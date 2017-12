Dem Zeugen die Kündigung angedroht? Der Mann erschien nicht vor dem Meißner Amtsgericht. Jetzt wurde deswegen verhandelt. Aber nicht gegen ihn.

Weil ein Zeuge nicht vor dem Meißner Amtsgericht erschien, gab es jetzt eine Verhandlung. Aber nicht er war angeklagt, sondern eine Angestellte seines Arbeitgebers. © Claudia Hübschmann

Meißen. Der Meißner Richter war richtig sauer während einer Verhandlung im Juli vorigen Jahres. „Dies werde ich mir nicht bieten lassen“, verkündete er in der öffentlichen Hauptverhandlung. Was brachte den Mann in der schwarzen Robe so in Rage? Ein Zeuge war nicht erschienen. Das kommt zwar des Öfteren vor und hat Konsequenzen für die Zeugen. In aller Regel wird ein Ordnungsgeld von 150 bis 200 Euro verhängt, Zahlen sie nicht, gibt es drei Tage Ordnungshaft. Doch dass an jenem Julitag ein Zeuge nicht vor Gericht erschien, war ein Fehlen mit Ansage. Der Mann arbeitet bei einer Spedition, die bundesweit Umzüge fährt. Gut eine Woche vor der geplanten Verhandlung erhielt das Gericht vom Arbeitgeber des Mannes ein Fax, dass ihr Mitarbeiter nicht vor Gericht erscheinen könne. Wegen Personalmangels sei der Möbelträger unabkömmlich, könne deshalb nicht als Zeuge aussagen, schrieb die Firma. Das Gericht teilte dem Arbeitgeber daraufhin mit, dass eine Tätigkeit im Fernverkehr nicht dazu führe, dass die Ladung als Zeuge aufgehoben werden könne. Auch eine Verlegung des Verhandlungstermines käme nicht in Betracht. Daraufhin teilte die Firma dem Gericht mit, dass der Angestellte nicht zum Termin kommen könne, weil er sonst die fristlose Kündigung wegen Abwesenheit vom Arbeitsplatz riskiere.

Tatsächlich erschien der Zeuge nicht. Der Richter ließ sich das nicht bieten. Wegen Nötigung saß die Prokuristin der Firma nun vor dem Meißner Amtsgericht. Die 50-Jährige hatte die Schreiben an das Gericht verfasst. In der Verhandlung will sich die Frau nicht äußern. Dafür gibt ihr Verteidiger eine umfangreiche, zehn Punkte umfassende „Gegenerklärung“ zur Anklageschrift ab. Er macht deutlich, dass er einen Freispruch erreichen will, ansonsten kündigt er schon jetzt an, in Revision vor das Oberlandesgericht zu gehen. Zur „Vermeidung weiterer Kosten“ schlägt er vor, das Verfahren wegen geringer Schuld ohne Auflagen einzustellen. Der Anwalt hat Bedenken, weil ein Gericht über die Anzeige eines eigenen Kollegen entscheiden solle. Seine Mandantin sei nur Angestellte und arbeite auf Weisung ihres Arbeitgebers. Er bestreitet, dass der Arbeitgeber des Zeugen mit Kündigung gedroht habe, wenn er vor Gericht aussage und deshalb der Arbeit fern bleibe. Er sei lediglich darauf hingewiesen worden, dass er in diesem Fall eine Kündigung riskieren würde. Es sei streitig, ob seine Mandantin überhaupt den Vorsatz fasste, eine Straftat zu begehen. Ein Verfahren sei mit erheblichen Risiken verbunden. Er schlage deshalb vor, dass Verfahren ohne Auflagen einzustellen. Damit „die Justiz ihr Gesicht wahren“ könne, verzichte seine Mandantin darauf, dass ihr die notwendigen Kosten erstattet werden. Die Angeklagte würde sich schon aufgrund der Gerichtsverhandlung zweimal überlegen, ob sie künftig solche Schreiben aufsetzen werde. Staatsanwalt und Richterin stimmen der Einstellung sofort zu.

Bei dem damaligen Verfahren ging es übrigens darum, dass ein Mann seinen Hund auf einen Nebenbuhler gehetzt habe soll. Auch der Angeklagte erschien nicht. Gegen ihn wurde deshalb Strafbefehl erlassen. Wegen gefährlicher Körperverletzung wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Auflage muss er 150 Arbeitsstunden leisten. Außerdem wurde sein Hund eingezogen.

