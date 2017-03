Debatte um verurteiltes Rentnerpaar Viele Leser zeigen Mitleid mit dem Duo, das angeblich aus Not lange Finger gemacht hat. Hilfe gibt es bei der Pirnaer Tafel.

Die Pirnaer Tafel bietet Hilfe für Bedürftige. Diebstahl ist keine Lösung. © Symbolbild/Norbert Millauer

Der SZ-Bericht über ein diebisches Rentner-Ehepaar aus Dresden hat in den sozialen Medien ein großes Echo ausgelöst. Die beiden 75 und 76 Jahre alten Senioren wurden vergangene Woche vom Amtsgericht Pirna zu Haftstrafen auf Bewährung verurteilt, weil sie mehrfach beim Klauen in Geschäften erwischt worden waren. Sie begründeten die Diebstähle mit ihrer zu schmalen Rente, die für Lebensmittel nicht ausreiche. Viele Facebook-Kommentatoren sehen in diesem Fall die Politiker und den Staat in der Verantwortung. So schreibt Cajon Hugo Dressler: „Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer bei Diebstählen aus Not ist.“ Aus seiner Sicht seien Mietsteigerungen, Preissteigerungen sowie eine Politik, die zu viel privatisiert habe, schuld an der Misere. Auch Ines Gleiß schämt sich in diesem Zusammenhang für die Regierung. „Schlimm, dass es soweit kommen musste“, postet sie. Ähnlich sieht es Marco Claus. „Eigentlich müsste die Regierung mit auf der Anklagebank sitzen. Ich fürchte nur, dass die das Problem dann immer noch nicht erkennen“, schreibt er.

Obwohl das Mitleid für das Rentnerpaar überwiegt, gibt es auch Nutzer, die den Diebstahl verurteilen. „Meine Oma sagte immer zu mir: Spare in der Not. Dann hast Du immer Brot! Diebstahl ist und bleibt Diebstahl. Möchte nicht wissen, was da alles so in ihre Taschen gewandert ist!“, stellt Thomas Trophy Müller fest.

Viele Nutzer rätseln, ob sich das Ehepaar eventuell auch an die Tafel gewandt habe. In diesem Zusammenhang wird die Frage, wer generell überhaupt berechtigt ist, Lebensmittel von der Tafel zu bekommen, breit diskutiert. Die Antwort darauf gibt Edith König, sie ist die Leiterin der Pirnaer Tafel. „Jeder, der einen Nachweis erbringt, dass er soziale Leistungen erhält, bekommt bei uns etwas zu essen“, erklärt sie. Dieser Nachweis könne zum Beispiel ein Hartz-IV-Bescheid oder eine Wohngeldberechtigung sein. „Aber auch alleinstehende Personen mit einer nachweisbarer kleinen Rente schicken wir nicht weg“, fügt Edith König hinzu. Die Kunden erhalten einen Tafelausweis, der sie berechtigt, einmal in der Woche Lebensmittel zu bekommen. Generell stellt Edith König fest: „Für den, der mit Hunger zu uns kommt, finden wir eine Lösung.“ Die aktuelle Entwicklung sieht auch die Tafel-Chefin mit Besorgnis. Es kämen immer mehr Rentner. „Die Altersarmut nimmt zu.“

Pirnaer Tafel, Ausgabe Altstadt, Tischerplatz 16; Ausgabe Sonnenstein, Straße der Jugend 2.

