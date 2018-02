Der Bürger-Meister Jens Haustein mag uralte Weisheiten und hält sich oft daran. Mit Bürokratie steht der Bürgermeister eher auf Kriegsfuß. Zur Freude von Investoren und Einwohnern.

Jens Haustein ist Chef der Gemeindeverwaltung Drebach, zu der auch die Burg Scharfenstein gehört. Der 50-Jährige will ein Bürgermeister zum Anfassen sein.

Jens Haustein (l.) besucht den Rentner Rolf Lange imDrebacher Ortsteil Spinnerei zu dessen 80. Geburtstag. Die runden hohen Zahlen sind Bürgermeisterpflicht.

Jens Haustein wollte immer ein Bürgermeister zum Anfassen sein. Also macht sich der 50-Jährige an diesem Montagvormittag mal wieder auf den Weg zu seinen Bürgern. Im Vorbeigehen ruft er der Sekretärin noch zu, dass später zwei Unternehmer vorbeikommen. Sie wollen über eine Betriebserweiterung reden. Neue Arbeitsplätze könnten entstehen. Eine gute Nachricht für die Erzgebirgsgemeinde Drebach. Der Ort zwischen Chemnitz und Annaberg-Buchholz ist überregional sonst eher für die blühenden Krokuswiesen im Frühjahr bekannt. Aber noch ist Winter.

Ein eisiger Wind pfeift im Ortsteil Scharfenstein um das Gemeindegebäude. Haustein knöpft das schwarze Sakko mit den grauen Ellenbogenschonern zu, schnürt den Schal noch etwas enger und steigt ins Auto. Der Passat ist schon etwas in die Jahre gekommen. Es geht durch den Wald, vorbei an Feldern und einem Steinbruch. Das Ziel: Der Ortsteil Spinnerei, benannt nach einer alten Baumwollspinnerei, die früher die größte in der Region war und heute noch um die 150 Menschen beschäftigt. Eine der wenigen DDR-Firmen, die die Wende überstanden hat.

Auf dem Armaturenbrett rutschen zwei hübsch verpackte Kartons hin und her. Blumenkinder heißen die kleinen Figuren darin, ein Mädchen und ein Junge, regionale Holzkunst. Es sind die Geschenke für zwei Senioren, die gerade 80 geworden sind. Die runden hohen Zahlen sind Bürgermeisterpflicht, dazwischen übernehmen die Ortsvorsteher. Es sind Hausteins erste Außentermine nach dem Urlaub. Den Morgen hat er damit verbracht, E-Mails zu beantworten. Etwa Beschwerden um den Verschnitt von Hecken und Bäumen an Feldwegen. Die Landwirte wollen mehr Platz links und rechts für ihre großen Traktoren, mancher Anwohner will lieber das Grün erhalten.

„Jedem recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann.“ Das ist so ein Haustein-Satz. Er hat einige auf Lager. Ein anderer lautet: „Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.“ Das hat nichts damit zu tun, dass Haustein Christ ist, wie gut die Hälfte seiner Bürger. Eher mit Pragmatismus. Seit 2001 ist er Bürgermeister. Erst für Drebach allein, zwischendurch für zwei Jahre ehrenamtlich und seit der Fusion mit den Nachbarorten 2010 wieder im Hauptamt. Parteilos, aber mit CDU-Mandat. Bei der letzten Wahl war er der einzige Kandidat.

Ein zweistöckiges Mehrfamilienhaus, einst von der Spinnerei für die Arbeiter gebaut. Davor Garagen und gepflegte Wiesen. Die kleine alte Dame mit den kurzen weißen Haaren öffnet, bittet den Bürgermeistern auf die Eckbank im holzgetäfelten Esszimmer. Die Familienfeier war schon am Wochenende. Die Jubilarin hat Sekt aufgehoben, aber der schlanke Ex-Profifußballer will lieber ein Wasser. „Mein Mann ist ja nicht mehr“, sagt die Rentnerin und seufzt leise. Haustein guckt sie an, nickt langsam. „Ja, beim letzten Mal waren sie noch zu zweit, das war die Diamanthochzeit.“ Jetzt lächelt die Seniorin. „Ich lebe seit 63 Jahren hier und davon waren wir 62 zusammen.“

Die Frau erzählt, wie sie wegen der Arbeit von Mecklenburg ins Erzgebirge kam und wegen der Liebe blieb, wie sich alles verändert hat mit der Wende. „38 Jahre habe ich im Drei-Schicht-System in der Spinnerei gearbeitet und dann ham se uns 1992 einfach rausgeschmissen.“ Dann Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, ein Verkäufer-Job. Wie bei vielen in dieser Region, die fast die gesamte Industrie verlor.

Haustein hört zu, wirft hier und da eine Frage ein. Wie es jetzt so im Alltag funktioniert. Vor vier Wochen habe sie das Auto verkauft, das immer der Gatte fuhr. Die Kinder nähmen sie mit zum Einkaufen zum Edeka-Markt ins sechs Kilometer entfernte Drebach. „Hier gibt es ja nichts mehr.“ Der Bürgermeister nickt. Kaum Geldautomaten, ein ausgedünntes Nahverkehrsnetz, wenig Geschäfte.

