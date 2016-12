„Der gute alte Polylux“ Wie sollen Schulen das Internet nutzen? Der Landtag sucht nach Antworten.

Ein Polylux-Folien-Projektor aus den 1990er Jahren. © Archivbild: dpa

Der Ranzen ist schwer und voller Bücher, Smartphones werden heimlich verwendet, im Unterricht gibt es keinen Beamer, doch der gute alte Polylux verrichtet seinen Dienst souverän: Der Linkenabgeordnete Falk Neubert stuft den Digitalisierungsgrad an sächsischen Schulen als gering ein. Der Medienpolitiker verlangt mehr Engagement für die moderne Technik, Fortbildung der Lehrer, die bessere technische Ausstattung der Schulen und deren gute Netzanbindung. „Dass das Kultusministerium dazu in der Lage ist, bezweifle ich jedoch immer stärker.“

Auf Antrag der Koalitionsfraktionen von CDU und SPD hat sich der sächsische Landtag am Freitag mit dem Thema „Bildung und Wissen der Zukunft – Lernen und Lehren im digitalen Zeitalter“ befasst. Allerdings ist die Debatte in Teilen recht unkonkret geblieben. Mehrere Redner wiesen jedoch auf Pläne des Bundes hin, den digitalen Wandel mit fünf Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren zu fördern. Damit sollen für Schulen Breitbandanschluss und Geräte finanziert werden.

Die Grünenabgeordnete Petra Zais warnte davor, dass die im Grundsatz berechtigte Digitalisierung den „analogen Kern“ des Bildungssystems antastet – den Lehrer. Auf die Pädagogen komme es an, sie nähmen eine Schlüsselstellung im Bildungssystem ein.

Für die SPD wehrte sich Sabine Friedel dagegen, das Thema nur auf Geräte und Internetverbindungen zu beziehen. Es gehe um Bildung in einer digitalisierten Welt, so sähen das auch die Kultusminister. Friedel forderte Konzepte für Gruppenarbeit, schülerorientierten Unterricht und selbstständiges Lernen. Die Schule von gestern sei nicht die Schule von morgen. Friedel nutzte ihre Rede zudem für Kritik am zwischen CDU und SPD umstrittenen Schulgesetz. Der Neuentwurf beinhalte kaum etwas zu den von ihr genannten Punkten, sagte die SPD-Abgeordnete mit Blick auf die Christdemokraten.

Für die CDU warb Alexander Dierks für einen entspannten und offenen Umgang mit digitalen Techniken. „Das Internet hat sich durchgesetzt, es lässt sich nicht abschalten, und auch der Versuch, es auszudrucken, wird scheitern.“ Nötig sei die inhaltliche und didaktische Weiterentwicklung des Unterrichts. Der Computer werde den Lehrer aber nie ersetzen.

AfD-Fraktionschefin Frauke Petry warnte davor, dass der Staat Erziehungsaufgaben an Private abtritt. Als ein Beispiel nannte sie die von Google initiierte Kampagne gegen Hass im Netz unter dem Motto „nicht egal“, bei der das Bundesfamilienministerium Schirmherrin ist. Google will den Einsatz von Medienpädagogen an Schulen finanzieren. Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) verwies auf die von Sachsen miterarbeitete Digitalstrategie der Fachministerkonferenz. Sachsen stehe nicht am Anfang und werde für Digitalisierung viel Geld in die Hand nehmen.

