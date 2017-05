Der ewige Kläger Manfred Denkinger war nach der Wende Amtsleiter in Radebeul. Gegen seine Entlassung prozessiert er seit 22 Jahren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Für Radebeul – hier das Rathaus mit dem Verwaltungssitz – ist der Rechtsstreit mit Ex-Amtsleiter Manfred Denkinger der längste in der Geschichte der Stadt seit 1990. © Arvid Müller Für Radebeul – hier das Rathaus mit dem Verwaltungssitz – ist der Rechtsstreit mit Ex-Amtsleiter Manfred Denkinger der längste in der Geschichte der Stadt seit 1990.

Ex-Amtsleiter Manfred Denkinge fordert eine sechsstellige Gehaltsnachzahlung, Verzugszinsen und eine Regulierung seines Schadens bei der Altersversorgung.

Das Radebeuler Rathaus hat er schon lange nicht mehr von innen gesehen. Dafür die Gerichtsflure und Sitzungssäle mehrerer Instanzen. Manfred Denkinger ist ein stattlicher Herr gesetzten Alters. „Heute geht es um alles“, sagt er vor wenigen Tagen, als er auf dem Gang des Dresdner Landgerichts auf die Verhandlung wartet. Sein Puls ist ihm anzusehen. Hustenanfälle schütteln ihn.

Von Dezember 1993 bis Dezember 1995 war der Jurist aus Rheinland-Pfalz zwei Jahre lang als Rechtsamtsleiter der Stadt Radebeul angestellt. Seine Kündigung unter dem damaligen OB Volkmar Kunze (FDP) erkennt er bis heute nicht an. „Unter anderem, weil der OB den Stadtrat keinen Beschluss dazu fassen ließ“, argumentiert Manfred Denkinger. Für die gesamte Zeit fordert er sein Gehalt nach.

Konkret geht es um die Nachzahlung von 97 Monatsgehältern à 4 100 Euro bis zu seiner Rente im April 2005, um die Verzugszinsen und um den Schaden bei der Altersversorgung. Nach seiner Rechnung bringt ihn die Stadt jeden Monat um 800 Euro Rente. Der Prozess, so scheint es, ist der Prozess seines Lebens. Die Kündigung damals fiel in die Zeit der Anwaltsschwemme, sagt er. Wie vor dem Amtsleiter-Posten wieder als Verteidiger zu arbeiten, sei ihm nicht möglich gewesen. Von 1996 bis zur Rente habe er von Arbeitslosengeld II gelebt, mit fünf Kindern. Dass er seiner Frau bis zu ihrem Tod nicht etwas mehr bieten konnte, macht ihn traurig. Würde er endlich Recht bekommen, wäre er auf einem Schlag reich. „Ja, drei Minuten vor dem Ableben“, meint er nüchtern.

Der Rechtsstreit währt seit 22 Jahren. Es ist der längste in der Geschichte Radebeuls seit 1990, erklärt Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos), der das Verfahren mit seiner Amtsübernahme im Jahr 2001 geerbt hat. „Wir werden beklagt“, sagt er. „Deshalb haben wir keine Chance, den Streit zu beenden.“ Dieser füllt längst über 6 000 Seiten Prozessakten, hat elf Berufsrichter beschäftigt und den Kläger selbst um rund 20 000 Euro gebracht – Kosten für Fremdanwälte. Weil Manfred Denkinger inzwischen niemanden mehr bezahlen kann, vertritt sich der 77-Jährige selbst.

Für den Gerichtstermin ist er allein aus Rheinland-Pfalz angereist, wo er seit zehn Jahren wieder wohnt. Einige sächsische Freunde sind ins Dresdner Landgericht gekommen, um ihm den Rücken zu stärken. Die Richter sähen ihn als „Enfant terrible“, sagt der Ex-Amtsleiter. Ihnen sei er mit seinem Fachwissen unbequem, was sie ihn spüren ließen. Aus dieser Überzeugung Denkingers resultieren auch mehrere Befangenheitsanträge gegen Richter. Im Sitzungssaal lässt er sogleich keine Gelegenheit aus, dem Richter und der Anwältin der Stadt rechtliche Wissenslücken und Fehler zu unterstellen. Permanent fällt der Schnellredner ihnen ins Wort. Mehrfach wird er vom Richter ermahnt.

Manfred Denkinger schlägt einen Vergleich vor. 800 000 Euro schweben ihm vor, fürs Erste. Das habe er Herrn Wendsche geschrieben. Die Anwältin der Stadt reagiert überrascht: „Ich habe keinerlei Befugnis, Ihnen etwas anzubieten.“ Selbst das ursprüngliche Angebot von 230 000 Euro werde man nicht aufrechterhalten, schickt sie voraus. Diese Summe hatte die Kommune mit Billigung des Stadtrates im arbeitsgerichtlichen Verfahren vor etwa zehn Jahren unterbreitet. Der Ex-Amtsleiter hatte sie abgelehnt. „Damit ist noch nicht einmal mein Rentenschaden ausgeglichen“, kommentiert er jetzt.

OB Wendsche erklärt auf SZ-Nachfrage, es gäbe keinen Grund, weder die damalige Summe aufrechtzuerhalten noch auf eine neue einzugehen. „Das wäre ein Untreue-Tatbestand“, sagt er. „Es handelt sich ja um Steuergelder.“ So, wie Manfred Denkinger die Sachlage schildert, wurde seine Kündigung arbeitsgerichtlich für unwirksam erklärt. Daraus leitet er unter anderem einen Anspruch auf Nachzahlung seines Gehaltes und auf Schadenersatz ab.

Die Urteile, die der SZ vorliegen, zeichnen jedoch ein anderes Bild. So erging im September 2014 am Arbeitsgericht Dresden ein Versäumnisurteil, in dem die Klage von Manfred Denkinger abgewiesen wurde. Als er dagegen klagte, wurde das bestehende Urteil im April 2015 bestätigt. Die Berufung des Rheinland-Pfälzers wurde im Juli 2016 per Beschluss vom Sächsischen Landesarbeitsgericht verworfen. Damit ging er wiederholt als Verlierer hervor.

Wie Bert Wendsche erläutert, ist das Urteil aber bisher nicht rechtskräftig geworden. Die Stadt Radebeul gehe davon aus, dass dies nun mit der Entscheidung des Landgerichts Dresden geschehe.

Diese legt der Richter auf den 13. Juni. Den Termin im Gerichtssaal bekannt gegeben, kündigt der Ex-Amtsleiter bereits seinen nächsten Schritt an: eine Befriedigungsverfügung, um fortan und rückwirkend monatlich 800 Euro mehr Rente zu bekommen. Der Richter schaut kurz ratlos. Manfred Denkinger packt mit hochrotem Kopf zusammen. Selbst für den Fall, dass die Gerichte die Sache hinauszögern könnten, bis er das Zeitliche segnet, hat er vorgesorgt. Schon jetzt, so erzählt er, hat er verfügt, dass seine Kinder nach seinem Tode weiter prozessieren sollen.

zur Startseite