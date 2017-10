Das sind die Sächsischen Wörter des Jahres

2008 Das schönste Wort: muddln

Wer muddeld, der weiß genau, was er tut, auch wenn er nur so tut, als ob er etwas tut. In diesem Fall der verlangsamten Bewegung verrichtet der Sachse eine Arbeit, aber weder zielstrebig noch mit einem spürbaren Verbrauch an Energie. Er macht ganz aktiv nichts. Diese vorgetäuschte Emsigkeit wirkt wie Meditation und trägt einen gut gemeinten Leitsatz vor sich her: Mir wärn schon machn, dass nischd wird. Das bedrohte Wort: lawede

Bei dem Wort lawede handelt es sich um eine veraltete Bezeichnung für matt, müde, kränklich, kaputt. Die Vokabel kommt ursprünglich von den Franzosen, die das Spiel La bete (Das Tier) spielten. Wer keinen Stich sah, der hatte verloren. Als das Wort neu war, hieß es leiwände oder leibelösig, was so viel bedeutet wie mit schwachem Leib oder leblos. Bei einem kaputten Stuhl wäre es dann alternativ leimlos. Das beliebteste Wort: nu

Nu kann durchaus als Zustimmung gewertet werden. Das kleine Wörtchen beruht auf einem der sprachlichen Ursprünge des Landes, nämlich dem Slawischen. Noch heute sagen die Nachbarn in Tschechien ano für ja, sie verkürzen meist auf no, beim Dresdner heißt es dann: Nu. Nu wird aber nicht nur als ja benutzt, sondern zugleich als nun und jetzt. Nu gugge ma da! heißt: Nun sieh mal an! Oder: Jetzt sieh mal dort!

2009 Das schönstes Wort: fischeland

Fischeland zu sein heißt, schlau seine Chance entdecken und nutzen, wach sein und wachsam, eifrig, aber nicht eifernd, drängend, aber nicht aufdringlich, bescheiden, ohne sich wirklich zu bescheiden. Heute würde man clever sagen, es ist aber mehr. Fischeland ist sächsisch, klingt französisch, ist es ursprünglich auch und heißt bei unseren Nachbarn vigilant, wachsam. Der Lateiner kennt die Vokabel als vigilans. Das bedrohte Wort: Asch

Der Asch ist museumsreif, denn das Wort kennt kaum noch einer. Meist kam ein Asch früher nicht allein, es waren im Aufwaschtisch meist zwei Äsche, in denen wurde abgewaschen, Gemüse geputzt, die Kinder gebadet, ein Fußbad genossen und der Kuchenteig geknetet. Das Wort kommt vom Holz, aus denen die Schüssel geschnitzt oder gedrechselt wurde, dem Eschenholz. Das beliebteste Wort: färdsch

Färdsch is färdsch, aber vor allem sächsisch. Denn woanders sind die Leute fertig. Färdsch ist also die mundartliche Ableitung von fertig. Ursprünglich kommt es vom Mittelhochdeutschen vertec, das heißt so viel wie „zur Fahrt bereit“. Daraus entwickelte sich die Bedeutung: bereit sein. Gleichzeitig heißt es aber auch, am Ende sein - womit auch immer. Und man kann jemanden färdschmachn und etwas färschbring.

2010 Das schönste Wort: bäbbeln

Dieses Wort ist so weich wie ä babbscher Ball, vermutlich kommt es auch daher. Wer mit Freunden eine ruhige Kugel schiebt, der vertreibt sich lässig die Zeit, hat Spaß und gewinnt. Für Amateure ist bäbbeln ein entspannter Zeitvertreib, keiner nimmt Anstoß, sondern der Nachwuchs kann unbeschwert gefördert werden. Gebäbbeld wird mit allem, was zu finden ist: Steinen, Flaschen, Büchsen, Bällen. Das bedrohte Wort: dschidschoriengrien

Dschiddschoriengrien ist ein Leuchtendes gelbgrün und ein eingewandertes Wort. Vielleicht kommt es aus dem Italienischen von einer grünen Zitrone oder aber aus dem Russischen. Denn Lenins Außenminister Georgi Wassiljewitsch Tschitscherin trug immer hässliche grüne Schlipse, dass die Farbe als dschidschoriengrien in die Geschichte einging. Oder wir müssen gestehen, dass wir den Ursprung nicht kennen. Das beliebteste Wort: Hornzsche

Gesprochen wird das Wort vor allem im Leipziger Raum. Dort gab es viele ziemlich miese Behausungen, baufällig Häuser, alte, verwahrlosten Zimmer. Die Hornzsche stammt ursprünglich aus dem Slawischen, im Sorbischen heißt sie Hornca und meint ein enges und unordentliches Zimmer oder die Stube. Man kann es übrigens auch Horns´che schreiben, denn bei der Schreibweise gibt es ja im Sächsischen keine Regel.

