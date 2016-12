Der flackernde Stern Die aus Syrien geflüchtete Familie Sido erlebt Aleppos Untergang von Dresden aus. Sie sind froh hier zu sein. Aber kurz vor Weihnachten sollen sie über Nacht raus aus ihrer Wohnung – bis ein kleines Wunder geschieht.

Die Sidos in ihrer neuen Wohnung. Ein Weihnachtsstern ist schon mal da. © kairospress

Es ist niemand mehr da in Aleppo, den sie fragen können, wie es wirklich ist. Ob ihr Haus, das der IS geplündert hat, noch steht. Ob irgendwo noch einer ihrer vielen Verwandten und Freunde lebt. Seit einem Monat haben sie keinen Kontakt mehr zum letzten Verbliebenen. Rozan Sido drückt es so aus: „Er ist nicht mehr online.“ Also tot oder bestenfalls auch geflohen. Weil niemand mehr da ist, den sie fragen können, informieren sie sich über Videos, die auf Facebook geteilt werden. Es sind Bilder von blutverschmierten Babys, toten Kleinkindern und zerstörten Häuserzeilen. Manche Videos sind so schlimm, dass Facebook sie löscht.

„Aleppo ist meine Mutter“, sagt Rozan Sido. „Was Assad und Putin mit meiner Mutter machen ist furchtbar. Sie töten sie.“ Seine Frau Roshan ergänzt leise: „Das Herz tut weh. Wir können nichts machen.“ Manchmal tun sie jetzt doch etwas und gehen ins Dresdner Zentrum, wenn Flüchtlinge demonstrieren. Sie rufen „Schluss mit dem Krieg!“ Manchmal rollt Rozan seine kurdische Fahne aus. Auch wenn Assad die Schlacht gewonnen hat, die Sidos sind froh, dass die Kämpfe nach fünf Jahren vorbei sind. Nichts ist schlimmer als Krieg.

Der größte denkbare Kontrast zu Aleppo ist das weihnachtliche Dresden. Überall die Lichter, es klingelt und bimmelt, die Buden sind voller Waren, Kinderaugen leuchten, es riecht so gut. Die Sidos waren gleich am Eröffnungstag auf dem Striezelmarkt und posteten eine ganze Fotoserie. Es gab viele Likes aus Syrien. „Für mich ist der Striezelmarkt wie der Eingang in ein neues, gutes Leben“, meint Roshan. Sie sind beide fassungslos, dass Menschen, die in Deutschland Zuflucht fanden, andere Menschen an so einem friedlichen Ort töten können. Sie sind genauso fassungslos wie die Deutschen.

Nicht alles, was sie auf dem Dresdner Striezelmarkt erleben, haben sie verstanden, aber christliche Symbolik ist ihnen auch nicht vollkommen fremd. Rozan arbeitete in Aleppo in einer Firma, die einem Christen gehört und sie haben selbst christliche Freunde. Den Weihnachtsmann kennen sie als Baba Noel, die türkische Variante. In der Schule lernten sie, dass es drei wichtige Bücher gibt: den Koran, die Bibel und den Tanach, die jüdische Schrift. Alle drei sind wertvoll, haben sie gelernt, alle drei verdienen Respekt. Roshan verwendet diesen Begriff, sie überprüft ihn sicherheitshalber noch einmal mit einem Übersetzungsprogramm auf dem Smartphone. Respekt, meint sie, ist das Wichtigste. Ja, in Syrien ist der Gedanke unter den Trümmern der Städte begraben. Aber sie haben die Hoffnung, dass er in Deutschland lebt. Auch wenn Rozan neuerdings darüber klagt, dass er in der Straßenbahn manchmal von älteren Männern böse angeguckt wird – so lange, bis er den Blick niederschlägt. Er versteht nicht, warum sie das tun. Er, ein friedlicher Mensch, der niemandem etwas Böses will, schon gar nicht den Deutschen, die ihn so großzügig aufnahmen in ihrer Not. Dennoch bleiben die Sidos dabei: Auch wenn der eine oder andere böse guckt: Deutschland ist gut.

Aber Moslems möchten sie bleiben. Sie leben die Religion nicht streng, Roshan käme nicht auf die Idee, ein Kopftuch zu tragen, Rozan trinkt ausnahmsweise schon mal ein Bier. Manchmal gehen sie in die Moschee, auch, weil sie dort Rat und Hilfe bekommen. Ein bisschen irritiert hat sie aber, dass ein Mann schon zweimal an ihrer Tür klingelte, um sie zum Christentum zu bekehren. „Aber wir sind doch Moslems. War das richtig, dass ich ihn fortgeschickt habe?“, fragt Roshan sehr, sehr vorsichtig.

