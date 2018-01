„Das war ein Radikalisierungsprozess“ Die Mitglieder der Gruppe Freital entwickelten eine rechtsextreme Ideologie – und die Absicht, zu töten, sagen die Nebenkläger.

Dresden. Die Nebenkläger sehen die Vorwürfe gegen die Gruppe Freital durch die Beweisaufnahme als bestätigt an. Das machten die Rechtsanwälte der Bewohner der angegriffenen Asylunterkünfte in ihren Plädoyers vor dem Oberlandesgericht Dresden am Dienstag deutlich. Vertreter des Generalbundesanwalts hatten für die acht Angeklagten wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung und versuchten Mordes Freiheitsstrafen zwischen fünf und elf Jahren beantragt.

Die sieben Männer und eine Frau hatten sich nach den Demonstrationen gegen Flüchtlinge im Frühjahr 2015 entschieden, einen gewalttätigen Weg einzuschlagen, sagte Rechtsanwältin Kristin Pietrzyk. Es seien mehrere Anschläge auf Flüchtlingswohnungen und ein linkes Wohnprojekt in Dresden gefolgt. Auf dem Weg zum versuchten Tötungsdelikt trennten sie sich von Personen, die weniger radikal waren und von Mitläufern, die gegenüber den Ermittlungsbehörden aussagten. Stattdessen suchten sie die Nähe von Gleichgesinnten – etwa den Mitgliedern der „Freien Kameradschaft Dresden“, die sich vor dem Landgericht Dresden verantworten müssen. „Das war ein Radikalisierungsprozess.“

Die Angeklagten seien sich der Wirkung der Sprengsätze bewusst gewesen. Bei dem als Rädelsführer angeklagten Patrick F. waren Teile einer Rohrbombe, Videos von Sprengexperimenten und Bauanleitungen für eigene Bomben gefunden worden. „Sie haben sich gefragt, wie Sie möglichst effektiv maximalen Schaden anrichten können“, sagte der Vertreter der Bewohner der Freitaler Bahnhofstraße.

In Protokollen des Chats und auf Bildern aus den Wohnungen und von Speichermedien, komme eine rechtsextreme Gesinnung zum Ausdruck. „Wir mussten Hakenkreuze, antisemitische Witze und Bilder, die den Nationalsozialismus und die Shoa verherrlichen, ertragen“, sagte Pietrzyk. Das sich einige der Angeklagten im Prozess von den Zielen der Gruppe distanziert haben, sei unglaubwürdig. Für sie waren die Angriffe „illegale, aber legitime Taten im Abwehrkampf für ihr Volk“.

Die Nebenkläger erneuerten ihre Kritik an den sächsischen Behörden: Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden habe weder ein Organisationsdelikt noch eine Tötungsabsicht gesehen – und damit die Gruppe völlig falsch eingeschätzt. (SZ/sca)

zur Startseite