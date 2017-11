Demo für Erhalt von Siemens-Werk 2 000 Menschen sind am Donnerstag in Görlitz gegen den drohenden Verlust zahlreicher Arbeitsplätze auf die Straße gegangen. Laut Pressemitteilungen ist die Schließung des dortigen Siemens-Werks möglich.

Görlitz. Der Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser will den Elektrokonzern mit einem massiven Sparprogramm und weiteren Umbauschritten für die Zeit nach 2020 rüsten. Trotz Milliardengewinnen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016/17 kündigte Kaeser am Donnerstag in München Kapazitätsanpassungen und „schmerzhafte Einschnitte“ an, vor allem in der Kraftwerkssparte Power und Gas. „Wenn dieses Geschäft eine Zukunft haben soll, dann müssen wir reagieren“, sagte Kaeser.

Siemens will offenbar in der Kraftwerkssparte sowie im Geschäftsfeld Prozessindustrie und Antriebe Tausende Stellen streichen. Spekuliert wird über rund 4 000 gefährdete Arbeitsplätze. Die Konzernspitze will die Arbeitnehmervertreter am 16. November im Wirtschaftsausschuss über das Sparprogramm informieren.

Hintergrund der Siemens-Pläne sind gesunkene Nachfrage nach großen Turbinen, Preisdruck und Überkapazitäten auf dem Weltmarkt. Seit der Finanzkrise vor rund einem Jahrzehnt hantieren Einkäufer vorsichtiger, was sich in den Auftragsbüchern niederschlägt. Zudem verlangt der schrittweise Umstieg auf erneuerbare Energiequellen weniger Kraftwerksausrüstungen für die Verbrennung von Rohstoffen wie Kohle und Gas. Solche Anlagen baut Siemens auch in seinem Görlitzer Werk. Im Unterschied zu anderen Produktionsstandorten fertigt der Betrieb in der Neißestadt aber auch Technik für die Erneuerbare-Energien-Branche, so jüngst für ein großes Sonnenkraftwerk in Marokko. Bei Ausrüstungen für kleine Biomasse-Kraftwerke bestimmen die Görlitzer das Weltniveau mit.

Aus dieser Kompetenz schöpfen die Siemens-Werker an der Neiße Hoffnung, dass ihr Werk bestehen bleibt. Für den Erhalt des Standortes demonstrierten gestern vor dem Betrieb etwa 2 500 Menschen. Außer Siemens-Werkern und ihren Familien hatten sich auch Geschäftsleute der Demonstration angeschlossen. Sie fürchten um die Kaufkraft in der Region. Am Rande der Kundgebung sagte Oberbürgermeister Siegfried Deinege (parteilos), dass er Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) eingeladen habe, sich vor Ort zu informieren.

Verlagerung von Jobs geplant

Die Industriegewerkschaft Metall appellierte an die Geschäftsführung, sich an ein Abkommen zur Standort- und Beschäftigungssicherung zu halten. „Der Pakt steht“, sagte ein Sprecher. „Die einzig mögliche Ausnahme ist, wenn es wirtschaftlich bedrohliche Änderungen für Siemens gibt. Das ist nach den Zahlen, die hier heute vorgelegt werden, wirklich nicht der Fall.“

Siemens-Chef Kaeser hatte zuvor für den Gesamtkonzern einen Gewinn von rund 6,1 Milliarden Euro verkündet – rund 600 Millionen Euro mehr als im Geschäftsjahr zuvor. Der Umsatz legte von 79,6 Milliarden auf 83 Milliarden Euro zu. Die Probleme im Kraftwerksgeschäft bekam Siemens im Schlussquartal dennoch deutlich zu spüren. Die Umsätze in der Sparte schrumpften um 20 Prozent, das Ergebnis brach sogar um 40 Prozent ein. Beim Auftragseingang konnten Rückgänge im Neuanlagengeschäft mit Großaufträgen im Servicegeschäft aufgefangen werden. Besser lief es etwa in der Sparte digitale Fabrik, in der Medizintechnik und im Zuggeschäft, das Siemens mit dem französischen Konkurrenten Alstom zusammenbringen will.

Bei der Umsetzung der geplanten Einschnitte denkt Siemens auch über die Verlagerung von Jobs an Standorte in strukturschwachen Regionen vor allem in Ostdeutschland nach. Vorwürfe von Arbeitnehmervertretern, mit solchen Überlegungen Unfrieden zwischen den Werken stiften zu wollen, wies Siemens-Personalchefin Janina Kugel zurück. „Wir werden hier nicht Standorte gegeneinander aufhetzen“, sagte Kugel. Man sei nicht „auf dem Jahrmarkt“, sondern arbeite an Lösungen für das gesamte Unternehmen.

Zugleich will das Management an einer neuen Struktur für das Unternehmen arbeiten. Man habe verstanden, „dass Konglomerate alten Zuschnitts keine Zukunft haben“, erklärte Kaeser. Noch in diesem Geschäftsjahr sollen Entscheidungen fallen, wie Siemens besser für die industrielle Digitalisierung gerüstet werden kann. Bereits seit Längerem wird erwartet, dass aus dem Elektrokonzern ein loser Verbund weitgehend eigenständigen Einzelunternehmen unter dem Dach einer Holding wird. Als Vorbilder dafür gelten Sparten wie die Medizintechnik, die 2018 an die Börse kommen soll sowie das Gemeinschaftsunternehmen Siemens Gamesa, an dem Siemens nur noch eine Mehrheit hält. (mit dpa)