Am 11. Dezember feierten sie erst den Geburtstag Mohammeds. Mawlid an-Nabi heißt das Fest in der muslimischen Welt. Es hat Ähnlichkeiten mit unserem Weihnachten. Die Moscheen werden mit Lichtern geschmückt, die Familien stellen Süßigkeiten selbst her und verschenken sie in der Nachbarschaft. Roshan hat die Leckereien mit viel Honig und Nüssen auch für ihre kleine Familie hergestellt. Und eigentlich wollte sie die auch den deutschen Nachbarn bringen. Sie hat sich dann doch nicht getraut. So gut ist ihr Deutsch noch nicht. Wie sollte sie ihnen den Sinn erklären?

Roshan Sido verbindet die Zeit im Dezember, die wir die Weihnachtszeit nennen, mit der Flucht und mit ihren beiden Schwangerschaften. Kamal wurde am 1. Januar vor zwei Jahren in der Türkei geboren. Ihr Sohn ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen, er spricht noch nicht. Die Eltern machen sich Sorgen und hoffen sehr, dass er bald in eine Kita gehen kann. Er braucht den Umgang mit anderen Kindern. Reva wurde Ende Januar dieses Jahres geboren. Sie ist eine freundliche, immer lachende, dunkelhaarige Kleine, die gerade lernt, sich in ihrem Gitterbett hochzuziehen. Eine Dresdnerin, die Ruhe selbst.

Alles dreht sich bei den Sidos um die beiden. Sie wissen, dass sich ihren Kindern hier zwar die größten Chancen bieten, dass sie es jetzt aber erst einmal schwerer haben. Sie spüren die Fremdheit, verstehen sie aber nicht. Deshalb wollen sie ihnen auch so rasch wie möglich Normalität bieten. Normale Wohnverhältnisse, einen normalen Tagsablauf.

Im April konnten sie ihr Durchgangszimmer im Flüchtlingsheim verlassen und bezogen eine fertig eingerichtete Wohnung, die ihnen die Stadt Dresden großzügig zur Verfügung stellte. Im Sommer konnte Rozan endlich nach einem Jahr Aufenthalt in Dresden eine Sprachschule beginnen. Es ist jetzt fast so, als wenn er früh zur Arbeit geht. Im Herbst erhielt er die ersehnte dreijährige Aufenthaltserlaubnis. Und Ende November fanden sie nach monatelanger Suche eine eigene Wohnung. Eine frisch sanierte Plattenbauwohnung im Dresdner Westen. Nur mit dem Umzug hatte es noch nicht geklappt: Das Jobcenter überwies die Umzugsbeihilfe noch nicht. Aber alles nur eine Frage der Zeit, die Sidos kennen das von ihren unzähligen Behördengängen. Und sie haben ja laut Bescheid vom Sozialamt Zeit für den Umzug bis Ende Januar.

Alles ist gut, bis sie am 15. Dezember gegen 17 Uhr die Nachricht erreicht: Verlassen Sie ihre Wohnung innerhalb von 24 Stunden. Falls die neue Wohnung noch nicht bezugsfertig ist, sollen die Sidos wieder ins Heim. Es folgt eine Drohung mit der Polizei. Das ganze Programm. Es ist ein Schock. Eine Anfrage im Sozialamt bleibt unbeantwortet. Wollte ein Mitarbeiter die Wohnung schnell und effizient frei bekommen? Es ist die wahrscheinlichste Antwort. Jedenfalls werden die Sidos in der nächsten Nacht keinen Schlaf finden.

Am nächsten Morgen ist eine Betreuerin um acht Uhr im Sozialamt und erreicht eine Verlängerung der Frist bis zum 28. Dezember. Erleichterung. Dann Krisenberatung mit Freunden der Familie. Wie organisiert man einen kompletten Hausstand für eine vierköpfige Familie, die alles braucht, vom Teelöffel bis zur Waschmaschine? In nur zwölf Tagen, und da liegen auch noch die Feiertage drin? Zum Glück ist jetzt wenigstens das Geld vom Jobcenter da: 2 200 Euro. Für die Sidos ist kurz mal Weihnachten, sie strahlen. Sie merken erst etwas später, dass man damit nicht wahnsinnig weit kommt, wenn man eine Wohnung komplett einrichten muss.

