Der Herbst wird wild

Zwei Wildschwein-Keiler im Kampf – keine Szene, der man im Wald gerne beiwohnen möchte.

Um dem Wolf zu begegnen, muss man schon etwas „Glück“ haben. Die meisten Menschen würden es aber wohl lieber vermeiden. Dabei besteht kaum Gefahr, sagt auch der Kreisjägermeister.

Füchse assoziieren wohl die meisten Menschen mit Tollwut. Diese Angst ist jedoch unberechtigt. Doch die Tiere können dafür andere Krankheiten übertragen, zumindest auf Hunde.

Rehe sind Fluchttiere. Im Straßenverkehr können sie trotzdem gefährlich werden. Mancher Wanderer vermutete hinter einem bellenden Reh auch schon einen gefährlichen Hund.

Ein Wildtier, das man wirklich nicht als scheu bezeichnen kann: Der Waschbär sucht sich sein Quartier oft in der Nähe des Menschen. Auch er kann jedoch Krankheiten übertragen.

Temperaturen um die 20 Grad und Sonne satt: Das Wetter in diesen Tagen macht Lust auf einen Spaziergang durch den „goldenen Herbst“. Vor allem Laub- und Mischwälder sind wegen der bunt gefärbten Blätter bei Wanderern derzeit beliebt, Pilzsucher kommen bei diesem schönen Wetter ebenfalls voll auf ihre Kosten.

Doch so mancher Waldspaziergänger ist auf einmal verunsichert, wenn er Spuren von wilden Tieren findet: An den Wurzeln von Bäumen wurde gegraben, manche Wiesen sind regelrecht umgepflügt. Da können Wildschweine nicht weit sein. So einsam, wie der Wald oft scheint: In ihm wimmelt es von Lebewesen. Und nicht jedem möchte man hautnah begegnen.

Was also tun, wenn plötzlich das Wildschwein vor einem steht – oder gar der Wolf? Und wie verhält man sich, wenn man einen Hund dabei hat? Kann dieser sich womöglich sogar Tollwut einfangen?

Kreisjägermeister Karsten Schlüter kennt die Fragen der Wanderer und Spaziergänger. Doch er kann Entwarnung geben – zumindest, was die meisten Sorgen angeht. Zum Beispiel die Angst vor den wilden Schweinen: „Die werden bei uns sehr stark bejagt, deshalb verbinden sie den Menschen immer mit Gefahr und gehen ihm aus dem Weg.“ Ausnahmen seien höchstens Tiere, die durch einen Verkehrsunfall verletzt wurden. Diese könnten unberechenbar sein. „Aber das ist sehr selten. Wildschweine sind schlaue Tiere.“

Auch der Wolf ist schlau. Und weil er nicht bejagt werden darf, könnte ihm der nötige Respekt vor dem Menschen fehlen, oder? Die Tiere gelten zwar als eher scheu, in Brandenburg häufen sich jedoch Meldungen, dass Wölfe auch in städtisches Gebiet vordringen. „Auch wir haben einen Wolf“, sagt Schlüter. Es sei ein männliches Tier, „sehr groß“. Mehrere Jäger hätten ihn schon beobachtet. Er wurde in Neukirchen bei Nossen gesehen, in Katzenberg und sogar am Elbhang in Meißen. „Aber er zeigt ein normales Verhalten und ist scheu“, versichert Schlüter. Ihm zu begegnen dürfte sehr unwahrscheinlich sein.

Ob es sich um einen Wolf des Rudels aus dem Raschütz handelt, kann Schlüter nicht sagen. Insgesamt 14 Rudel wurden laut Kontaktbüro Wölfe in Sachsen nachgewiesen, außerdem sind drei Paare und ein Einzeltier bestätigt.

