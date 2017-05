Das Türschild zum Jagdgrund Was macht Karl May auf einem Totempfahl? Auf einem Wiesenstück in Radebeul arbeiten einige Männer mit einem Indianer hart an der Antwort.

Der Indianer ist echt, er stammt aus Kanada. Der künftige Totempfahl – hier noch im Modellformat – ist zumindest handgemacht. Zum Karl-May-Fest soll er erstmal auf der Lichtung „Kleine Feder" im Lößnitzgrund stehen. Das aber fordert einigen Männern noch viel harte Arbeit ab.

Was weg ist, ist weg: Ed E. Bryant vom Stamm der Thsimshian-Indianer arbeitet mit feiner Klinge an der Spitze des Kiefernstammes, während seine Helfer im Hintergrund feste zuschlagen: Gerd Bochmann, Robin Leipold und Wieland Haufe (v.l.).

Span für Span wird der sieben Meter lange Stamm zu einer Skulptur geformt.

Mit dem Klüpfel wird das Stemmeisen ins Holz getrieben.

Wie auf einem Operationstisch liegt das Werkzeug bereit.

Einer hat den Bärenbauch flach geraspelt. „Scheiße“, schimpft der Indianer leise. Er hat sich eine Wölbung gewünscht. Etwa so, sagt er und hält die Hände weit von sich weg. Da wirkt er noch schmächtiger. Sein Alter ist schwer zu schätzen. Das schwarze, zusammengebundene Haar reicht fast bis zur Taille. Bei offiziellen Anlässen verkleidet er sich mit Pelzkrone und rotem Umhang, doch auch dann ist er kein Folklore-Indianer. Ed ist echt. Er heißt Ed E. Bryant oder Hagwil-Gaàx oder langsamer Rabe, was kein Schimpfwort ist, sondern auf den heimischen Clan verweist. Der Raben-Clan siedelt seit Jahrhunderten an der nordwestlichen Küste von Kanada. Keiner hat es von dort so weit gebracht, bis in den Garten des Karl-May-Museums in Radebeul.

Hier entsteht zurzeit ein Totempfahl. Knapp sieben Meter hoch. Der Bär hockt unten. Wo sonst. Wenn er fertig ist, werden die Männer mit ihren Werkzeugen um den Pfahl tanzen, und die Zuschauer werden Beifall klatschen, sagt Ed. Die Männer machen nicht den Eindruck, als würden sie oft mit Werkzeug tanzen. Jedenfalls nicht in der Öffentlichkeit. Am Mittwoch soll das Werk aufgestellt werden. Eine Fußballmannschaft, heißt es, wurde als kräftige Hilfe schon angeheuert. Auf der Lichtung „Kleine Feder“ im Lößnitzgrund ereignet sich zweifellos ein Höhepunkt beim Karl-May-Fest.

May selbst reiste eine Woche lang mit Gattin Klara durch Kanada; in seinen Büchern spielt die Region kaum eine Rolle. Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Was ist es dann, was in seinem Garten passiert? Wildwestromantische Erbepflege?

Es riecht nach frischem Holz, Harz und Benzin. Späne fliegen. Gleichmäßige Schläge treiben Metall in den Kiefernstamm, der 91 Jahre alt wurde. „Wir sind die Männer fürs Grobe“, sagt einer, „und die anderen schnippeln dann mit ihren Taschenmessern herum.“ Das tun sie mitnichten. Sie fühlen Verantwortung. Glätten und Schlichten sind freundliche Tätigkeiten.

Das Karl-May-Museum hatte einen Workshop ausgeschrieben für 180 Euro pro Teilnehmer in der Hoffnung, viele würden das Schnitzwerk mitfinanzieren. Einer wollte, Gerd Bochmann, Holzliebhaber und Architekt. Die anderen Männer gehören zum Förderverein oder sind sonst mit dem Museum verbunden. Wieland Haufe zum Beispiel sitzt gelegentlich an der Kasse. Er erinnert sich, dass er als Kind noch den legendären Patty Frank kennenlernte, der das May-Museum mit aufgebaut hat und nebenan in der Blockhütte wohnte. „Er erzählte Abenteuergeschichten aus einer Welt, die für uns unvorstellbar war.“ Später wurden eingeschmuggelte Bravo-Hefte gegen Jerry-Cotton-Hefte getauscht und diese gegen Karl-May-Romane. Das kann man einen kulturellen Aufstieg nennen.