2011 Das schönste Wort: bomforzionös

Bomforzionös benutzt der Sachse im Moment höchster Verzückung. Es heißt: Großartig. Bomforzionös ist eine mundartliche Abwandlung vom Französischen bonne force, wörtlich übersetzt gute Kraft, sinngemäß übersetzt stark, hervorragend, gigantisch - so wie die Sachsen sind, es aber nie auf dem Markt der Eitelkeiten ausleben würden. Übrigens gibt es rund 300 sächsische Vokabeln, die aus dem Französischen kommen. Das bedrohte Wort: Haderlumb

Der Hader ist deutschlandweit der Ärger, der Streit, der Zwist. Nur in Sachsen bezeichnet die Vokabel zusätzlich einen Putzlappen, zu dem die Niedersachen Feudel, die Bayern Hubibeizler oder die Nordfriesen Wischmopp sagen. Das Wort findet seinen sprachlichen Ursprung im Althochdeutschen Hadara, dem Lappen oder altsächsisch Hadilin, dem Lumpen. Und jener, der selbst in Lumpen ging, das war der Haderlumb. Das beliebteste Wort: kadschn

Kadschn ist nicht nur ein Wort, sondern eine Bewegung des Unterkiefers im Wettbewerb mit dem Oberkiefer, um Speisen zwischen den Zähnen zu zermalmen. Übersetzt ins Hochdeutsche heißt es: Laut oder schmatzend essen. Der Kiefer klappt auf, klappt zu, dreht sich hin und her, die Kauleisten arbeiten hart und es entstehen mehr oder weniger schmackhafte Geräusche. Kadschn kann man am besten Kadscher, und zur Not auch Radschor.

2012 Das schönste Wort: blumbn

Das Wort ist wie das Wetter besonders schön, kann aber blitzgefährlich werden. Blumbn kommt von Pumpe, sächsisch Plumbe, die Vorrichtung, mit der man Wasser an die Oberfläche saugen kann. Und wenn es einmal blumbd, dann heftig, es kommt im Schwall wie bei einem gewaltigen Guss. Man kann auch etwas in sich hinein plumbn, heftig trinken. Nicht verwechseln mit plump, denn das P hat im Sächsischen keine Chance. Das bedrohte Wort: Renfdl

Ein Renfdl ist das, was nicht mehr dran ist am Brot, wenn man vom Bäcker nachheeme kommt. Der Brotkanten darf auch Ranft genannt werden, aber dennoch wird das Endstück vom Brot abgerubbd sobald einer die Bäckerei verlässt. Dann hat der Vier-Pfünder einen Schandfleck, besser Schandbiss. Meistens beißen die Sachsen gleich noch einmal hinein, auf der anderen Seite. Dann stimmt die Brot-Symmetrie wieder. Das beliebteste Wort: didschn

Didschn gehört zu den beliebtesten Wörtern der Sachsen, es ist ein Duhwort, wie es im Duhdn steht, aber zugleich ein aktives Verhalten. In Sachsen wird bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit in jede sich bietende Flüssigkeit alles eingetaucht, forsenkd, gedunkd, geschdibbd, eingeweechd, neingemehrd, nundorgerdrickd bis es labbrisch feucht und biss-babbsch trieft, um es dann schlürfend zu fordilgn.

2013 Das schönste Wort: forhohnebibeln

Der Sachse lacht am liebsten über sich selbst. Volkssprachlich hieß es früher verhohnepipeln oder verhohnipeln, also jemanden verfluchen, verachten, verspotten, veräppeln, verhöhnen. Das Verb kommt vom Hohn, dem Spott. Deshalb hieß der frühere DDR-Oberste wohl auch Ho(h)necker. Haha. Der Sachse macht sich lächerlich, um mit vorgetäuschter Schwäche durchzukommen. Sein Humor ist sein Überlebensmittel. Das bedrohte Wort: schnorbslich