Das macht die Wölfe noch zu echten Exoten, anders als Füchse und Waschbären. Einen Angriff von ihnen dürften die wenigsten Menschen fürchten, aber die Warnungen vor Tollwut klingen vielen noch in den Ohren. Völlig unbegründet, sagt Schlüter. „Tollwut hatten wir seit den Neunziger Jahren nicht mehr in Sachsen.“

Eher komme es vor, dass bei Füchsen und Waschbären die Räude und Staupe ausbreche. Während die erste Erkrankung durch Milben verursacht wird, ist die Staupe eine Viruserkrankung. Für den Menschen sind beide relativ ungefährlich, anders sieht es aber bei Hunden aus: Sie können an Staupe sterben, die Räude ist für sie zumindest sehr schmerzhaft.

Eine Ansteckung ist bei Kontakt mit infizierten Tieren möglich. „Wir sind fast das einzige Bundesland, in dem es noch keine Leinenpflicht im Wald gibt“, sagt Schlüter. Die Hundebesitzer müssten selbst dafür sorgen, dass ihr Tier unter Kontrolle ist. „Aber in Wirklichkeit ist das nicht so“, sagt Schlüter, „das beobachte ich sehr häufig“.

Auch wenn Hunde einem Wildschwein hinterherjagen, kann das für sie gefährlich werden. Die Aujeszky'sche Krankheit, mit der sich die Schweine infizieren können, führt bei Hunden schon ein bis zwei Tage nach dem Kontakt zum Tod. Einen Impfstoff oder eine Behandlungsmöglichkeit gibt es nicht.

Die Angst vor der Afrikanischen Schweinepest, an der auch Wildschweine bei uns verenden würden, kann Schlüter vorerst nehmen: „Sie ist noch weit genug von uns entfernt.“ Sie sei außerdem nicht übertragbar auf den Menschen. „Da brauchen die Leute auch keine Angst zu haben, wenn sie einen Weihnachtsbraten aus Wildschwein kaufen wollen.“

Im Moment wird das Schwarzwild von Jägern vermehrt geschossen. Auf Wiesen und Feldern graben sie nach Käferlarven und richten so „erhebliche Schäden“ an.

Aber nicht nur im Wald können Mensch und Wildtier aufeinandertreffen: Im Straßenverkehr ist die Begegnung wesentlich häufiger und oft auch fataler. Im Jahr 2016 gab es im Landkreis insgesamt 1 075 Wildunfälle, dabei wurden vier Menschen schwer und einer leicht verletzt, teilt Polizeisprecher Marko Laske auf SZ-Anfrage mit. Neben dem April mit 116 Unfällen geschahen die meisten im Oktober (112). In diesem Jahr liegt die Zahl der Wildunfälle bereits bei 753.

Der Grund, weshalb sich die Unfälle im Frühjahr und Herbst häufen: „Hier fällt der Berufsverkehr in die Dämmerzeit – die Zeit, in der die Tiere auf Nahrungssuche sind.“ Autofahrer sollten deshalb in den Morgen- und Abendstunden vorsichtig sein. Im Bereich von Wald- und Feldrändern sei das Unfallrisiko besonders hoch.

Um Zusammenstöße zu vermeiden, rät der Polizeisprecher dazu, besonders vorausschauend zu fahren. „Weiterhin gilt für Autofahrer an neuralgischen Bereichen „Fuß vom Gas“ und bremsbereit sein“, so Laske. Tauche ein Tier auf, solle man abblenden, bremsen, hupen und mit weiteren Tieren rechnen. „Ist eine Kollision nicht zu vermeiden, sollte man stark abbremsen und das Lenkrad festhalten. Dies ist besser als beim Ausweichen gegen einen Baum oder ein anderes Autozu fahren.“ Nach einem Unfall solle der Warnblinker eingeschaltet und die Unfallstelle mit dem Warndreieck abgesichert werden. Natürlich muss auch die Polizei alarmiert werden. Und: Das angefahrene Tier sollte man nicht anrühren. „Ist es verletzt, kann es unberechenbar reagieren“, sagt auch der Polizeisprecher.

