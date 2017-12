„Das Studium muss besser qualifizieren“

Zuerst muss die Frage gestattet sein, was diesen Herrn qualifiziert, als Bildungsfachmann zu gelten. Nur ein Studium der Architektur wohl nicht. Zumal er nie in einem qualifizierten Beruf tätig war und auch wohl keine pädagogischen Kenntnisse hat. Aber es ist bei Politikern wohl usus, dass sie Alles können (müssen, dürfen und auch sollen). Was dabei heraus kommt, ist an vielfältigen "Persönlichkeiten" zu sehen. Mal Familien bis hin zu "Verteidigungs"- Minister_in?! Ist es schon eine Krux, dass im Bundesgebiet 13! unterschiedliche Systeme sich austoben dürfen, nur weil die die einzelnen "Könige" nicht von ihrem Thron lassen können, so wird es um ein Vielfaches schlimmer, wenn ein Nichtfachmann solcherart Blödsinn ablässt. Wenn die akademische Bildung nur auf den Zuschnitt der Wirtschaft reduziert wird, dann entstehen Enklaven einer Richtung. Das Gegenteil muss geschehen. Beide Seiten bedürfen einer stringenten Entwicklungsstruktur in Gemeinsamkeit. Nur so bleibt das Studium Zukunft!!!!!