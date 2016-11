Demokratiepreis für Flüchtlingshilfe Königshain-Wiederau

In der Kapelle des Dresdner Residenzschlosses ist am Dienstag zum zehnten Mal der Sächsische Förderpreis für Demokratie verliehen worden. Den mit 5 000 Euro dotierten Hauptpreis bekam die Flüchtlingshilfe Königshain-Wiederau im Landkreis Mittelsachsen, teilte die Amadeu Antonio Stiftung mit.

Mit der Auszeichnung würdigte die Jury stellvertretend für viele sächsische Initiativen das Engagement für eine aktive und langfristige Willkommenskultur: „Das Beispiel Königshain-Wiederau, in dem ein Ort Flüchtlinge nicht nur aufgenommen, sondern neue Bürgerinnen und Bürger aktiv in alle Lebensbereiche mit integriert hat, zeigt in besonderer Weise, dass bürgerliches Engagement und Mitmenschlichkeit zwei Seiten derselben Medaille sind.“

Der undotierte Kommunenpreis ging an das Theater der Jungen Welt. Die Einrichtung der Stadt Leipzig engagiert sich seit vielen Jahren für sozial Benachteiligte. Vier weitere Initiativen wurden zudem mit einem Anerkennungspreis in Höhe von je 1 000 Euro gewürdigt. (SZ mit dpa)