Auch Helfer Andreas Vollmann gibt sich als May-Leser zu erkennen. „Für die Romane durfte man damals keine Anzeigen in der SZ aufgeben. Dabei trat May doch für Völkerverständigung ein. Und dass man den Schwachen hilft.“ Pause. „Ist ja heute noch interessant.“ Vollmann erzählt, dass er seit zwei Monaten Rentner ist und in der DDR auf der Drehbank Räuchermänner hergestellt hat. „Das lässt sich natürlich nicht vergleichen.“ Aber wenigstens Holzerfahrung.

Die Männer wurden dringend herbeitelefoniert, weil es eilt. Für einen opulenten Totempfahl braucht der Indianer vom Stamm der Thsimshian normalerweise vier Wochen. Jetzt hat er zwei. Er hat auch schon mal was vorbereitet. Hat die Kiefer entrindet, die aus dem Wettiner Forst bei Coswig stammt, hat den Kern ausgesägt – und einen großen Topf mit Fischsuppe gekocht. Das Rezept, sagt er, stammt von seinem Großvater. „Alles, was ich weiß, weiß ich von ihm.“ Die Basis jeder Opa-Suppe sind Kartoffeln, Zwiebeln und Salzwasser. Dann kommt hinein, was gerade greifbar ist, Heilbutt, Lachs oder Huhn. Neben dem Topf steht das Modell für den Totempfahl. Der Esstisch dient auch als Werkbank. Hammer, Löffel, Pauspapier. Ed sagt, dass er mit seinen 56 Jahren schon sechsfacher Großvater ist.

Angekündigt wurde das Arbeiten mit traditionellem Werkzeug. Wer wollte einer Kettensäge die Tradition absprechen? „Ich reite ja auch nicht mehr mit dem Pferd zur Arbeit“, sagt Ed alias langsamer Rabe. „Selbst große Meister zu Hause benutzen zuerst die Kettensäge und sparen sich ihre Körperkraft für die Kunst auf.“ Nach dem zweiten Tag ahnt man, dass das eine weise Entscheidung ist. Die Handgelenke fühlen sich wie mit Blei gefüllt an. „Gut für die Muckis.“ Ed spricht in einer Mischung aus Deutsch, Englisch und Handwerkisch. Die Verständigung funktioniert problemlos. Kann das weg? Away. Bald duzen die Männer einander. Dann aber steht der Bär ohne Bauch da. Und was weg ist, ist weg. Alte indianische Spruchweisheit.

Mit einem Wagenheber wird der Stamm ein Stück in die Höhe gehievt. Doch der Rücken bleibt krumm, und im Lauf eines Tages hat man alle möglichen Haltungen durchprobiert. Schnitzen auf Knien geht auch. Harz auf der Hose hält hartnäckig. Eds Großvater wüsste sicher ein Gegenmittel. Er nannte das Harz die Tränen des Baumes, sagt Ed, vermischte sie mit Fischöl und heilte damit jede Wunde.

Weil ein Architekt als Mann mit Augenmaß gilt, markiert Gerd Bochmann zuerst mit einer roten Farbschnur die Mitte des Stammes. Auf die eine Hälfte zeichnet Ed den Umriss des Bären, der offenbar zur Gattung der Breitmaulbären gehört. Blochmann zieht die Linien auf dünnem Papier nach und überträgt sie auf die andere Seite. „Was Transparentpapier ist, wissen bloß noch Indianer und Architekten“, spottet einer. So geht es von einer Figur zur nächsten. In der Mitte soll die Mutter der Erde einen Platz bekommen. Ed sagt: „Wenn man die Totempfähle unserer Vorfahren mit heutigen Methoden nachmisst, sieht man, dass die Figuren völlig symmetrisch sind. Die Abweichungen liegen bei wenigen Millimetern.“ Radebeul fühlt sich herausgefordert. Nein, nicht gemartert. Das muss Karl May falsch verstanden haben. Kein Bleichgesicht würde man an ein solches Kunstwerk binden.

Der Indianer erklärt Totempfähle als eine Art Türschild: Die Hauptfigur zeigt die Zugehörigkeit zum Clan. Aussuchen kann man sich sein Totem nicht. Es wird immer von der mütterlichen Seite bestimmt und von den Alten zugesprochen. Ed führt das mal vor. Feierlich legt er seine Hand auf die rechte Schulter von Wieland Haufe und teilt der Welt in einem lauten Singsang mit, dass dies nun also Wieland sei und es ihm gut gehen möge. Das freut die Nachbarn und Wieland auch. Vielleicht wird er ja doch mit dem Werkzeug tanzen, mit der Dechsel zum Beispiel. Anders als bei Axt oder Beil steht das Blatt im rechten Winkel zum Stiel. Fachleute kennen das. Indianer nehmen als Stiel jenes Stück, das Stamm und Ast verbindet. Es soll besonders fest sein. Immer wieder schleift Ed das Metall nach. „Ein scharfes Messer ist Teil des Geheimnisses.“

