Das war die vorerst letzte kälteste Nacht

Eis am Ufer der Elbe in Dresden. Auf dem Wasser treiben Eisschollen. © Fabian Schröder

Berlin. Die Nacht zum Mittwoch ist noch einmal kälter gewesen als die Nächte zuvor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochmorgen mitteilte, wurden im Erzgebirge Temperaturen unter minus 20 Grad erreicht.

Der Dienst Kachelmannwetter gibt Marienberg-Kühnhaide mit minus 23,7 Grad als kältesten Ort im Freistaat an. Gemessen wurde der Wert um 4 Uhr. Zur gleichen Zeit waren es an den Stationen Dresden-Flughafen minus 14 Grad, in Görlitz, Bautzen, Meißen, Chemnitz und Oschatz minus 13 Grad. Am „wärmsten“ war es in Leipzig bei minus 12 Grad.

Die Kälte hat auch ihre faszinierenden Seiten. So treiben auf Flüssen zurzeit vielerorts Eisschollen. Auch auf der Elbe in Dresden, wie dieses Video zeigt ...

Auf der #Elbe in #Dresden treiben kleine Eisschollen. Die vergangene Nacht war noch mal richtig kalt im Tiefland und im #Erzgebirge. Laut @DWD_presse geht's jetzt aber ganz langsam wieder aufwärts mit den Temperaturen in #Sachsen: https://t.co/4C7Dcw45I4 pic.twitter.com/uoLobHKLjk — sz-online.de (@szonline) 28. Februar 2018

Laut Meteorologen dürfte die vergangene die vorerst letzte derart kalte Nacht gewesen sein. „Es wird nicht mehr ganz so kalt“, sagte ein Sprecher des DWD. In der Fläche sei in Sachsen aber in den kommenden Tagen immer noch mit Temperaturen zwischen minus 8 und minus 10 Grad zu rechnen, im Gebirge auch weniger. (fsc)

