Das Schloss schließt, wenn’s am schönsten ist Der Freitaler Schlossadvent endet in den frühen Abendstunden. Nun fordern Stadträte und Händler fordern andere Öffnungszeiten.

Kuschelig, gemütlich, traumhafte Kulisse – die Freitaler loben die Atmosphäre beim Schlossadvent in Burgk. Doch der Markt hat räumlich und zeitlich seine Grenzen erreicht, viele Besucher wünschen sich eine Erweiterung. © Archiv/Karl-Ludwig Oberthür

Das sei mal wieder typisch Freital, äußerte eine eigentlich gut gelaunte Gruppe junger Männer und Frauen, als im vergangenen Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Schloss Burgk gegen 19 Uhr abends die Bratwurstbuden schlossen, der Kräppelchenteig aufgebraucht war und die Lichter ausgingen. Enttäuscht trollten sich die Besucher, es fiel der Satz: „Beim nächsten Mal gehen wir eben nach Dresden.“ Da sei bis 21 Uhr was los.

Ein Jahr ist seitdem vergangen. Verschiedentlich wurde über den Freitaler Weihnachtsmarkt diskutiert. Mal ging es um mehr Buden, mal um andere Öffnungszeiten. Nun steht das Programm für den nächsten Schlossadvent. Vorgesehen ist wieder, den Markt an den ersten beiden Adventswochenenden im altbekannten Umfang zu öffnen – also insgesamt vier Tage von 12 bis 19 Uhr. Nicht zu verstehen sei das, monierte AfD-Politiker Norbert Mayer kürzlich in einer Sitzung des Freitaler Stadtrates. „Die Bürger wünschen sich längere Öffnungszeiten, da muss man doch nicht ein Jahr darüber nachdenken“, sagte er. Frank Gliemann von den Freien Wählern, als Gastwirt jedes Jahr selbst mit einem Bratwurst- und Glühweinstand dabei, pflichtete dem beim: „Fakt ist, wir brechen jetzt zu einer Stunde ab, wenn noch viele Besucheda sind.“

Schon viel am Konzept gefeilt

Dass der Weihnachtsmarkt seit acht Jahren kaum verändert wurde, liegt auch daran, dass zuvor immer wieder am Konzept herumgefeilt wurde. Einige Jahre war der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt aufgebaut. Zu zugig, zu ungemütlich, hieß es damals. Also zog die Budenstadt auf den Bahnhofsvorplatz nach Freital-Potschappel um. Damals dauerte er zwei Wochen am Stück, jeden Nachmittag gab es ein kleines Kulturprogramm für die Kinder. Die Mini-Ausgabe des Striezelmarktes kam vor allem an den Wochenenden gut an. An den Wochentagen jedoch war der Zuspruch eher mau, die Händler drehten Däumchen und klagten über schlechte Umsätze. Trostlosigkeit statt Adventsstimmung machte sich breit.

Schließlich verlegte die Stadt den Weihnachtsmarkt in den Innenhof von Schloss Burgk und verkürzte ihn auf die zwei Adventswochenenden. Kuschelig, gemütlich, traumhafte Kulisse – die Freitaler sind seitdem des Lobes voll. Doch der Markt hat seine Grenzen erreicht – zeitlich und räumlich. Denn neben längeren Öffnungszeiten wünschen sich viele Freitaler auch mehr Angebote und mehr Platz. Voriges Jahr war gut zu beobachten, dass an den Spätnachmittagen kaum noch ein Durchkommen war. Lange Schlangen an Glühweinständen, nur ein Stand mit Kräppelchen, der völlig überlaufen war – da verging manchem die gute Laune.

Schlecht für Freital, gut für Dresden

Ein Vorschlag ist deshalb, den Parkplatz hinter dem Schloss mit zu nutzen und dort weitere Stände aufzubauen. So könnte auch das Angebot erweitert werden. Eine andere Idee ist, an den Zugangsstraßen, vor allem der vom alten Real-Markt zum Schloss, weitere Buden aufzubauen, um den Besucherstrom etwas zu entzerren. All dies hat man im Rathaus durchaus vernommen. „Wir erarbeiten gerade eine gemeinsame Strategie für alle Freitaler Feste und Märkte“, sagt der Erste Bürgermeister Peter Pfitzenreiter dazu. Auch der Weihnachtsmarkt und dessen mögliche Erweiterung werde darin eine Rolle spielen.

Stadtrat Lothar Brandau (FDP) geht das nicht schnell genug. „Der Markt hat doch Potenzial, das muss man jetzt nutzen“, sagt er und schlägt vor, den Schlossadvent auch an zwei bis maximal drei Tagen in der Woche zu öffnen. Das würde auch den Besucherstrom an den Wochenendtagen etwas entlasten. Es müsse ja nicht gleich das ganze Programm und komplette Angebot sein. „Etwas Weihnachtsmusik vom Band, ein Karussell, dazu ein paar Buden für Glühwein, Bratwurst, Zuckerwatte – vielen Freitalern fehlt so ein Anlaufpunkt, um nach der Arbeit mit der Familie oder Kollegen einfach mal schnell noch ein bisschen Weihnachtsluft zu schnuppern“, sagt er. So treibe man die Leute automatisch nach Dresden.

Eine Lösung ohne Bürokratie

Ganz so schnell wird das mit einer Erweiterung allerdings nichts. Für dieses Jahr sind die Verträge unterschrieben, die Planung ist fertig. Einzig bei den Öffnungszeiten könnte man eventuell noch etwas machen, so Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU). „Vielleicht bekommen wir es ja hin, schnell und unbürokratisch eine Stunde dranzuhängen“, sagte er im Stadtrat. Die Stadtverwaltung prüft diese Möglichkeit jetzt, heißt es aus dem Rathaus. „Über das Ergebnis werden wir im Zuge der weiteren Öffentlichkeitsarbeit für den 8. Freitaler Schlossadvent auf Schloss Burgk informieren“, teilt Pressesprecher Matthias Weigel mit. Spekulationen zu den Öffnungszeiten seien bis dahin unangebracht.

Der 8. Freitaler Schlossadvent auf Schloss Burgk findet am 2./3. Dezember sowie am 9./ 10. Dezember jeweils ab 12 Uhr statt.

