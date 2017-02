Der Frühlingssonne folgt Winterkälte Mütze und Schal im Schrank lassen? Das könnte noch zu früh sein, sagen Meteorologen.

Dieses Bild sandte Manuela Hermann der SZ. Die schöne Seite des Winters, wie wir sie seit dem Wochenende genießen können. © privat

Es ist noch nicht vorbei. Der Winter hat noch nicht aufgegeben, er kann sogar noch einmal mit Macht zurückkehren. Wenn Florian Engelmann, Meteorologe in Leipzig, auf seine Wetterkarten schaut, dann sieht es zunächst nach angenehmen Tagen aus. „Die Temperaturen steigen deutlich an“, sagt der Fachmann vom Deutschen Wetterdienst, „wir werden es bis Donnerstag mit viel Sonnenschein zu tun bekommen.“ Nachts sind zwar noch einstellige Minusgrade möglich, tagsüber klettert das Quecksilber aber bis an die Zehn-Grad-Marke. „Das jetzt schon als Frühlingsbeginn zu verkünden wäre etwas voreilig“, dämpft Engelmann die Erwartungen. „Es könnte noch einmal frostig werden. Das ist Mitte Februar nichts Ungewöhnliches.“ Pünktlich zum Wochenende ist es voraussichtlich vorbei mit der Sonne. Dann wird es wechselhaft. Engelmann prognostiziert Regen. Aber es bleibt vorerst warm. „Das kommt vom Atlantik“, so der Wetterexperte. Kommende Woche, in der zweiten Winterferienwoche, ist dann aber wieder Winterwetter möglich. Auch Schnee kann wieder fallen. (SZ/csp)

››› Wetteraussichten für Sachen

