„Das Spreehotel wird nicht mehr gebraucht“ Der Beigeordnete Udo Witschas sagt, warum der Kreis das Asylheim schließt – und trotzdem am Haus festhalten will.

Noch bis zum 15. Juli dient das Spreehotel als Unterkunft für Asylbewerber. Wie es danach mit dem Haus weitergeht, ist derzeit noch offen.

Mitte Juli ist Schluss. Der Landkreis will den Vertrag mit dem Spreehotel zur Nutzung als Unterkunft für Asylbewerber nicht verlängern. Weil weniger Geflüchtete kommen, werden weniger Plätze benötigt. Zwar zahlt der Freistaat für deren Unterbringung. Auf den Kosten für vorgehaltene, ungenutzte Plätze bleibt der Kreis jedoch sitzen. Doch so ganz will sich das Landratsamt vom Spreehotel nicht verabschieden. Im Gespräch ist unter anderem, das Haus als Unterkunft für junge Geflüchtete zu nutzen, die derzeit an der Dresdener Straße leben. Im Interview erklärt der fürs Thema Asyl zuständige Beigeordnete Udo Witschas (CDU) die Absichten.

Herr Witschas, der Vertrag mit dem Spreehotel endet am 15. Juli. Werden am Tag darauf noch Flüchtlinge am Bautzener Stausee wohnen?

Der Vertrag endet an diesem Tag. Das heißt praktisch, dass wir die Asylbewerber, die derzeit im Spreehotel wohnen, in anderen Einrichtungen unterbringen werden.

Warum wird der Vertrag mit dem Spreehotel nicht verlängert?

Wir haben im Kreis insgesamt 2 500 Plätze, die wir belegen können. Genutzt werden im Moment aber nur 1 750. Dazu kommen etwa 350 Plätze, die durch Flüchtlinge, die eine Aufenthaltserlaubnis haben, genutzt werden, weil sie noch keine Wohnung gefunden haben. Im Spreehotel ist Platz für bis 240 Menschen. Platz, den wir allerdings gar nicht mehr brauchen und der immense Kosten verursacht.

Warum gerade das Spreehotel? Dem Vernehmen nach läuft es dort sehr gut.

Der Vertrag mit dem Spreehotel läuft jetzt aus. In anderen Einrichtungen haben wir diese Möglichkeit nicht. Der Vertrag an der Flinzstraße endet beispielsweise erst 2019. Es hat auch nichts mit der Arbeit vom Betreiber des Spreehotels, Herrn Rausch, zu tun. Damit sind wir sehr zufrieden. Aber es geht um die Verwendung von öffentlichen Mitteln. Eine Vertragsverlängerung mit dem Spreehotel würde bis zum Ende des Jahres Mehrkosten von 300 000 Euro verursachen. Das ist nicht verantwortbar.

Als die Schließung des Spreehotels jüngst publik wurde, verwies Landrat Michael Harig auf andere Nutzungsmöglichkeiten. Demnach könnten dort minderjährige Flüchtlinge wohnen ...

Herr Rausch ist ein guter Partner. Er hat uns zu Beginn der Flüchtlingskrise sehr geholfen, dafür sind wir ihm dankbar. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, was wir ihm anbieten können. Dazu zählt der Gedanke, die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge, die an der Dresdener Straße in Bautzen untergebracht sind, ins Spreehotel ziehen zu lassen. Gerade nach den Vorfällen im Herbst des vergangenen Jahres haben wir uns überlegt, ob sie am Stausee nicht besser untergebracht sind. Das prüfen wir. Vor einem möglichen Umzug müssen wir allerdings die Gewissheit haben, dass die Unterbringung im Spreehotel auf einem sicheren Konzept beruht.

Inwieweit spielen dabei die Krawalle im vergangenen September eine Rolle?

Die Konflikte im vergangenen Jahr hingen immer an einzelnen Personen. Wenn man die jungen Flüchtlinge aus dem Konfliktbereich in der Innenstadt herausnimmt und im Spreehotel unterbringt, wo sie mehr Ruhe und Bewegungsfreiheit haben, ist das für beiden Seiten positiver.

Zugleich war bei der künftigen Nutzung auch die Rede von einer Art Übergangswohnheim ...

Auch darüber haben wir nachgedacht. Rein rechtlich ist es so, dass ein Asylbewerber in einem Heim untergebracht wird, solange sein Antrag bearbeitet wird. Darf er bleiben, erhält er Sozialleistungen und muss sich um eine eigene Wohnung kümmern. In Bautzen ist der Wohnraum jedoch ziemlich knapp. Da wäre es eine Möglichkeit, ein Quartiersmanagement einzurichten, wo Asylbewerber, die das Heim verlassen müssen, unterstützt werden. Ähnliches gibt es bereits in Bernsdorf. Auch das ist mit Herrn Rausch besprochen worden.

Scheitert das nicht an den rechtlichen Grundlagen? Wohnen im eigentlichen Sinn ist auf dem Stauseeareal doch gar nicht erlaubt, oder?

Für diese Frage ist die Stadt Bautzen zuständig. Das muss rechtlich geklärt werden und ist eine der Fragen, die vorab beantwortet werden müssen. Die Stadt Bautzen weiß das und prüft das.

Zugleich gab es den Vorschlag, im Spreehotel ein Integrationszentrum einzurichten. Integrationsministerin Petra Köpping begrüßte die Idee ...

Der Kreis ist bei der Integration – wie bei vielen anderen Themen – nur für die überörtlichen Aufgaben zuständig. Ansonsten ist das Sache der Städte und Gemeinden. Wir können mit Mitteln des Kreises nicht punktuell Integration fördern. Das ist anderen Kommunen gegenüber ungerecht. Unser Fachgebiet Integration ist mit 17 Mitarbeitern übrigens gut aufgestellt. Sechs davon sind in der Region Bautzen unterwegs.

Das Integrationszentrum ist aus ihrer Sicht also völlig überflüssig?

Das Zentrum wäre allein die Entscheidung der Stadt. Wir sind wie gesagt nicht zuständig. Wir können freie Träger und Partner maximal mit Fördermitteln oder bei der Vernetzung unterstützen. Wir dürfen uns allein aus kommunalrechtlicher Sicht gar nicht direkt finanziell beteiligen.

Im Moment sind die Flüchtlingszahlen sehr moderat. Ist es aber nicht besser, das Spreehotel als Reserve zu behalten?

Wir müssen mit den öffentlichen Mitteln verantwortungsvoll umgehen. Natürlich weiß ich nicht, wie die Situation in einigen Monaten sein wird. Es gibt Prognosen des Freistaats. Wenn ich darüber hinaus Reserven schaffe, die sich im Nachhinein als nicht gerechtfertigt erweisen, habe ich ein Problem und müsste mit dem Vorwurf leben, Steuergeld verschwendet zu haben.

Gespräch: Sebastian Kositz