Er hebt die Schneide vor die Augen und fährt vorsichtig mit dem Daumen darüber. Um besser sehen zu können, setzt er die Brille ab. Ein kurzsichtiger Indianer? Wie passt denn das ins Klischee? Kein Wunder, dass Ed so begeistert über das Wappentier spricht, das oben auf dem Totempfahl hocken soll. „Der Adler ist der Häuptling des Himmels, er fliegt hoch über Stürme hinweg und fängt seine Nahrung geschickt. Unser Volk schätzt ihn sehr und besingt ihn in vielen Liedern.“ Ed sagt, dass ein Adler über eine Entfernung von fünf Fußballfeldern hinweg ein Zehn-Cent-Stück erkennen kann. Und was tut der Adler damit?

Die Motorsäge kreischt laut. Sie schneidet Konturen ins Holz. Hier eine Rundung fürs Bärenknie, dort den Umriss der Adlerkrallen. Zwischen den Tieren misst Ed den Platz aus, das Maß ist eine Bleistiftlänge. Bald wird ein Kopf erkennbar. Architekt Bochmann sitzt rittlings auf dem Stamm und formt mit dem Stechbeitel Hieb für Hieb die hohe Stirn von Karl May. Der Bart wird noch viel Feinarbeit brauchen. „Die alten Kulturen sind durch Technologisierung und Digitalisierung gefährdet“, sagt Bochmann. „Es ist wichtig, dass man sie nicht vergisst. Das gilt für Nordamerika, aber auch für unsere eigene Kultur.“ Dass er sich in seiner freien Zeit an dem Totempfahl abarbeitet, nennt er einen Akt der Solidarität. Als später Musik vom Band läuft, weiß er sofort: Da singen Lakota-Indianer.

Museumsbesucher sehen eine Weile lang zu. Ist interessanter als Goldwaschen. Ed hat Kreuze auf die Stellen gemalt, die aus dem Holz herausgehauen werden müssen. Es dauert Stunden, bis eine Adlerkralle auch nur im Umriss frei steht. Später soll auch noch Farbe drauf. Zu Hause, sagt Ed, wird für Totempfähle oft das Holz der Roten Zeder verwendet. „Weich wie Butter.“ Er erzählt, dass sein Großvater mal einen passenden Stamm neun Tage lang aus dem Wald in die Werkstatt rollte. Das Zuhause meint immer noch den Ort der Herkunft, obwohl der Indianer seit zwanzig Jahren in Europa lebt, nun in St. Wolfgang in Österreich. „Es gibt See und Berge wie in der Heimat.“ Die Stammesgruppe der Thsimshian zählt noch etwa 10 000 Angehörige. Die meisten leben rund um die größeren Städte in der Provinz British Columbia.

Die Sonne drückt. Ed alias langsamer Rabe sägt ein Holzstück zurecht und zeichnet mit dem Bleistift eine Rundung darauf. Das wird der Adlerschnabel. Er wird eingedübelt. Einer der Männer meint, dass man nicht nur unterzuckert sein kann, sondern auch unterhopft. Und ob nicht mal jemand Bier holt. Sie frotzeln, ob der Bär nicht eigentlich eine Bärin sei; das ist nicht ganz jugendfrei, aber macht dem kleinen Männertrupp gute Laune. Immer mal saust ein Stück Holz vorbei. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wahrscheinlich auch eine alte indianische Spruchweisheit.

Gemeinsam was Sinnvolles herzustellen, ist eine feine Erfahrung. Man sieht am Abend, was man gemacht hat. Je tiefer die Kerbe zu beiden Seiten des Bärenbauchs wird, desto deutlicher tritt er hervor. Vielleicht ist er doch zu retten. „Wenn alles schiefgeht“, sagt einer der Männer, „können wir immer noch ein Kanu draus bauen.“ Das Museum würde den Totempfahl gern vor den geplanten Neubau setzen. Der Adler späht schon mal weit voraus.

26. Karl-May-Festtage vom 26. bis 28. Mai in Radebeul;

Große Sternreiterparade mit 200 Pferden am 28. Mai,

10.45 Uhr, ab „Weißes Roß“

Aufstellen des Totempfahls am 24. Mai, 17 Uhr,

im Lößnitzgrund, Festplatz „Kleine Feder“