Die demografischen Probleme der Zukunft sind hier im Erzgebirge schon ein bisschen zu erkennen. Seit 2010 hat Drebach neun Prozent der Einwohner verloren. Und das, obwohl die Arbeitslosenquote im Erzgebirgskreis im Dezember nur bei 4,8 Prozent lag.

Um die 5 300 Menschen leben hier, davon etwa 200 Ausländer. Die Gemeinde mit ihren acht Ortsteilen versucht, sich gegen diese Entwicklung zu stemmen. Mit einem aktiven Gemeindeleben, sagt Haustein. Es gehe ja schließlich um Lebensqualität in den malerisch zwischen grünen Hügeln gelegenen Ortsteilen. Auch wirtschaftlich steht Drebach gut da. Rund eine Million Euro Gewerbesteuer kamen 2017 zusammen, nicht schlecht für eine Gemeinde weit weg von der Autobahn. Ein Zehntel der Bürger engagiere sich ehrenamtlich in 51 Vereinen. Eine Bürgergenossenschaft hat zwei neue Dorfläden für den täglichen Bedarf eröffnet. Dazu Geschichte und Kultur. Der Erzgebirgs-Volksheld Karl Stülpner wurde hier geboren. Im örtlichen Zeiss-Planetarium seien schon 130 Kleinplaneten entdeckt worden, erzählt der Bürgermeister. Einer wurde sogar nach Drebach benannt.

Eine lokale Energiegenossenschaft hat ein Ökostromnetz geschaffen, mit Solaranlagen im Freibad, auf einer Kita und dem Planetarium. Auch an der Fassade der Gemeindeverwaltung prangen die glänzenden Module. Wer Mitglied wird, muss pro Anteil 250 Euro aufbringen und darf der Genossenschaft dafür einen Kredit in dreifacher Höhe geben. Für 2,5 Prozent Zinsen pro Jahr. Keine schlechte Rendite in diesen Zeiten, findet der Bürgermeister.

Für die frisch gebackene 80-Jährige ist das alles ein eher schwacher Trost. „Die Politiker denken doch nur an sich, diese Pappnasen“, sagt die Seniorin mit einem Anflug von Sarkasmus und dann wieder ernst: „Aber ich möchte das gar nicht machen.“ Der Bürgermeister wiegt den Kopf hin und her. Er muss etwas sagen. Er weiß, sie meint nicht die Kommunalpolitik. „Genau das ist es“, sagt er. “Wer es macht, wird an den Pranger gestellt.“ Auch gegenüber Politikern werde zu wenig differenziert, egal, ob sie fleißig sind oder nicht. „Na, da ham Se auch recht“, sagt die Frau. „Beklagen brauche ich mich ja wirklich nicht.“ Die Wohnung ist ihr Eigentum, die Nebenkosten gering.

Haustein kennt sie, die tatsächlichen und gefühlten Sorgen mancher Bürger, die Unzufriedenheit im Osten, die Skepsis gegenüber Ausländern. „Die Zahl der Meckerer wird immer größer, dabei ist doch in den letzten 30 Jahren unheimlich viel passiert“, sagt Haustein nachdenklich. „In diesem Fall sollte man schon zurückschauen und auch stolz sein auf das Geschaffene.“ Vielen fällt das offenbar schwer. Und einfache Antworten gibt es kostenlos. Bei der Bundestagswahl kam die AfD in Drebach auf 28 Prozent, fast Sachsenschnitt, aber deutlich niedriger als so manche andere Gemeinde im Erzgebirge. „Man darf nicht vergessen, dass 70 Prozent etwas anderes gewählt haben“, sagt er. „Aber die Politik orientiert sich an der Minderheit.“

Haustein ist keiner, der ein Blatt vor den Mund nehmen würde. Er diskutiert, argumentiert, wägt ab. Vielleicht ist es seine zugewandte Art, die selbst den wütendsten Bürger am Ende für ein Gespräch gewinnen kann. Manchmal reicht aber auch das nicht. Wenn es um Flüchtlinge geht. Da sei viel Hörensagen dabei, vor allem zur gefühlten Kriminalität von Migranten.

„Wenn man dann fragt ‚Habt ihr’s denn selber erlebt?‘ – ‚Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber der und der hat’s erzählt.‘“ Für Haustein eine große Grauzone. „Man darf nichts kleinreden, aber auch aus einer Mücke keinen Elefanten machen.“ Ängste entstehen, sobald der Mensch viele Fragen habe. „Und die können wir auch bis heute nicht konkret beantworten, einige zumindest.“

Ein paar Hundert Meter weiter öffnet der Sohn von Rolf Lange die Tür. „Mein Vater erwartet Sie“, begrüßt er den Bürgermeister. „Sie wissen ja, wohin.“ Durch den Flur geht es vorbei an einer Vitrine mit Halbedelsteinen und Mineralien. Es ist die Sammlung des Geburtstagskinds. Rolf Lange, graues Hemd, schlohweißes Haar, dünne Goldrandbrille, sitzt kerzengerade am festlich gedeckten Tisch. Sonntagsporzellan und Kuchen für den Bürgermeister.

