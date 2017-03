Der große Führerschein-Betrug Ein Mann aus Göda fälschte reihenweise Befunde für Alkohol- und Drogentests. Die Kunden kamen aus ganz Deutschland.

Der angeklagte Straßenbauer (Mitte) entpuppte sich als begabter Fälscher. Dank seiner Befunde kamen eine Reihe von Verkehrssündern wieder zu einem Führerschein. © Jens Kaczmarek

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Also greift Richter Dr. Dirk Hertle erst einmal zum Telefon. Einer der beiden Männer, die am Dienstagmorgen als Angeklagte vors Bautzener Amtsgericht geladen waren, hat sich entschuldigen lassen. Gesundheitliche Gründe. Der Mann liegt in einer Weimarer Klinik, kann deshalb nicht auf der Anklagebank Platz nehmen. Die Bestätigung von dort war tags zuvor an den Richter und den Staatsanwalt gefaxt worden. Letzterer hegte an dem Schreiben zunächst jedoch Zweifel. In einem Prozess, der sich um gefälschte Laborbefunde und zu unrecht ausgestellte Therapiebestätigungen dreht, fragt man besser noch einmal nach.

Über viele Monate hinweg sollen jene beiden Angeklagten mit allerlei Gemauschel ertappten Verkehrssündern wieder zum Führerschein verholfen haben. Ihre Klientel bildeten Autofahrer aus Sachsen, Thüringen, Berlin und Baden-Württemberg. Die hatten eines gemeinsam: Wegen Drogenkonsum oder Alkoholproblemen hatten die Behörden ihnen die Fleppen abgenommen. Und die gibt es in der Regel nur zurück, wenn die Betroffenen verschiedene Nachweise bringen – vor allem aber auch sauber bleiben. Für manche offenbar eine große Herausforderung, bei der die Angeklagten nachgeholfen haben sollen.

„Begabter Fälscher“

Der eine, ein gelernter Straßenbauer, der früher in Malschwitz und heute in Göda wohnt, entpuppte sich laut Vorwurf der Staatsanwaltschaft demnach als begabter Fälscher für die nötigen Papiere. Am Computer daheim erstellte der 39-Jährige nach Belieben Befunde von Drogen- und Alkoholtests oder sogenannte Abstinenzzertifikate. Stets angeleitet von einem 60-jährigen Psychologen, der in seiner Praxis in Gera wiederum auf Basis der selbst gebastelten Befunde erfolgreiche Teilnahmen an einer Therapie attestierte. Mit diesen Nachweisen liefen die Kunden des Duos zu Gutachtern und ließen sich eine positive Beurteilung schreiben – auf deren Grundlage die jeweils zuständige Führerscheinstelle ihnen wieder eine Fahrerlaubnis ausstellte.

Eine Masche, wegen der sich die beiden Männer jetzt vor dem Amtsgericht verantworten mussten. In einer ellenlangen Anklageschrift waren insgesamt zehn konkrete Fälle aus den Jahren zwischen 2010 und 2012 aufgelistet. Erschienen zum Prozess war allerdings nur der 39-jährige Straßenbauer aus Göda. Sein früherer Kompagnon befindet sich unterdessen tatsächlich in Behandlung, wie der Anruf in der Klinik in Weimar ergab. Der 60-Jährige war deshalb nur durch seinen Anwalt vertreten. Zudem hatte das Gericht jede Menge Zeugen geladen – auf die allerdings dann doch verzichtet werden konnte. Denn der 39-Jährige aus Göda räumte die Vorwürfe komplett ein.

Nachweise für 800 Euro

Dabei war der Mann zunächst selbst lediglich Kunde des Psychologen. „Ich hatte damals auch keinen Führerschein, weil ich selber drogenabhängig war“, schildert der 39-Jährige. Von einem Bekannten bekam er schließlich den Tipp, sich an den heute 60-Jährigen zu wenden. „Er bot mir eine Therapiebestätigung für 800 Euro an. Normalerweise muss man sich dafür ein Jahr dort hinsetzen“, sagt der Gödaer. Doch allein damit war es natürlich nicht getan. Zugleich sollte der 39-Jährige noch einen Nachweis über seine Drogenabstinenz bringen. Der Psychologe habe ihn an einen Mann aus Berlin verwiesen, der entsprechende Befunde selber herstellt. „Er hat mir ein Beispiel gezeigt. Das sah aus wie kopiert“, so der 39-Jährige. „Ich habe gesagt: Das bekomme ich auf dem Computer besser hin.“

Gesagt, getan. Vom Ergebnis war der Mann selbst überrascht – und der Psychologe offenbar ebenso begeistert. Die beiden Deutschen vereinbarten daraufhin eine Zusammenarbeit. Telefonisch oder per Post erhielt der 39-Jährige die Daten, lieferte die fertigen Papiere direkt an die Klienten – und kassierte für jeden Fall 500 Euro. Geld, was er dann in Drogen steckte: „Ich war zehn Jahre lang abhängig von Crystal.“

Die Drogen waren auch der Grund, warum die Fälscherwerkstatt und somit das ganze Betrugssystem aufflogen. Mitte 2012 wurde er an der tschechischen Grenze bei der Einfuhr des Rauschgiftes erwischt. Bei der folgenden Hausdurchsuchung fanden die Beamten schließlich auch einen Koffer mit den gefälschten Dokumenten. Seitdem ermittelte die Staatsanwaltschaft, füllt der Vorgang Dutzende Ordner. Die zehn angeklagten Fälle sind offenbar nur ein Teil des monatelangen Wirkens. „Einige Fälle sind verjährt, andere lassen sich nicht beweisen“, erklärt Staatsanwalt Dietmar Illingen.

Weil der Angeklagte geständig war und inzwischen von den Drogen losgekommen ist, trennte das Gericht das Verfahren jetzt ab. Statt ihn ins Gefängnis zu schicken, will die Staatsanwaltschaft jetzt wegen Urkundenfälschung einen Strafbefehl über 250 Tagessätze zu je 35 Euro verhängen. Wegen Drogeneinfuhr war der 39-Jährige vom Landgericht bereits 2013 zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Gegen den 60-jährigen Psychologen soll später weiter verhandelt werden.

