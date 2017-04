Das Paket, das nie ankam Immer wieder bestellt ein Pretzschendorfer vergeblich Bücher im Internet. Hat das Problem mit seiner Adresse zu tun?

Empfänger angeblich unbekannt: Stefan Wille aus Pretzschendorf hat Probleme mit der Zustellung bestimmter Pakete. © Egbert Kamprath

Empfänger unbekannt – kein Abnehmer unter dieser Adresse: Wochenlang hatte Stefan Wille aus dem Klingenberger Ortsteil Pretzschendorf arge Probleme mit der Zustellung von bestimmten Paketen. Die Lieferung kam einfach nicht an. Sechsmal hat der 31-Jährige Fachbücher beim Online-Händler Amazon bestellt, sechsmal wartete er vergeblich. „Die Bücher sind für meine Frau, die sie für ihre Masterarbeit benötigt. Ohne diese Literatur sind der Abgabetermin und somit womöglich auch ihr berufliches Ziel gefährdet“, ärgert sich Wille. „Ich bin verzweifelt, trotz Beschwerde gab es hier keine Lösung des Problems.“ An dem Online-Händler habe es nicht gelegen, da habe sich Wille erkundigt, betont er. Die Sendung des Dienstleisters DHL sei immer wieder zu Amazon zurückgegangen. „Die haben dort laut eigener Aussage keine Möglichkeit, den Zusteller zu wechseln, das werde im Versandlager entschieden, Amazon könne dann nur immer aufs Neue den Versand veranlassen.“ So ging es hin und her. Bücher wurden bestellt, Bücher kamen nicht an.

„Laut Sendungsverfolgung von DHL werden die Pakete mit der Begründung zurückgeschickt, dass der Empfänger nicht auffindbar ist. Das ist für mich aber nicht verständlich, da ich schon mehrfach von diversen Zustellern, unter anderem auch von DHL, an meine Adresse erfolgreich beliefert wurde.“ Und einmal sei ein Buch aus der Gesamtbestellung von einem anderen Paketdienst geliefert worden. Liegt das Problem also vielleicht am Zusteller oder hängt es mit Willes Adresse zusammen?

Der 31-Jährige wohnt in der Dresdner Straße in Pretzschendorf. Nachdem die Altgemeinde Ende 2012 mit Höckendorf zur neuen Gemeinde Klingenberg fusioniert hatte, änderten sich auch die Adressen. Um Dopplungen zu vermeiden, mussten infolge der Gemeindeehe ab dem 1. Januar 2013 auch Straßennamen geändert werden. Elf waren es laut Gemeinde insgesamt – in der Ortsteilen Colmnitz, Klingenberg, Friedersdorf – und in Pretzschendorf wurden sechs Straßen umbenannt. Die Dresdner Straße war von dieser Maßnahme der Gemeinde jedoch nicht betroffen.

„Anfangs gab es damals noch Probleme, vor allem bei Navigationsgeräten“, so Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Mit der Zeit habe sich das aber gegeben. „Aktuell habe ich nichts von Zustellungsproblemen gehört, die mit der Fusion und Straßenumbenennungen zu tun hätten.“ Auch die Paketdienste haben reagiert. So etwa DPD: „Straßendopplungen aufgrund von Gemeindefusionen, die im gesamten Bundesgebiet regelmäßig vorkommen, werden so zeitnah wie möglich in unsere Systeme und Datenbanken eingespielt, um Zuordnungsprobleme zu vermeiden“, sagt DPD-Sprecher Peter Rey. „So ist dies auch bei Klingenberg geschehen.“

Ähnliches hört man vom Versandservice Hermes: „Alle unsere Paketzentren verfügen über intelligente Adressklärungssysteme, die im Fall einer veralteten Anschrift korrigierend eingreifen – und haben damit erfahrungsgemäß gute Quoten“, erklärt Hermessprecher Ingo Bertram. Und wenn es doch Schwierigkeiten gibt: „Dann sollte man zunächst einmal Ruhe bewahren. Selbst wenn ein Zustellversuch, zum Beispiel wegen unvollständiger oder veralteter Adressangaben scheitert, geht die Sendung nicht sofort an den Absender retour.“ Das sei bei Hermes etwa erst nach vier erfolglosen Zustellversuchen der Fall. Zustellprobleme in der Gemeinde Klingenberg seien beiden Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit auch nicht bekannt.

Hat Wille also einfach nur Pech gehabt? „Mir wurde bei uns vor Ort mitgeteilt, dass die Adresse auf dem Adressaufkleber nicht korrekt sei“, sagt Wille. „Statt 01774 Pretzschendorf müsste es korrekt ‘01774 Klingenberg, Ortsteil Pretzschendorf’ heißen. Ich kann das aber nicht verstehen, andere haben doch auch keine Probleme damit, zumal meine Adresse eindeutig ist.“ DHL bestätigt den Hinweis: „Vor Einführung der neuen Postleitzahlen und Anschriften wurden die Einwohner über die korrekte Postanschrift informiert. Nach der Einführung wurde den Kunden eine Übergangsfrist von einem Jahr eingeräumt. Sie wurden gebeten, ihre Korrespondenzpartner zeitnah über die neue Postanschrift zu informieren“, so DHL-Sprecherin Anke Blenn. „In der Übergangsfrist erfolgte parallel die Auslieferung aller Sendungen, die noch die alte Anschrift trugen.“ Diese Übergangsfrist sei aber seit mehr als drei Jahren abgelaufen und die Sortiersysteme in den Brief- und Paketzentren von DHL wurden auf die gültigen neuen Anschriften „01774 Klingenberg“ umgestellt.

„Sendungen mit veralteten Anschriften können jetzt nicht mehr in allen Fällen zweifelsfrei zugeordnet, bearbeitet und ausgeliefert werden“, so Anke Blenn. „Daher ist es möglich, dass Sendungen mit der alten, nun nicht mehr gültigen Anschrift von den Sortiersystemen nicht mehr zugeordnet und daher mit einem Vermerk an den Absender zurückgeschickt werden.“ Um künftig auf jeden Fall seine Pakete zu erhalten, müssen als auch die Bewohner der Gemeinde Klingenberg wie Stefan Wille künftig die korrekte Adresse verwenden. Der 31-Jährige hat in der Zwischenzeit einen Weg gefunden, wie seine Frau die Fachbücher doch noch rechtzeitig erhält. „Ich habe sie neu bestellt und sie mir direkt auf Arbeit nach Weißenborn in Mittelsachsen schicken lassen.“ Dafür habe ein Versuch gereicht. „Das hat gleich geklappt.“

