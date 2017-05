Der blutige Bahnübergang Seit in Ulberndorf Schienen auf der B 170 verlegt wurden, stürzen oft Radfahrer. Nun gibt’s Konsequenzen.

Immer wieder fädeln Fahrradfahrer in die Bahnschienen ein, die in Ulberndorf die Bundesstraße B 170 in spitzem Winkel queren. © Egbert Kamprath

Die Blutspuren waren noch lange nach dem Unfall zu sehen. Am Sonnabend vor einer Woche ist am Bahnübergang in Ulberndorf wieder ein Fahrradfahrer in den Schienen hängengeblieben, gestürzt und hat sich schwer verletzt. Und das ist kein Einzelfall. Seitdem im vergangenen August die Schienen der Weißeritztalbahn neu über die Straße verlegt wurden, sind hier mindestens zehn Unfälle passiert, wie Carsten Börner berichtet. Er ist Leiter der Ulberndorfer Feuerwehr und wohnt an der Niedermühle in der Nähe des Übergangs. Er weiß allein von sechs Verletzten. Besonders schwer sei im vergangenen Jahr ein Mann gestürzt, dem wohl sein Fahrradhelm das Leben gerettet hat, sagt Börner.

Im Winter war Ruhe – weil keine Radfahrsaison war. Als Anfang April schönes Wetter war, sind schon wieder zwei Unfälle passiert, wie Börner beobachtete. Den blutigen Unfall vor einer Woche hat er selbst nicht gesehen.

Dass hier ein Problem besteht, bestätigt die Polizei. Nun werden Fahrradunfälle ohne fremde Beteiligung selten bei den Ordnungshütern angezeigt. Aber allein drei Fälle mit jeweils schwer verletzten Radlern sind seit vergangenem August der Polizei bekannt geworden. Als Schwerpunkt wird eine Stelle erst ab fünf Unfällen im Jahr eingestuft. Aber den Bahnübergang hat die Polizei trotzdem ins Auge gefasst. Sie hat Anfang April in einem Fall sogar die Unfallforschung der Technischen Uni Dresden eingeschaltet, wie Börner beobachtet hat.

Er hat den blutigen Bahnübergang auch in der Bürgerfragestunde des Stadtrats angesprochen und eine Lösung gefordert. „Wenn es nicht anders geht, muss hier die Bundesstraße für Radler gesperrt werden“, forderte er. „Entweder muss eine technische Lösung geschaffen oder mit Hinweisschildern das Problem gelöst werden.“

Auf technische Lösungen machen aber Mirko Froß, der Betriebsleiter der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft, und Isabel Siebert, die Pressesprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr, das für die Bundesstraße verantwortlich ist, wenig Hoffnung. Beide argumentieren, dass der Bahnübergang, so wie er jetzt gebaut wurde, 2008 zusammen mit der B 170 geplant worden ist. „Es ging nicht anders zu lösen“, sagt Froß. Der Übergang musste verlegt werden, weil die Brücke über die Weißeritz wegen des Hochwasserschutzes größer gebaut wurde. Um wieder Anschluss an die vorhandene Bahntrasse zu bekommen, hätte der Bahnübergang nur so gebaut werden können, wie er jetzt besteht. Das ist im Planfeststellungsverfahren entschieden worden. Schon damals sei der Bahnübergang ausdrücklich nicht für Fußgänger- und Radverkehr ausgelegt worden.

Froß sieht in erster Linie die Stadt Dippoldiswalde in der Pflicht. Die müsse mit einer besseren Beschilderung das Problem lösen. Außerdem müssten die Radfahrer selbst vorsichtig sein. Durch Warnbaken und Andreaskreuz sei eindeutig erkennbar, dass ein Bahnübergang kommt. Das heißt für Radfahrer immer: Vorsicht!

Aber so einfach lässt die Stadt Dippoldiswalde das Landesamt und die Dampfeisenbahngesellschaft nicht aus der Pflicht. Am Freitag haben sich Vertreter der Stadt sowie Ulberndorfs Ortsvorsteher, Sten Scannewin (Freie Wähler), die Situation noch einmal angesehen. Als Sofortmaßnahme wird die Stadt Dippoldiswalde eine Hinweistafel aufstellen, die Radfahrer auf die Gefahrenstelle aufmerksam macht, informierte Ordnungsamtsleiter Marcel Hänchen. Gleichzeitig wird die Stadt das Landesamt für Straßenbau sowie die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft auffordern, die Bahngleise zuzugießen. Beide Stellen müssen eine bauliche Lösung finden, um die Gefahrenstelle zu beseitigen.

Schilder könnten auch besser auf eine alternative Lösung hinweisen. Durch Ulberndorf führt der Radweg von Dippoldiswalde nach Kipsdorf. Er verläuft parallel zur B 170 über die alte Straße und den Schulweg. Die Hinweise auf diese Nebenstraßen sind sehr zurückhaltend. Sie könnten deutlicher gestaltet werden.