Das Wort ist zu allererst zu hören. Zum Beispiel beim Mittagessen, wenn rohe Möhren im Salat liegen und der Sachse sie forschnabulierd, also isst. Dann hört man ein leises krachendes, leicht reibendes Geräusch. Schnorbslich kommt von schnurpsen und heißt köstlich. Dabei gibt es in der Aussprache des Wortes regionale Unterschiede, denn in Leipzig zum Beispiel spricht man von schnärbslich. Guddn Abbedied! Das bliebteste Wort: Hidsche

Die Hidsche heißt in Deutschland Fußbank. Das vierbeinige Möbel bietet beste Aufstiegsmöglichkeiten. Aber die Bank dient nicht nur dazu, sich darauf zu stellen, sie stellt zudem einen hervorragenden Sitzplatz dar. Gesprochen wird je nach Region Hidsche, Hidsch, Hidschl, Hutsche oder Hütsche. Das Wort kommt ursprünglich vom Hocken oder vom Rutschen. Denn die Fußbank wurde und wird ja ständig hin und her geschoben.

2014 Das schönste: Däschdlmäschdl

Dächdmächdl ist ein Stelldichein, Flirt, Schäferstündchen, eine Tändelei, Liaison, Liebelei, Liebschaft. Dächdmächdl kennen auch die Österreichern, sie sagen Techtlmechtl übernahmen es von den Italienern, die es teco meco sprechen, was so viel heißen soll wie: Ich mit dir, du mit mir. Aber die Italiener haben es wohl auch nur von den Franzosen, die dazu Tät-tà-tät sagen. Im Englischen heißt es kurz Date. Das bedrohte Wort: forblämbern

Das ist ein schwaches Verbum mit starken Folgen. Denn wer etwas forblämberd, der verschwendet Ressourcen, schmeißt Geld aus dem Fenster raus, vergeudet Zeit, vertut sinnlos seine Kraft. Deshalb heißt ein Verschwender sächsisch Forblämborer und seine Tätigkeit eben forblämbern. Manchma is ja gudd, wenn mor was weg schmeißd, sammeld sich so viel an. Frauen übrigens sind oft die Wegschmeißen, Männer die Behalter. Das beliebteste Wort: Gelumbe

Das Wort steht für Unaufgeräumtes, für ungeordnete, herumstehende oder -liegende Gegenstände, die als wertlos, überflüssig, alt und/oder störend empfunden werden. Das ist Gerümpel, Plunder, schlechte, minderwerte Ware, misdsches Zeuch. Das Wort ist so beliebt in Sachsen, weil es alles auf den Punkt bringt, wenn es gesagt werden muss. Nur wo geschwiegen wird, wächst der Hass. Das ist Gelumbe und muss ni sein.

2015 Das schönste Wort: Dämmse

Dämmse könnte von der Wetterlage abstammen. Wenn Dampf aufsteigt sieht man das Wort. Es meint einen schwül-warmen, leicht stickigen Zustand, der die Landschaft und die Gemüter nach und nach zum Kochen bringt. Um nicht zu dämmssch zu werden, braucht es ab und zu frische Luft. Die Sachsen trugen das Wort einst bis nach London, wo noch heute die Themse Dämmse heißt, genau wie es auf der Insel Sachsen gibt: Sussex. Das bedrohte Wort: Eiforbibbsch

Mit eiforbibbsch lässt der Sachse einen sächsischen Ausruf der Verwunderung, einen nicht sehr ernst gemeinten Fluch durch das Zimmer hallen. Viele kennen den Ausspruch, aber nur wenige sagen ihn noch, die Wortgruppe ist bedroht. Eiforbibbsch, das man auch mit „v“ schreiben kann, kommt von „Gott verdammt!“. Aber das klingt viel zu hart. Übrigens kann es auch sein, dass das Eiforbibbsch vom Familienname Pippich abstammt. Das beliebteste Wort: Blaadsch

Ein Blaadsch ist ein unbeholfener Mann, eine ungeschickte Person, ein Tollpatsch. Der steht in bester Verbindung mit einem Dämel oder Dunsel. Männer hören in Sachsen noch ganz andere Kosenamen: Dussldier, Gnusberkobb, Hirni, Rozzdoffl, Dumfbacke, Laggaffe, Binsl, Klabser oder Schnösl. Frauen sagen gelegentlich zu ihrem Gatten: „Halde den Mund, wenn de mid mir schbrichsd.“ So gemütlich geht es in Sachsen zu.