akribisch werden Drohnen aber nicht überall dokumentiert. Die Landesdirektion Sachsen zählte 2016 acht Anzeigen wegen unerlaubter Drohnenflüge. Darunter waren Aufstiege ohne Erlaubnis oder Verstöße gegen Auflagen wie etwa: unerlaubter Überflug über Menschenansammlungen, Fliegen bei Nacht und eben Aufstieg in der Nähe eines Flugplatzes.

Die DFS möchte am liebsten alle Drohnen registrieren und mit SIM-Karten ausstatten, um sie zuordnen zu können. Wenigstens gewerbliche Nutzer sollten einen Drohnenführerschein haben. Für die Flugsicherheit sei das nötig. „Dass das einige nicht begreifen wollen, ist gefährlich“, sagt DFS-Sprecher Stefan Jaekel. Ein Entwurf des Bundesverkehrsministeriums sieht eine Light-Variante dieser Forderungen vor: Jede Drohne soll eine Plakette bekommen.

zur Startseite