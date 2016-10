Das perfekte Geschenk Ein Ulbersdorfer bekommt eine Blitzerattrappe und stellt sie an der Staatsstraße auf. Das schreckt ab. Ist das erlaubt?

Dieses Gerät in Ulbersdorf wäre eine gute Einnahmequelle für die Stadt Hohnstein, wenn sie nicht nur eine Attrappe wäre und selbst blitzen könnte. © Dirk Zschiedrich

Manche selbst gebastelten Geschenke möchte man lieber nicht haben. Anders sieht es bei einem Präsent aus, das der Ulbersdorfer Robert Ebermann von seinem Nachbarn bekommen hat. Es ist besonderer „Starenkasten“ – eine Blitzer-Attrappe.

Der junge Mann wohnt mit seiner Familie direkt an der Staatsstraße zwischen Hohnstein und Sebnitz. An die in der Ortslage zulässigen 50 km/h halten sich nicht viele. Deshalb sorgt sich Familie Ebermann um ihre Sicherheit.

„Die Raserei muss ein Ende haben“, sagt Robert Ebermann. Nach Anrufen im Landratsamt habe die Behörde immer mal ein mobiles Blitzgerät positioniert, doch in letzter Zeit passierte das überhaupt nicht mehr. Immerhin gab es Ende April dieses Jahres eine Verkehrszählung mit Geschwindigkeitsmessung. Die Ergebnisse sind erschreckend: Knapp 53 Prozent der registrierten Fahrzeuge waren zu schnell. Das flotteste Auto wurde mit 116 km/h gemessen, insgesamt 119 von rund 13 000 gemessenen Fahrzeugen fuhren mehr als 80 km/h. Aus Ebermanns Sicht wäre ein stationärer Blitzer angebracht. Da die Stadt Hohnstein nicht selbst blitzt, sind hierfür das Ordnungsamt des Landratsamtes und die Polizei zuständig. Entsprechend deren Möglichkeiten sei aber eben nur sporadisch ein Blitzgerät vor Ort, sagt Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD).

Die Frage, ob es erlaubt ist, auf dem eigenen Grundstück eine Blitzerattrappe aufzustellen, ist unterdessen nicht so leicht zu beantworten. Geht von dem Gerät eine Gefahr für den Straßenverkehr aus – zum Beispiel weil ein Autofahrer wegen der Schrecksekunde einen Unfall verursacht –, dann drohen dem Grundstückseigentümer Schadenersatzforderungen. Zum konkreten Fall fragte die SZ beim Landratsamt an, eine Antwort steht aber noch aus.