Die Aufgaben sind rasch verteilt. Roshan findet auf Anhieb bei Ebay eine geeignete Küche in Dresden, die für 200 Euro abgegeben wird. Eine deutsche Freundin ruft den Verkäufer an – das ist sicherer, wer weiß, wie er zu Flüchtlingen steht. Die Sorge ist unbegründet. Als er hört, wie dringend das ist, entscheidet er sich spontan für die Sidos und sagt allen anderen Interessenten ab. Noch am gleichen Tag fährt Rozan hin. Die Küche passt perfekt, mit Herd und Kühlschrank. Ein Anfang.

Eine andere deutsche Freundin startet in ihrem Unternehmen, der Dresdner Telekom-Tochter MMS, einen Aufruf -- nur im engen Kollegenkreis. Einen halben Tag später prasseln die Angebote herein. Tische, Schränke, Betten, Lampen, Teppiche, Besteck, Gläser, Geschirr, Töpfe, Spielzeug, Kinderkleidung. Alle schicken Fotos über WhatsApp und die Sidos müssen nur Ja oder Nein sagen. Meistens sagen sie Ja. Sie senden Smileys mit gesenkten Augen.

Am Sonnabend vor dem 4. Advent geht es zum Einkauf in ein sehr preiswertes Möbelhaus nach Heidenau. Die Sidos erschrecken kurz: Zu Real? Nein, nein, alles gut. Sie brauchen vor allem Betten. Ein Verkäufer empfiehlt ein Doppelbett für 288 Euro. Das Schnäppchen des Tages. Dazu Kissen für neun Euro und Decken für 14, Bettwäsche für fünf Euro. Dazu Gardinen und ein Teppichrest fürs Wohnzimmer. Der berühmte Straßenverkehr-Teppich, den die Kleinen so lieben, fürs Kinderzimmer. Kamal ist begeistert und will den gar nicht wieder loslassen. Alles zusammen für 589 Euro.Viel Ware für wenig Geld.

Am Sonntag werden die Gardinen genäht. Am Montag baut Rozan Sido mit einem Freund die Küche ab und in der neuen Wohnung auf. Am Dienstag und Mittwoch werden die alten Möbel geschrubbt, Lampen und Gardinen angebracht. Am Donnerstag kommen die bestellten Möbel – und Freunde mieten einen Transporter und fahren einen Möbelspender nach dem anderen in Dresden und dem Umland an. Nachmittags wird alles in die neue Wohnung geschafft. Die Sidos können es kaum fassen: eine nahezu komplette Einrichtung in nur einer Woche.

Jetzt sitzen die Sidos schon in ihrer neuen Wohnung. Sie werden jetzt noch ein paar fehlende Dinge organisieren, hier eine Gardine nähen und da noch einen alten Schrank aufpolieren. Aber dann wollen sie erst mal zur Ruhe kommen. Sie werden über dieses ereignisreiche Jahr und ihre Pläne für das nächste sprechen. Roshan war am Dienstag zum ersten Mal im Jobcenter eingeladen, um über ihre berufliche Zukunft zu beraten. Sie soll jetzt erst einmal einen Integrationskurs anmelden, um die deutsche Sprache systematisch zu lernen. Dazu braucht sie aber Kitaplätze für ihre Kinder. Nach dem Sprachkurs soll sie an Tests teilnehmen, um herauszufinden, welcher Beruf für sie der richtige ist. In Praktika darf sie dann ihre Neigungen testen. „Es ist großartig, wie sich die Deutschen um uns kümmern“, mein Roshan nach dem Termin. „In Syrien käme niemand auf eine solche Idee.“ Ihren Traum, mal als Anwältin zu arbeiten, hat sie allerdings ausgeträumt. Sie weiß inzwischen, dass der Weg ohne richtigen Schulabschluss viel zu lang wäre. Das sollen aber ihre Kinder mal schaffen können. Dafür will sie alles tun. Das sagt mit heiligem Ernst eine 19-Jährige.

Ihr Mann ist für nächste Woche ins Jobcenter bestellt. Er wird seinen Sprachkurs im August beenden und würde dann gern wieder als Elektriker arbeiten. Wahrscheinlich muss er mit seinen 29 Jahren noch eine Ausbildung machen. Aber dann will er so schnell wie möglich eigenes Geld verdienen. Es gefällt ihm gar nicht, so lange von Hilfen abhängig zu sein.

Über Weihnachten wollen sie auch eine kleine Feier planen. Kamal hat am 1. Januar Geburtstag. Oma und Opa, die nach der Flucht in Hoyerswerda leben, wollen kommen. Drei Generationen syrischer Kurden werden in der neuen Wohnung in Dresden zum ersten Mal Kindergeburtstag feiern.

Und nächstes Jahr, sagt Rozan noch, wollen sie unbedingt einen Weihnachtsbaum aufstellen. Den Weihnachtsstern haben sie ja schon.