„Dass der vorbei kommt, finde ich toll“, sagt Rolf Lange. „Das ist gut für den Austausch, und um ihm ein paar Ideen mitzugeben.“ Vor allem dann, wenn auch noch die gesamte Verwandtschaft mit am Tisch sitzt. Das könne durchaus auch mal heikel sein, antwortet Haustein diplomatisch.

Auf dem Weg zurück zum Auto spricht ein älterer Herr Haustein von der Seite an. „Da vorn geht eine Laterne nicht mehr“, sagt der Mann und deutet zur Hauptstraße. „Das geb ich durch“, antwortet Haustein. „Egal ob man dienstlich oder privat unterwegs ist, die Leute sprechen einen an.“

Ein kurzer Stopp beim Imbiss neben dem Scharfensteiner Bahnhof. Der Betreiber gibt Haustein die Hand, fragt: „Wie geht es Dir?“ Haustein plaudert ein bisschen und verzieht sich mit einen Teller Spirelli an einen Stehtisch. Ein Unternehmer ruft von weitem: „Mensch Jens, na lass es dir schmecken.“ Auch er will das Essen aus der rustikalen Gulaschkanone, macht aber erst ein paar Witze, guckt dann auf Hausteins Smartphone und sagt: „Ich hab ein altes Nokia, aber damit dirigiere ich drei Firmen.“ Er ist nicht der Einzige. Früher gab es hier vor allem den großen DDR-Kühlschrankhersteller DKK. Inzwischen sind es viele kleinere Firmen, die Arbeit bieten. Etwa ein Gartengerätehersteller, der weltweit verkauft oder eine neue Firma, die Sportmützen von Hand produziert. Haustein ist stolz auf seine Heimat. Er spricht eher vom Erzgebirge als von Sachsen, wenn er die größeren Zusammenhänge in den Blick nimmt.

Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Nicht nur, weil er in jungen Jahren für den Chemnitzer FC und den Fußballclub Erzgebirge Aue gespielt hat. Manchmal, wenn er bei seinem Verein „Krokusblüte Drebach“ ist, sprechen sie ihn noch darauf an. Sein Ex-Club Aue war vor drei Jahren mal zum Testspiel da. Die Drebacher unterlagen 0:16. Aber geehrt fühlten sie sich trotzdem.

Vor Hausteins Tür warten Gunter Neef und Volker Schreiter. Ihnen gehört die Firma Brandes Technik. Sie stellt Formen aus Acrylglas und Kunststoffen her, hat an der Sprungschanze für Olympia in Pyeongchang mitgearbeitet. Der Betrieb platzt aus allen Nähten. Ein Neubau muss her. Mit dem Bürgermeister wollen sie die Baupläne durchgehen. Haustein unterschreibt die Genehmigung, die die Männer von allen Nachbarn einholen müssen. Zack, Zack, Stempel drauf, erledigt. Die Unternehmer schätzen die unkomplizierte Art von Haustein. „In manchen Gemeinden dauert so etwas viel länger, hier haben wir kurze Wege“, sagt Volker Schreiter. „Deshalb wollen wir auch hier weiter investieren.“

Die Bürokratie ist auch des Bürgermeisters größter Feind. „In der Nachwendezeit ging manches schneller, weil Entscheidungen getroffen werden mussten“, sagt Haustein. „Heute denke ich manchmal, dass die Verhinderer die Oberhand gewinnen.“ Er deutet auf ein Plakat hinter dem Konferenztisch. Darauf steht: „Die längste Entfernung zwischen zwei Punkten ist die Bürokratie.“ Einer seiner Lieblingssprüche.

Auch wenn er vieles sieht, was noch nicht so ganz in Ordnung ist, so kann der Bürgermeister doch nichts damit anfangen, in Schablonen zu denken. Ausländer oder Inländer, Ossi oder Wessi. Er hat nach der Wende mal drei Jahre in Nordrhein-Westfalen gelebt, gearbeitet und Fußball gespielt. Er erinnert sich vor allem an freundliche Neugier und Gelassenheit. „Manchmal musste man aber schon erklären, dass es in der DDR auch elektrischen Strom gab“, sagt er und lacht. Was er mitgenommen hat? „Neid und Missgunst waren im Westen weniger ausgeprägt, als ich es heute hier manchmal wahrnehme.“

Der Job als Bürgermeister ist auch in einer kleinen Erzgebirgskommune kräftezehrend. Einen Herzinfarkt hat der so sportliche Vater von zwei Kindern schon hinter sich. Beirren lasse er sich davon aber nicht. Wöllte man Haustein beschreiben, dann vielleicht so: Machen statt Meckern, Zuhören statt Schreien, Handeln statt Abwarten, Fakten statt Fakenews. Das alles gepaart mit freundlichen, manchmal skeptischen, aber eher leisen Tönen. Nahbar sein, ein Bürgermeister zum Anfassen eben.

