Dem Westen den Osten erklären Integrationsministerin Petra Köpping besucht eine fränkische Gemeinde, die eine enge Verbindung nach Sachsen hat.

Ministerin Petra Köpping am Montagabend zwischen dem Bürgermeister von Neuendettelsau Gerhard Korn (li.) und seinem Stellvertreter Gottwald Dötzer. © SMGI/Holm Helis

Ohne den Luftballon wäre alles nichts. Ohne die Kinder von damals, die vor 51 Jahren mit einem Spielzeug mühelos den Eisernen Vorhang überwanden. Ein Luftballon, der eine besondere Verbindung schuf. Zwischen zwei Familien, die für die Entwicklung in Ost und West stehen und 27 Jahre nach der Deutschen Einheit auch zwischen zwei Gemeinden: dem fränkischen Neuendettelsau bei Nürnberg und dem sächsischen Drebach bei Zschopau.

Seit Montag stehen die beiden Orte auch für ein Stück Aufarbeitung der Nachwendegeschichte, für ein bisschen mehr Verständnis zwischen Ost und West. Es ist das Thema von Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD), die erstmals in den alten Bundesländern für ein neues Bild des Ostens wirbt. Um Verständnis für Probleme, die in der alten Bundesrepublik größtenteils keine Rolle spielen. Über die Verheerungen, die die Politik der Treuhand in der ehemaligen DDR-Wirtschaft auslöste. Über die Ungerechtigkeit bei Renten, weil etwa Bergleuten und Eisenbahnern ihre Rentenzulagen gestrichen wurden – was am Ende etwa 400 bis 500 Euro weniger Rente bedeute.

„Das verstehen viele nicht“, sagte Köpping vor gut 100 Neuendettelsauern im Seniorenalter. „Viele Menschen hatten bei der Wiedervereinigung die Hoffnung, das man das Gute aus beiden Ländern vereint. Aber das passierte nicht.“ Die Menschen im Osten verstünden sich als eine Art Aufbaugeneration nach der Wende. „Jetzt bekommen sie ihren Rentenbescheid und müssen feststellen, dass das sehr wenig ist.“

Das mache einen Teil des Frusts aus, neben anderen Fehlern der Politik. Der Frust, der der AfD bei der Bundestagswahl hohe Wahlergebnisse in Sachsen bescherte. Es gehe um die Anerkennung einer Lebensleistung, die viele vermissen, sagt Köpping. Sie spricht leidenschaftlich, das Publikum quittiert es mit anhaltendem Beifall und Zustimmung. „Ehrlich gesagt, wir wissen über all diese Dinge nichts“, gibt ein Mittsiebziger betroffen zu. „Darüber müssen die Menschen informiert werden.“

Dabei sind sie hier ohnehin schon aufgeschlossener als anderswo im Westen. Und das hat mit dem Ballon zu tun. Es war Ruth Kupser, die im schwäbischen Remstal im Herbst 1966 eine Karte an einen Luftballon hängte und ihn steigen ließ. „Da war ein Bibelspruch drauf und meine Adresse“, sagt die heute 66-Jährige. In Drebach im Erzgebirge fand ihn ein Landwirt auf dem Feld, der Vater von Brigitte Drechsler. „Er sagte, schreib dem Mädchen doch mal,“ erinnert sich die heute 65-Jährige.

Ein Briefwechsel begann, aus dem eine tiefe Freundschaft entstehen sollte. Briefe gingen über die innerdeutsche Grenze. Das Mädchen aus dem Westen besuchte die neue Freundin aus dem Osten schon zwei Jahre nach dem ersten Kontakt. Noch als junge Frau zieht Brigitte Kupser ins fränkische Neuendettelsau. Später steigen die Ehemänner der beiden Frauen mit ein in das Konstrukt, das fast drei Jahrzehnte nach dem Fall der Mauer ebenso unglaublich wie berührend erscheint.

Ruth Kupser und ihr Ehemann Rudolf organisieren irgendwann Touren mit einem Reisebus durch den Osten. Zuerst nach Drebach, Seiffen und zum berühmten Frohnauer Hammer. Über 50 Neuendettelsauer gehen auf Reisen. Jedes Jahr aufs Neue. Mit Stationen in Dresden, Meißen, Bautzen, Leipzig, Markleeberg, Weimar, Erfurt und Berlin. „Ich finde es wichtig, dass man den Osten und die Menschen auch wirklich kennenlernt“, sagt Rudolf Kupser. Nicht nur als Vergnügungsreise. Dem umtriebigen Senior geht es viel mehr um Wissen und Bildung. „In Berlin hat uns die Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde empfangen.“

Rudolf Kupser hat auch den Besuch von Petra Köpping in Neuendettelsau eingefädelt. Er hatte sie in der Talkshow von Anne Will gesehen, als es mal wieder um Integration, Flüchtlinge, den Osten und Rechtspopulisten ging. „Die hat sich getraut, Markus Söder zu widersprechen, das hat mich beeindruckt“, sagt Kupser. Er schrieb einen langen Brief, die Ministerin habe sofort zugesagt. Nun ist sie da und trifft neben den Einwohnern auch lokale Honoratioren. Im Diakonie-Werk der Gemeinde, einer der größten Arbeitgeber in der Region, erzählen die Mitarbeiter, wie das Thema Flucht und Integration hier gehandhabt wird.

Dass es hier Strukturen gab, Unterkünfte und viele Ehrenamtliche, als die große Flüchtlingswelle im Sommer 2015 über das Land rollte. Ganz nebenbei und mit einem Augenzwinkern betont Schwester Roswitha vom Diakonischen Werk auch die besondere Verbindung nach Sachsen, die die Diakonissen haben. Die Paramente der Dresdner Frauenkirche, liturgische Schmucktextilien, wurden hier von den Schwestern von Hand bestickt.

Die Bundestagswahl, Flüchtlinge, die Pegida-Demonstrationen und das Erstarken der AfD sind am Ende das Thema, das alle interessiert. Manche Westdeutsche glauben, die Ostdeutschen seien undankbar, sagt Köpping. Doch auch sie selbst habe dazu lernen müssen. „In Bürgerversammlungen habe ich immer gesagt, dass Sachsens die geringste Pro-Kopf-Verschuldung hat, dass es dem Freistaat gut geht“, erzählt die Ministerin. „Aber dann standen Leute auf und sagten: Aber mir nicht.“

Neuendettelsaus CSU-Bürgermeister Gerhard Korn sagt, dass solch drastischer Wandel nicht allein im Osten passiert sei. In seiner Region hätten einige sehr große Arbeitgeber ihre Betriebe geschlossen, 90 Prozent der Jugend sei weggegangen, ähnlich wie im Osten. Inzwischen aber wachse die Bevölkerung wieder.

Die Geschichte der Wende, vor allem das Wirken der Treuhand, müssten wissenschaftlich aufgearbeitet werden, sind sich Köpping und Korn einig. Nicht jeder Betrieb sei damals marode gewesen. „Das muss man den Menschen ehrlich sagen“, so Köpping. Und auch an die Rente müsse die Politik ran. Ginge es nach Köpping, dann mit einer solidarischen Mindestrente, die die Lebensleistungen anerkennt.

