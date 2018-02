Der Bus kommt aus dem Dickicht Ein Rentner blieb in Rosenhain immer wieder an der Haltestelle zurück, weil die Fahrer ihn nicht sahen. Abhilfe schafft die Motorsäge.

Wenn Siegfried Neitsch in Rosenhain auf den Bus wartet, kann er ihn aus der Wartehalle nicht kommen sehen. Der Blick ist total zugewuchert. Draußen dicht neben der stark befahrenen B 6 auf den Bus zu warten, ist aber gefährlich. Jahrelang weigerte sich ein Wirt, die Blicksperre zu beseitigen. Jetzt schafft der Ortsvorsteher Tatsachen. © Markus van Appeldorn

Rosenhain. Es gibt Tage, da muss Siegfried Neitsch aus Wendisch-Cunnersdorf den Weg zur Bushaltestelle an der B6 in Rosenhain gleich zweimal gehen, weil ihm der Bus an der Nase vorbeifuhr – obwohl der Rentner an der Haltestelle auf ihn wartete. „Weil ich kein Auto habe, muss ich zwei- bis dreimal die Woche den Bus der Linie 130 nach Löbau nehmen“, sagt Siegfried Neitsch, „zum Einkaufen oder für einen Arztbesuch.“ Früher nahm er noch oft ein Moped für den Weg oder sein Fahrrad. Aber dieser Gefahr auf der viel befahrenen Bundesstraße will er sich heute nicht mehr aussetzen.

Dass Siegfried Neitsch immer mal wieder den Bus nur noch von hinten sieht, liegt nicht daran, dass er senil oder tollpatschig wäre. Er beklagt sich auch nicht darüber, dass ein Busfahrer ihn ignorieren und einfach vorbeifahren würde. Nein. Der Grund ist: Siegfried Neitsch kann den nahenden Bus nicht sehen, wenn er im Warthäuschen an der B6 steht. Und der Busfahrer kann auch nicht sehen, ob da jemand wartet. Wenn also nicht zufällig ein Fahrgast in Rosenhain aussteigen will, fährt der Bus einfach vorüber.

Schuld ist eine unglückliche Gegebenheit an der Haltestelle Rosenhain. Die großräumige Wartehalle ist eigentlich eine kluge Konstruktion. „Die ist so groß, weil zu DDR-Zeiten hier immer viele Menschen morgens in den Bus gestiegen sind“, sagt Siegfried Neitsch. Heute nutzt hier kaum noch jemand den Bus. Große Glasflächen lassen viel Licht eindringen. Und in Blickrichtung Görlitz ist ein Bullauge in die Wand eingelassen. Dadurch kann man sehen, wenn der Bus naht. Theoretisch!

Praktisch ist der Blick entlang der B 6 zugewuchert. Wildes Gehölz ist davor gewachsen und der Stamm einer Birke erschwert zusätzlich die Sicht. Jetzt im Winter lässt sich bei Tageslicht noch mit viel Mühe ein herannahender Bus erkennen. Doch sobald das erste Laub wächst, ist der Blick komplett verwachsen. Nun könnte man ja einfach draußen auf den Bus warten. „Bei Regen, Schnee und Frost steht man natürlich nicht gerne an der Straße“, sagt Friedrich Neitsch. Und wozu wäre dann auch die tadellose Buswartehalle gut? Außerdem fühlt sich der Rentner unwohl, wenn er draußen so dicht an der Straße stehen muss. Braust ein Schwerlaster vorbei, wirft einen der Fahrtwind fast um. Viele Autos fahren zudem auch viel zu schnell durch Rosenhain.

Natürlich schaut der Rentner auch immer wieder auf dem Fahrplan, der in der Wartehalle aushängt – er kennt ihn aber ohnehin auswendig und war noch nie zu spät an der Haltestelle. Aber gerade im vorigen Jahr sei die Ankunftszeit der Busse wegen der Baustellen-Umleitungen auf der B6 oft völlig ungewiss gewesen. Da sei es dann doch schwer zumutbar, so lange draußen an der viel befahrenen Straße zu stehen.

Rosenhains Ortsvorsteher Friedhelm Gerlich kennt das Problem – und das seit vielen Jahren. Doch bei der Lösung waren ihm bisher die Hände gebunden. Schon vor längerer Zeit habe er die Sicht aus der Wartehalle freischlagen lassen wollen, aber: „Die Büsche und die Birke stehen auf Privatgrund“, sagt er der SZ auf Anfrage. Auf dem Grundstück steht das seit November 2017 geschlossene Restaurant „Zur lustigen Pfanne“. „Für mich war immer der damalige Pächter der Ansprechpartner, aber er war ein bisschen unzugänglich“, sagt Friedhelm Gerlich, „der hat es immer rigoros abgelehnt, die Büsche zu stutzen.“ Solange die Büsche nicht in die Bundesstraße hineinragen und eine Gefahr für den Verkehr darstellen, gebe es auch keine behördliche Handhabe. Von der Straße aber sind die Büsche ausreichend weit entfernt.

Nun aber hat sich Friedhelm Gerlich an den Eigentümer des Grundstückes gewandt, einen Unternehmer aus Berthelsdorf. „Der hat mir sofort grünes Licht gegeben und gesagt: Schneiden Sie das ruhig alles frei“, erzählt Gerlich erleichtert. Der Auftrag, die Büsche zu schneiden und auch die wildgewachsene Birke zu entfernen, sei dem Bauhof Löbau bereits erteilt.

zur Startseite